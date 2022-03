‚Nikdo z nás by neměl sedět s rukama v klíně,‘ říká zakladatel Jablotronu. Firma odpojí Rusko

Český výrobce zabezpečovacích zařízení Jablotron odpojí Rusko od svých systémů. Jde o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Uvedl to v úterý server Forbes. Vypnutí serverů pro ruské klienty se dotkne podle firmy řádově desetitisíců instalací. Jablotron má dohromady statisíce uživatelů po celém světě. Firma už také podle serveru zastavila veškerý prodej svých produktů do Ruska, a to i přes zprostředkovatelské firmy. Jablonec nad Nisou 17:23 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Firma se chystá vypnout servery pro ruské uživatele, včetně pultů centrální ochrany. „Sekundu před vypnutím našich systémů jim přijde na mobil zpráva, proč to děláme. Že nesouhlasíme s ruskou agresí a po nich chceme, aby nezůstali spolupachateli zabíjení na Ukrajině. Protože ti lidé v Rusku absolutně nechápou, co se tam děje, nemají pravdivé informace,“ řekl serveru zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek.

„Nikdo z nás by neměl sedět s rukama v klíně, protože hrozí, že přijdeme o svobodu,“ zdůvodnil Dědek rozhodnutí firmy. „A já si ještě stále dobře vybavuji ten hrozný pocit, když mi bylo 11 let a do naší republiky vjely ruské tanky,“ doplnil.

Operátoři se připojí k boji proti propagandě. Kvůli ruské invazi zablokovali šest dezinformačních webů Číst článek

Jablotron rovněž nabídl ubytování uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny ve svém rekreačním středisku ve Vesci v Mírové pod Kozákovem. Areál má podle firmy kapacitu až pro zhruba 40 rodin i s možností školky a přípravy jídel. „O víkendu jsme pak ubytovali i děti našich ukrajinských zaměstnankyň, které za nimi z Ukrajiny dorazily. Ty teď bydlí pohromadě v naší horské chatě v Jizerkách,“ uvedl Dědek.

Jablotron vznikl v roce 1990. Kromě vývoje a prodeje elektronických zabezpečovacích a signalizačních zařízení poskytuje i bezpečnostní služby. Vyrábí mimo jiné také monitory pro sledování dechu kojenců nebo zařízení pro zdravé větrání rodinných domů. Skupinu Jablotron v současnosti tvoří více než dvacítka firem. Její provozní zisk EBITDA byl loni kolem 880 milionů korun a tržby činily 3,3 miliardy.