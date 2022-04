Naše vláda je jiná než my. Nechceme válku, říkají ruští studenti Masarykovy univerzity

Kolik Rusů je proti politice Kremlu, nevíme. Víme ale, že není dobré házet všechny do jednoho pytle. Před pár týdny zveřejnili Rusové a Bělorusové, kteří studují v Česku video, ve kterém kritizují počínání Putina a už tehdy počítali s následky. Rozhodně toho ale nelitovali a nelitují. Brno 21:15 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští studenti Masarykovy univerzity se ve videu otevřeně postavili proti Ruské invazi na Ukrajinu | Foto: Olga Vasinkevič | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z iniciátorů videa, které zveřejnili studenti Masarykovy univerzity v Brně, je ruská studentka mezinárodních vztahů Darina Gribanova.

„Tušila jsem, jaké může mít vpád Ruska na Ukrajinu důsledky pro vztah lidí k Rusům. Můj postoj je jasný a neváhala jsem ani vteřinu. Můj otec v Rusku už má kvůli mně problémy, odpírají mu lékařskou péči,“ popisuje Gribanova.

„Studenti chtěli ukázat, že nesouhlasí s kroky svých vlád i přesto, že v důsledku svého jednání mohou být na dlouhou dobu zbaveni možnosti odejít domů,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

To, že video proti válce těmto studentům v podstatě zavřelo cestu domů, ať už do Běloruska nebo Ruska, potvrzuje další ruský student mezinárodních vztahů Aleksandr Zalesov. „Je to morální, takový vnitřní pocit, že to musíme udělat a je mi jasné, že do Ruska momentálně nevrátím. Ta možnost není,“ říká.

Pochopitelné obavy

Kvůli obavám z následků a uzavření cesty do Ruska nebo Běloruska se několik studentů odmítlo na videu podílet, což Gribanova chápe.

„Nikomu to nevyčítám – každý má právo se bránit a odmítnout, pokud se bojí. Obavy máme všichni, protože mnozí mají celé rodiny v Rusku, a ty mohou mít problémy. Pokud bychom chtěli v blízké budoucnosti přijet do Ruska, osobně se obávám, že už na mě podali informaci na Roskomnadzor a o mé akci proti válce na Ukrajině vědí,“ uvedla Gribanova.

Stejné je to v Bělorusku, odkud pochází student medicíny Evgenij Rabkin. Ten už má za sebou jiné protirežimní aktivity, kterými podporoval opoziční běloruské představitele. Do Běloruska se vrátit nemůže.

„Mohli by mě zapsat do seznamu zahraničních agentů, za to bych mohl skončit ve vězení. Je mi dvacet jedna a let a mohli by mě odvést do armády,“ říká medik.

Ačkoliv video je výrazně protikremelské a studenti si zkomplikovali osobní situaci, v komentářích je někteří Češi nešetřili.

„Psali, že v Evropě by bylo dobře, kdyby tu nebyli žádní Rusové. Ať se seberou a jedou domů, musíme všem zrušit víza nebo že se nám to lehce říká, když žijeme v Česku, že to není žádné hrdinství a podobně,“ říká ruská lékařka Marina Buzina, která pracuje v nemocnici v České Lípě.

V Česku žije podle oficiálních statistických údajů zhruba 42 tisíc Rusů, Bělorusů je asi desetina.