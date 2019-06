‚Odporný pokus legitimizovat okupaci‘. Sněmovna odmítla návrh ruského zákona o veteránech

Dolní komora uvedla, že ji možné přijetí ruského zákona o vojenských veteránech „mimořádně znepokojilo“. „Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení takzvaného pokusu o státní převrat v Československu,“ stojí v usnesení.

Přijetí zákona by podle něj znamenalo vážné porušení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českem a Ruskem z roku 1993.

Zeman odsuzuje ruský návrh na uznání okupantů z roku 1968 za veterány, žádá vysvětlení velvyslance Číst článek

Okupace Československa vojsky pěti zemí někdejší Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva, zdůraznila dolní komora. Ve schváleném usnesení se píše také o „brutální agresi“.

‚Relativizace pravdy‘

Sněmovna přijala po poměrně obsáhlé diskusi soubor několika návrhů, jak je předložili lidovec Marian Jurečka a předseda SPD Tomio Okamura. Odmítla snahu šéfa komunistů Vojtěcha Filipa přerušit jednání o návrhu ruského zákona do doby, než se k němu vyjádří zahraniční výbor.

‚Touha po svobodě a demokracii přežila.‘ Zahraniční tisk a politici reagují na výročí srpnové okupace Číst článek

Jurečka řekl, že nemá nic proti řešení výsluh. Vadí mu ale to, že krok je zdůvodňován tím, že tito vojáci plnili v někdejším Československu úkoly při potlačení pokusu o státní převrat.

„Ruská federace se dlouhodobě snaží relativizovat pravdu,“ uvedl Pirát Jan Lipavský.

Podle Víta Rakušana (STAN) byla okupace traumatem pro obyvatele Československa. „Byla to okupace, byl to válečný akt, bylo to porušení mezinárodního práva,“ zdůraznila Miroslava Němcová (ODS).

Česko kritizuje návrh ruského zákona. Nesouhlasí, aby okupanti z roku 1968 byli uznáni za veterány Číst článek

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) sice Jurečkovu iniciativu přivítal, uvedl ale také, že má k novele odmítavé stanovisko vlády Ruské federace.

Předloha podle něho vznikla z iniciativy komunistického poslance zřejmě ve snaze zavděčit se voličům. Komunisté vnesli do debaty téma ukrajinského zákona o válečných veteránech, který přiznává postavení válečných veteránů takzvaným banderovcům.

Ruský návrh už kritizovalo české ministerstvo zahraničí i senátní zahraniční výbor. Odsoudil jej prezident Miloš Zeman, který si kvůli záležitosti předvolal na čtvrtek příštího týdne ruského velvyslance. Jeho postoj ocenil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), jenž v diskusi připravovaný ruský zákon rovněž odsoudil.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.