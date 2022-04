Rusko je v tento okamžik nepřítel. Ovšem to neznamená, že na věčné časy, míní Špidla

Byl předsedou vlády za stranu, která loni zcela propadla v parlamentních volbách. Ve vrcholové politice působil Vladimír Špidla v době, kdy v Rusku začal prezidentovat Vladimir Putin. „V tento okamžik je Rusko jasná imperiální mocnost, která zahájila agresi. Je velmi podobné carskému Rusku a rozhodně je minimálně protivník a v tento okamžik i nepřítel. Ovšem to neznamená, že na věčné časy,“ říká ředitel Masarykovy demokratické akademie. Osobnost Plus Praha 18:56 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Špidla | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Postup dnešní české vlády směrem k Ukrajině hodnotí Špidla kladně. „Postupoval bych v principu podobně. Ta událost je tak katastrofická a tak zásadní, že překonává celou řadu váhání a snahu o nějaký odstín. Vláda reaguje odpovídajícím způsobem,“ říká bývalý premiér a eurokomisař za ČSSD.

Česká sociální demokracie podle něj nikdy neměla k Rusku přátelský vztah. Zároveň ale zdůrazňuje, že na druhé straně Rusko je významná součást světa a je třeba s ním mít nějaký kontakt.

„V každém případě v této agresivní fázi je řekněme posledních deset let. Mezitím byly různé okamžiky tání a podobně. Čili snaha udržovat nějaký rozumný diplomatický kontakt a postoj mi připadá stále rozumná,“ naznačuje.

Jasné genocidní prvky

Americký prezident Joe Biden použil v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině termín genocida. Špidla ale upozorňuje, že slovo genocida má velmi konkrétní definici. To, čeho se Rusové dopustili, je podle něj odporný válečný zločin. Mluví ale jen o genocidních prvcích.

„Prezident Biden používá slovo genocida metaforicky, protože říká, že definitivní rozhodnutí by muselo být na právnících. Ten obraz ale odpovídá. Je jedna otázka, co vidíme příšerného na bojišti a za bojištěm. Ale druhá věc, která je v tomto směru závažnější, jsou ruské texty a koneckonců i válečný projev Putina. Vidíte, že neuznávají Ukrajinu jako něco svébytného a Ukrajince jako svébytný lid. A když mluví o tom, že mají denacifikovat, co to je? Z tohoto hlediska jsou v jejich textech jasné genocidní prvky. Genocida vyžaduje určitou definici, a protože ty texty genocidu signalizují, tak v tento okamžik je to něco jiného než prostý odporný válečný zločin,“ vysvětluje.

„Je to podobné jako genocida Arménů v průběhu první světové války. Turci nepopírají, že to byly brutální válečné zločiny. Dokonce popravili jednoho z hlavních organizátorů ještě ve 20. letech. Ale odmítají, že to byla genocida. Čili to je přesně definovaná věc. A s pojmy se má zacházet poctivě,“ míní Špidla.

Nechtěl jsem trvalou základnu cizí armády

Sociální demokracie nebyla ruskou agenturou a hájila zájem České republiky tak, jak si představovala, že to je správné, říká Špidla o době, kdy ČSSD odmítla radarovou základnu, kterou chtěly Spojené státy vybudovat v Česku.

„Měl jsem v té době velmi silné výhrady a souhlasil jsem s tím. Nechtěl jsem po zkušenosti pro roce 1968, abychom měli trvalou základnu cizí armády na našem území. Ani teď si nejsem jistý. Muselo by se to velmi posoudit. Nemyslím si, že je to tak jednoduchá věc, která přímočaře zvyšuje naši bezpečnost. Nyní už ale nemám ty výhrady, které jsem měl. Tehdy jsem je měl opravdu zásadní a bylo to pro mě nepřijatelné. A nebyl jsem sám,“ připomíná.

A vysvětluje svůj postoj. „Tehdy to bylo řešení, které bylo uvážené a které si představovalo, že otevírá nějaké možná diplomatické možnosti. Protože vyhrocovat konflikt s Ruskou federací není rozumné. V tomto jiném kontextu si samozřejmě už nemůžu být jist. Ale teď se na to dívám jinak, než jsem se na to díval tehdy. Tehdy pro mě bylo rozhodující, že zásadním zájmem Česka je, aby neměla na svém území trvalou základnu jakékoliv jiné armády. Teď je jiný kontext, takže moje názory se mění,“ opakuje bývalý český premiér.

Co říká tomu, jak dopadly sněmovní volby pro sociální demokracii? Jakou věští budoucnost ČSSD? Poslechněte si celou Osobnost Barbory Tachecí.