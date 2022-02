Na konspirační scéně se objevily nové, nebo dosud neaktivní servery, říká mediální analytik Šlerka

Server investigace.cz vytvořil webový nástroj, který monitoruje debaty o ukrajinsko-ruské válce na sociální síti Facebook. „Poskytuje to poměrně dobrou představu, jak vypadá rétorika části společnosti, která má za to, že vpád do suverénní země pomocí tanků je obrana proti nacismu a má vést k demilitarizaci,“ říká jeden z autorů projektu, mediální analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

