Útok na porodnici? ‚Rusové použili vojenský terorismus,‘ říká generál Šedivý

Ukrajinskou armádu už posílily stovky zahraničních dobrovolníků a cizinecká legie hlásí podle zpravodajského serveru TSN.ua první úspěchy. Informace ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina má ale zatím potíže z vyzbrojením těchto bojovníků. Hostem Radiožurnálu byl bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky, teď vedoucí katedry bezpečnostních studiích vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý. Rozhovor Praha 11:35 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útok na nemocnici a porodnici v Mariupolu si vyžádal tři mrtvé a 17 zraněných | Foto: Ukrajinská armáda | Zdroj: Reuters

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bývalým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Jiřím Šedivým

Jak na vás působí informace, které přichází o zapojení dobrovolníků ze zahraničí do bojů na Ukrajině?

Myslím si, že zatím je pořád předčasné tyto informace nějakým způsobem hodnotit, my nemáme jinou informaci než to, co jste řekli a ani nevím, jak byl ten útok účinný, co se tam podařilo zničit případně, jak se podařilo omezit aktivity vojsk, které jsou v tomto konvoji. Uvidíme do budoucnosti, já si myslím, že to hlavní teprve přijde, a uvidíme také, do jaké míry ta cizinecká legie, tak jak tomu říká pan prezident Zelenskyj, bude efektivní v boji, především k obraně Kyjeva.

My jsme doposud používali sousloví cizinecká legie v souvislosti s úplně jinými útvary, úplně jinými uskupeními, než s těmi, které se teď objevují na území Ukrajiny. Je to svým způsobem vyjádření nějaké symboliky, nebo součást informační války, nebo co to má znamenat, že se tomu tak říká?

Tak cizinecká legie není úplně neznámý pojem, de facto znamená nějaký vojenský útvar složený z bojovníků, kteří nepatří k tomu danému státu, jsou to dobrovolníci nebo najmutí vojáci z jiných států. Samozřejmě, že pan prezident použil ten výraz cizinecká legie, protože tady je obecně známá cizinecká legie francouzská, která vždycky byla považována za určitou elitu, kterou Francouzi vždycky používali. Takže je to zároveň ta symbolika, ale zároveň i to, že to ukazuje, že to je určitá separátní část té obrany Ukrajiny, která je složená z teoreticky velmi dobře připravených a vycvičených vojáků, kteří přichází pomoct Ukrajině.

Doprovázíme je až k vlaku, popisuje kněz pomoc ukrajinským uprchlíkům na košickém nádraží Číst článek

Ono to může být dvousečné, když se podíváme na to, jak na to reagují ruští představitelé. Třeba Velká Británie vyzvala své vojáky v aktivní službě, kteří se vydali na Ukrajinu, aby se radši vrátili domů, ministerstvo obrany se obává, že by si Rusko jejich přítomnost mohlo mylně vyložit jako přímou účast Británie v konfliktu. Může nastat případ, že by to mohlo sloužit Rusku jako další záminka?

Tak Rusové mohou vytvořit jakýkoliv příběh, který bude použit jako záminka pro nějaké útoky na Velkou Británii, případně další státy Severoatlantické aliance, nemyslím jen vojenské útoky, ale také jinak motivované. Samozřejmě, že Britové mají určité obavy z toho, aby se tento problém nestal potom někdy v budoucnosti tím hlavním problémem ve vztazích mezi Ruskem a Velkou Británií případně jinými státy, ale na druhou stranu je to rozhodnutí těch daných lidí, kteří už jsou třeba veteráni z válek v Iráku nebo Afghánistánu, jsou to zkušení bojovníci, můžou Ukrajincům hodně pomoc. Myslím si, že Britové v tomto případě nemají nic jiného než jen ten apel na bojovníky, aby se na nevydávali bojovat za Ukrajinu.

Cesta do hlubin Putinovy duše. ‚Je to neřízená střela,‘ říká komentátor Dvořák Číst článek

Opakujeme, že mnohé informace, které přicházejí z Ukrajiny, nelze nijak ověřit z nezávislých zdrojů. Jak na vás, pane generále, působí ty zdroje, že ruská raketa dopadla na místo nemocnice v přístavním městě, kde je i porodnice, může to být technické selhání, může to být to, že ta raketa patří k těm, které nejsou tolik přesné, anebo to může být opravdu cílený útok, který neměl příliš obětí, ale způsobil v té psychické rovině velký rozruch?

Myslím si, že technické selhání sice možné je, ale zase na druhou stranu v tomto případě já jsem přesvědčen, že to je skutečně akt vojenského terorismu, který Rusové použili. Je to proto, aby destabilizovali vůbec mysl a odpor lidí v Mariupolu a pokud jim Rusové nabídnou odchod do Ruska, tak aby tam odešli, protože zatím se Mariupol úspěšně brání. Každý velitel, který provádí a plánuje palbu, ví přesně, na co má střílet, protože musí střílet na nepřítele, musí mít spočítané veškeré parametry. Má k dispozici mapy, má k dispozici satelitní letecké snímky, stoprocentně na místě jsou i průzkumníci, kteří provádí ověřování, zda ten cíl je skutečně tím daným cílem a potom ověřují účinnost palby. Nevěřím, že tak výrazný výbuch, který byl buď způsoben bombou, nebo křížatou raketou, byl náhoda, nebo technické selhání. To se zkrátka děje jen ve velmi mimořádných případech a v tomto případě to nejsou palby na velkou vzdálenost, to znamená, že to selhání by tu muselo být skutečně fatální. Myslím, si, že to je opravdu cílený teroristický útok na civilní obyvatelstvo.