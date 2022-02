Západ v minulosti nepostupoval proti rozpínavosti Ruska dostatečně razantně, řekl premiér Fiala

K eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu promluvil v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na plénu Poslanecké sněmovny. Po pondělním oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina dvou povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následném vyslání „mírových vojsk“ zopakoval postoj české vlády a Evropské unie: podpora suverenity. „Musíme být jednotní, musíme postupovat společně. Musíme být připraveni uvalit na Rusko tvrdé sankce,“ zdůraznil Fiala. Praha 10:39 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) komentoval vývoj v rusko-ukrajinské krizi | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ty by měly být podle slov nejen českého premiéra, ale také vysokého představitele unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella představeny již v úterý odpoledne. „První reakce Evropské unie by měla přijít dnes v podobě sankcí. Jsou připraveny různé škály sankcí. Dopad na Rusko by měl ve finále být tvrdý,“ sdělil Fiala.

V důsledku sankcí by mohlo dojít k omezení dodávek energií, Západ proto podle premiéra pracuje na snížení energetické závislosti na Rusku a předobjednává dodávky z jiných zemí.

Pomoc Ukrajině

Česko připravuje scénáře na vícevrstvou pomoc Ukrajině. Podle Fialy by se nemělo jednat pouze o pomoc vojenskou, ale také humanitární či týkající se zdravotnického materiálu. Dodávky traumasetů prostřednictvím Českého červeného kříže osobně na Ukrajinu doručil začátkem února ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Premiér také potvrdil, že je velmi pravděpodobné, že Severoatlantická aliance (NATO) zvýší počet vojáků a techniky v Evropě na východním křídle nad rámec již rozmístěných vojsk. Fiala připomněl, že Česko koncem ledna Kyjevu darovalo přes 4000 dělostřeleckých granátů. „Jsme připraveni jednat o další formy pomoci, pokud o to Ukrajina požádá,“ uvedl.

Shodně o případné české pomoci hovořil v ranním interview Radiožurnálu také ministr Lipavský.

Dopady na Česko

Kvůli eskalaci rusko-ukrajinského napětí byla v posledních dnech opakovaně svolána Bezpečnostní rada státu, připomněl Fiala. „Připravujeme se na možné bezpečnostní dopady na Českou republiku. Jsme na nejrůznější scénáře připraveni,“ zdůraznil. Bezpečnostní rada bude podle něj jednat znovu už ve středu.

Mezi tématy zmínil případné výpadky dodávek surovin jako plynu nebo možnou vlnu uprchlíků. „Kdo by věřil, že Putinovy snahy mohou skončit na východě Ukrajiny, ten se mýlí,“ komentoval Fiala.

Česko považuje uznání povstaleckých území a zahájení vojenské operace za akt agrese vůči suverénnímu státu a za porušení mezinárodního práva, zopakoval předseda vlády své dřívější vyjádření. Tuzemsko dle jeho slov podporuje zavedení tvrdých sankcí, které Rusko odradí od další agrese a povedou k diplomatickému řešení.

„Musíme si přiznat, že v minulosti Západ nepostupoval proti rozpínavosti Ruska dostatečně razantně. Dnes je ta situace o něco lepší, jiná,“ dodal Fiala.

K situaci na Ukrajině se prostřednictvím twitteru svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vyjádřil také prezident Miloš Zeman. Blíže jsme o tom informovali zde.