ONLINE: Útoků separatistů podle Kyjeva přibývá. Macron si volal s Putinem i Zelenským

Neděle nepřinesla zklidnění napjaté situace kolem Ukrajiny. Kyjev hlásil více porušování příměří ze strany separatistů. Povstalci z východu země informovali o ostřelování z ukrajinských pozic.



Ruští vojáci také dál zůstávají v Bělorusku rozmístění u hranic s Ukrajinou. Společné cvičení obou zemí mělo v neděli skončit, Minsk ale oznámil, že manévry budou pokračovat.



Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil po telefonu jak s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, tak s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.



USA a Velká Británie jsou přesvědčeny, že útok proti Ukrajině může přijít kdykoliv a bude směřovat i proti ukrajinské metropoli. Podle Moskvy Západ jen zvyšuje napětí. Sledujeme online Kyjev/Moskva 17:54 20. února 2022

Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin v neděli oznámil, že vojenské cvičení s Ruskem, které má v Bělorusku stovky letadel, tanků a obrněných vozidel, bude pokračovat kvůli „zvýšené vojenské aktivitě“ poblíž hranic Běloruska i Ruska a také kvůli stále většímu napětí na východě Ukrajiny. Jak dlouho bude akce, která začala 10. února trvat, neuvedl.

Ještě tento týden zástupci obou zemí, včetně obou ministrů zahraničí, ujišťovali, že manévry do neděle skončí a že se po nich všichni ruští vojáci stáhnou.

Od skončení studené války nebylo podle NATO na území Běloruska tolik ruských vojáků jako nyní. Západ se proto obává, že by Rusko na Ukrajinu mohlo zaútočit i odtud. Moskva to popírá. Kyjev je od hranic Běloruska vzdálen jen několik desítek kilometrů vzdušnou čarou.

‚Krok od války‘

Americký prezident Joe Biden dal v noci na neděli najevo přesvědčení, že Moskva, která má u hranic Ukrajiny celkově až 190 tisíc vojáků, může útok zahájit kdykoliv. To si myslí i český premiér Petr Fiala (ODS), podle něhož je Evropa krok od války.

Britský premiér Boris Johnson zase poznamenal, že Rusko chystá největší válku v Evropě od roku 1945 a vyjádřil pochybnost, jestli ruský prezident Vladimir Putin uvažuje logicky a zda vidí blížící se katastrofu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov naproti tomu obvinil Západ, že výroky o údajných ruských invazních plánech napětí jen přiživuje.

Situace na východě Ukrajiny je podle něj tak napjatá, že i drobná provokace může vést k nenapravitelným následkům.

Macron-Putin-Zelenskyj

Těm se v neděli téměř dvouhodinovým telefonátem s Putinem, který za nárůstem napětí vidí provokace ukrajinské armády, snažil zabránit francouzský prezident Emmanuel Macron. Vyslovili se pro diplomatické řešení krize.

Hned poté Macron na dálku hovořil i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten požadoval svolání kontaktní skupiny pro urovnání situace na východě Ukrajiny, kde přibývá ozbrojených incidentů.

Podle prohlášení ukrajinské armády z nedělního rána jich za 24 hodin bylo ze strany proruských povstalců 136, což je dvojnásobek ve srovnání s předchozím dnem. Rebelové, kteří pokračují v evakuaci obyvatel do Ruska, zase uvedli, že si ukrajinská agrese vyžádala dva lidské životy.

Pozorovatelé OBSE na východní Ukrajině v sobotu zaznamenali téměř 2000 porušení příměří. EU v této souvislosti vyjádřila znepokojení nad zesíleným úsilím o manipulování s informacemi, které mají posloužit jako falešné záminky pro ospravedlnění vojenské eskalace.

Předseda Evropské rady Charles Michel řekl, že v případě ruské invaze okamžitě svolá zasedání lídrů zemí EU. Tímto krokem by chtěl zajistit jednotu při rozhodování o sankcích proti Moskvě. Podle šéfa ukrajinské diplomacie Dmytra Kuleby by Západ část sankcí měl zavést už nyní.

Premiér Fiala má za to, že by Česko patřilo k evropským zemím, které by protiruské sankce více zasáhly. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli zdůraznil, že pro to, aby se zabránilo válce, je důležité zachovat jednotu.