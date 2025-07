Rusko se snaží rozkládat českou společnost, jako to dělali nacisté. Je to předvoj raket, míní Máca

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě varuje před pokračujícími aktivitami ruských zpravodajských služeb u nás. Snaží se prý obnovit špionážní struktury pod diplomatickým krytím a verbovat agenty k sabotážím. „Primární cíl je vyloženě rozkládat českou společnost, podobně jako to dělalo třeba nacistické Německo proti Československu. Je to v podstatě předvoj raket,“ míní pro Český rozhlas Plus bezpečnostní analytik Roman Máca. Interview Plus Praha 21:30 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Veřejnost si podle něj ovšem nebezpečí dostatečně neuvědomuje, protože ruské akce zpravidla nedopadají na život běžného občana, když jde například o kybernetický útok na ministerstvo zahraničí nebo jiným úřadům.

„Je to pro nás víceméně abstraktní věc. Válku vnímáme z médií, je léto a nechceme s tím mít starosti. Také pro Ukrajince byla po spoustu let válka na Donbase abstraktní záležitost, protože je to velká země. A nedokázali pochopit, že přijde nějaký jejich de facto příbuzný a bude je chtít zabít,“ srovnává.

Máca zdůrazňuje, že hrozba nezmizí jen proto, že se k ní obrátíme zády, a pozastavuje se nad sebejistotou Čechů, že přeci žijí v bezpečném prostoru.

„Ještě před 35 lety byla naše země okupována a my si odmítáme připustit, že by nás to mohlo potkat znovu. Žijeme ve světě, ve kterém je možné prakticky vše a je třeba se připravovat na nejhorší,“ dodává.

Podle BIS se Rusko snaží zasévat sváry mezi občany evropských zemí a narušovat konsenzus ohledně pomoci Ukrajině. Máca upozorňuje, že propagandisticky využilo i nedávný blackout, když tvrdilo, že za něj může přetok energií z Německa.

Nebezpečí z Telegramu

Hrozbu podle Mácy představují takzvaní telegramoví agenti, často osoby s kriminální minulostí, které se Rusko snaží verbovat pro různé druhy činností.

„Nejdřív toho člověka pošlou něco vyfotit za nějaký menší obnos. A potom mu dají složitější úkol, třeba něco zapálit. A zdůvodní to tak, že jde o pojistný podvod, ne operace ve jménu Ruska. Bývají to jednodušší lidé, kteří chtějí rychlý výdělek,“ popisuje.

Mnohé z aktivit se prý přesunuly do online prostředí. Síť Telegram sice v Česku využívá méně lidí než třeba na Slovensku, i tak zde ale některé kanály sledují desítky tisíc lidí.

„Jeden telegramový účet navázaný na Sputnik například neustále zveřejňuje násilná videa, jako to dělal Islámský stát, který tak získával nové bojovníky. Je to podobný styl, Rusko využívá stejné radikalizační a rekrutační metody,“ tvrdí.

Máca také poukazuje na rozšíření botů, které vytvářejí komentáře pod příspěvky na sítích a díky využívání kvalitních strojových překladů a umělé inteligence již není možné odhalit podvrh jen podle špatné češtiny.

„Regulovat tohle prostředí je běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Hlavní je rozvíjet ve společnosti kritické myšlení, ale to spousta lidí odmítá – nazývají to cenzurou, vymýváním mozků či prosazováním jediného správného názoru,“ konstatuje expert.

