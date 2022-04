ONLINE: Rusko chystá nové útoky na Donbase, USA poskytnou Ukrajině další pomoc

Situace na východě Ukrajiny zůstává velmi vážná, na severu země se však ruské jednotky pomalu ale viditelně stahují. Řekl to v noci na sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj Rusko chystá nové vojenské údery v Donbase a Charkově, napsala agentura Reuters. Spojené státy rozhodly, že Ukrajině pošlou další vojenskou pomoc v hodnotě 300 milionů dolarů. (6,6 miliardy korun). Jedná se o bezpilotní prostředky nebo naváděné střely. Sledujeme online Washington/Kyjev/Moskva 5:51 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci se postupně stahují od Kyjeva, informoval prezident Zelenskyj. Varoval ale před dalšími útoky na východě Ukrajiny | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

Podle prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského se ruské jednotky postupně stahují zejména na severu země. Na východě Ukrajiny ale zůstává podle Zelenského situace vážná. Rusko podle něj připravuje nové útoky v oblasti Donbasu a v Charkově.

V rozhovoru pro americkou stanic Fox News Zelenskyj uvedl, že sankce zavedené Spojenými státy a dalšími zeměmi v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině fungují a je nutné je posílit. Zelenskyj by také chtěl, aby se Čína postavila na stranu Ukrajiny.



V pátek podle ukrajinského prezident se za použití humanitárních koridorů podařilo evakuovat 6200 lidí, z nichž 3000 z Mariupolu.

Ukrajinská armáda v pátek uvedla, že se jí podařilo dostat pod svou kontrolu město Buča u Kyjeva a tento týden informovala i o svobození města Irpiň. Moskva tento týden uvedla, že míní snížit svou vojenskou přítomnost v Kyjevské a Černihivské oblasti a zaměřit se na boje na východě země.

Zbraně pro Ukrajinu

Kvůli přetrvávající válce na Ukrajině rozhodly Spojené státy o poskytnutí další pomoci Ukrajině v hodnotě 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun).

Washington Kyjevu poskytne laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun). „Toto rozhodnutí potvrzuje neotřesitelný závazek Spojených států vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny,“ uvedl Kirby.

V pátek mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Washington poskytuje Kyjevu vybavení, které by mu pomohlo v případě útoků biologickými či chemickými zbraněmi.

Podle deníku The New York Times Washington pracuje se svými spojenci na předání Ukrajině tanků sovětské výroby. Požádal o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by dále posílil ukrajinské ozbrojené síly. Podle zdroje deníku by dodávky techniky měly začít brzy, aby ukrajinská armáda mohla úspěšněji čelit očekávaným ruským útokům v Donbase.

U.S. providing Ukraine with supplies in case Russia deploys chemical weapons https://t.co/vqQSjkTF86 pic.twitter.com/UAYOsIypoW — Reuters (@Reuters) April 2, 2022

Nejmenovaný americký představitel však deníku odmítl říct, kolik kusů techniky by Kyjev mohl dostat a ze kterých zemí. Modernizovanými tanky sovětského původu T-72M4 CZ disponuje i česká armáda.