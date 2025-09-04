Rusko se učí z bojiště, Evropa musí jednat rychleji, apeluje švédský ministr. Volá po snížení byrokracie
Evropské obraně by podle švédského ministra obrany Pala Jonsona pomohlo omezení byrokracie. Věci, které se při pomoci Ukrajině zařídí za týdny či měsíce, v současnosti v domácím prostředí trvají roky, kritizoval. Ruská invaze na Ukrajinu rozbila evropskou iluzi, že mír je v současném světě základním stavem, řekl Jonson v úvodu dnešního Pražského obranného summitu, který pořádá britský think-tank Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS).
Rusko na Ukrajině přichází o obrovské množství vojáků a materiálu a funguje ve válečném režimu, řekl švédský ministr. „Nyní vyrábí víc tanků a obrněných vozidel, raket a dronů než kdy dříve,“ uvedl Jonson. Rusko navíc získává zkušenosti z fronty a dokáže se z nich poučit. „Rychle se adaptuje a také vylepšuje své hybridní operace,“ podotkl.
Západ a NATO se musí poučit nejen z dění na bojišti, ale i z toho, jak si s některými problémy poradila napadená Ukrajina. „Musíme přijmout opatření, která pomohou posílit a inovovat obranný průmysl v Evropě. Můžeme se inspirovat na Ukrajině. Co by v Evropě trvalo pět nebo šest let, musí se tam odehrát během pěti, šesti týdnů nebo měsíců,“ řekl. Vyzdvihl rozsah ukrajinské obranné výroby a inovace.
Za klíčové pokládá odstraňování byrokracie. „V současnosti existuje příliš velké množství překážek, které brzdí obranný růst, což je nebezpečné. Když vypukla válka, Ukrajinci zrušili 35 předpisů, aby nebrzdily inovace,“ dodal. Příkladem pro západní země by mělo být už to, jak samy rychle dokážou pomáhat Ukrajině. „Všechno, co pro Ukrajinu děláme, trvá týdny a měsíce. Ale všechno, co děláme doma, obvykle zabere roky a desetiletí. Pokud se do toho pustíme, můžeme stejně postupovat i doma,“ řekl.
Šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (TOP 09) řekl, že bojiště se oproti minulosti významně změnilo. „Když jsem navštívil dronová tréninková centra ukrajinské armády, uvědomil jsem si, že je potřebujeme i zde, kvůli obraně naší kritické infrastruktury. A nejen pro armádu, ale i pro hasiče či policisty,“ uvedl. Ocenil růst obranných rozpočtů, ty ale samy o sobě nepřátele neodradí, zdůraznil a dodal, že je nutné reálně rozvíjet schopnosti našich armád.