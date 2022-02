Ministr Lipavský: Je to válka, naplnil se nejčernější scénář. Zdá se, že Putin je odstřižen od reality

Ukrajina vyhlásila válečný stav. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil informace o ruské invazi a požádal obyvatele, aby nevycházeli z domovů. „Jde o barbarský a nevyprovokovaný akt, je naprosto nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem. Očekávám, že přijde patřičná odpověď z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance. Pracujeme na tom,“ prohlásil ve speciálu Českého rozhlasu Radiožurnálu a Plusu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Speciál Praha 8:55 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Podle Lipavského se naplnil „ten nejčernější scénář“. „Tedy plná invaze Ruské federace na Ukrajinu. Je to prostě barbarský akt agrese. Je to válka. Bohužel,“ tvrdí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé speciální vysílání k válce na Ukrajině (od 7 do 8 hodiny)

Ministr potvrdil, že Evropská unie a další západní státy mají zájem uvalit na Rusko sankce. „Politická vůle zde je. Postupujeme ve velmi úzké koordinaci se Spojenými státy, s Evropskou unií. Je zde široká koalice mezinárodního společenství, které dbá na to, aby mezinárodní právo nebylo takto brutálně porušováno,“ říká.

Lipavský očekává, že bude dál posíleno východní křídlo Severoatlantické aliance. „Aliance je obranným uskupením. Debaty se vedou o tom, jak zabezpečit Pobaltí a východní státy NATO,“ dodává ministr.

„Těžko říct, s čím počítá, nebo nepočítá prezident Putin. Podle některých vystoupení se mi zdá, že je odstřižen od reality.“

Na druhou stranu má západní společenství dohromady velmi relevantní sílu, vojenskou i ekonomickou, a Rusko s tím musí počítat. Můžeme udělat takové kroky, které Rusko povedou k tomu, aby agresi zastavilo,“ upozorňuje ministr.

Stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO) navrhuje sáhnout po tvrdých sankcích, například Rusko ekonomicky izolovat od světa odstřižením od mezinárodního platebního systému SWIFT.

„Jako Západ jsme se snažili do poslední chvíle o všechny možné diplomatické kroky. Bohužel to podle všeho vypadá, že to bylo předurčeno k nezdaru a že Vladimir Putin měl svůj plán už dlouho připraven,“ uzavřel.

Poslechněte si živě speciál Radiožurnálu a Plusu. Uslyšíte reportéry a spolupracovníky Českého rozhlasu přímo z Ukrajiny a Moskvy.