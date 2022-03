Generál Pavel: Na ovládnutí Donbasu bude muset Rusko soustředit značnou sílu, teď ji má rozptýlenou

Měsíc po vpádu na Ukrajinu oznámilo ruské ministerstvo obrany, že první fáze jeho vojenské operace byla z větší části dokončena. Nyní se prý zaměří na úplné osvobození východoukrajinského Donbasu. Krátce předtím ukrajinská armáda připustila, že se invazním jednotkám podařilo částečně vytvořit pozemní koridor mezi anektovaným poloostrovem Krym a částí Donbasu. Hostem vysílání Radiožurnálu byl armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Rozhovor Praha 20:04 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak čtete oznámení ruské strany? Řekl byste podobně jako agentura Reuters, že Moskva mění strategii a soustředí se, řekněme, na skromnější cíle?

Myslím si, že Moskva změnila strategii průběhu měsíce už několikrát, protože původní záměr byl, že ruská armáda porazí tu ukrajinskou během několika dní, triumfálně vkročí do Kyjeva, přinutí Ukrajinu ke kapitulaci a přijetí všech ruských podmínek.

Že se tak nestalo, bylo souhrou nejen fyzického odporu ukrajinské armády, s veškerou podporu západních zemí, pokud jde o materiál a humanitární pomoc, ale samozřejmě také i vlivem jednoty Západu a uvalených sankcí.

Ale Rusko v průběhu měsíce změnilo strategii. Nejprve ze snahy ovládnout velká města. Viděli jsme snahu obklíčit Kyjev, obklíčení Charkova, na jihu ovládnutí Chersonu a snaha o ovládnutí Mariupolu. Už se nedostali k tomu, aby rozjeli operaci proti Oděse.

Takže snaha tam byla, ale museli ji nakonec změnit, protože jsme viděli, že jim na to síly nestačí, že jim vázne zásobování, vázne morálka a postup se zpomalil. Proto změnili strategii ve prospěch zastrašování Ukrajinců a snahy je paralyzovat prostřednictvím útoků na civilní cíle tím, že rozbili většinu velkých měst. V současné době to prohlášení vnímám spíše jako snahu najít jakoukoliv cestu, jak operaci prohlásit za úspěšnou a vítěznou.

Ale jde o to, co se bude ještě dít dále, protože ruské ministerstvo obrany uvádí, že tzv. separatisté kontroluji 93 procent Luhanské oblasti a 54 procent oblasti Doněcké. Dá se očekávat, že ruská armáda teď soustředí hlavní síly na dobytí těchto regionů v jejich správních hranicích?

Je to možné, protože jedním z hlavních důvodů, které prezident Putin oznámil na začátku agrese, byla ochrana rusky mluvícího obyvatelstva Donbasu. A že to byl hlavní cíl. Viděli jsme v praxi, že jedno z hlavních úsilí bylo vedeno právě třeba na Charkov a Kyjev.

V dnešní době vidíme, že Rusko se může zaměřit na ovládnutí celého Donbasu a pozemního koridoru mezi Krymem a Donbasem a vykládat to za splnění cílů operace, což by z jejich pohledu byla cesta, jak možná sednout k jednacímu stolu a tvářit se konstruktivně s tím, že dosáhli svých cílů a už nemají důvod pokračovat v operaci.

Prapor Azov

Ovšem když mluvíme o Doněcké oblasti a opravdu by se ruské síly snažily ovládnout celé území, tak to znamená zmocnit se i Mariupolu. Čili toto těžce zkoušené město asi nečeká úleva ani v následujícím období…

Zcela určitě ne, protože pro Rusko je to otázkou prestiže. Mariupol nejenže vzdoruje takovou dobu, ale hlavně je obrannou sílou Mariupolu prapor Azov, který je ruskou stranou vydáván přímo za esenci veškerých fašistických tendencí na Ukrajině, za nacionalisty, kteří se schovávají za civilní cíle a kvůli kterým ruská strana zasahuje i civilní cíle.

Ne s cílem zabíjet civilní populaci, ale právě proto, že se tam i skrývají extrémisté. Proto je pro Rusko dokončit porážku Mariupolu a tím eliminovat prapor Azov naprosto prestižní cíl.

Může se změnit vůbec dosavadní obraz války? Přinejmenším ve smyslu, že by se Rusové například vzdali pokusu o obležení Kyjeva a třeba tuto oblast postupně vyklidili?

Myslím si, že na to nebudou mít, protože pokud budou chtít dokončit ovládnutí celého Donbasu, tak na to budou muset soustředit poměrně značnou sílu. A tu mají dnes rozprostřenou nejen na severu, ale samozřejmě i na východě a na jihu. A ruské armádě se už teď nedostává zdrojů, a to jak lidských zdrojů, tak techniky, ale i munice, nakonec i potravin a zdravotnického materiálu.

Takže pokud bude chtít Rusko ovládnout Donbas, tak na něj bude muset soustředit veškerou pozornost a na to, aby dokončili obklíčení Kyjeva, nebo dokonce, aby Kyjev dobyli, na to prostě síly už mít nebudou, pokud nebudou chtít sáhnout k použití ještě mnohem ničivější zbraně než dnes.

Jaký postup byste čekal na východě země, kde ruská armáda pořád zasypává bombami a raketami města jako Černihiv, Charkov nebo Sumy?

Nabízí se určitý postup, pokud by se ruské armádě podařilo dokončit ovládnutí města Mariupol a tím eliminovat odpor a uvolnit síly, které tam dnes vážou, tak by tyto síly mohli nasměrovat směrem k Donbasu a tím pádem pomoci silám, které bojují na Donbase, oblast převzít pod kontrolu a vytlačit z něho ukrajinskou armádu. To by mohl být možný scénář.

Jižní koridor

Když se ještě podíváme na směr ruského postupu na jihu, tak armádní oddíly dobyly Berďansk, Melitopol, Cherson, ale nepodařilo se jim ovládnout Mykolajiv a jak jste zmínil ani Oděsu. Napovídá toto původnímu záměru spojit celý pás na jihu s Podněstřím, který ovšem zatím nevychází?

Myslím, že to byl jeden z velice pravděpodobných cílů už od samotného začátku operace, protože o tom Rusko hovořilo i před zahájením konfliktu.

Nakonec by se to i nabízelo, protože když uvážíme, že Rusko má své síly v Podněstří a že Černé moře pro něho představovalo vždy takový ten měkký podbřišek Ruska, který viděli jako zranitelný bod, tak by bylo celkem logické, že se Rusko bude snažit o ovládnutí celého černomořského pobřeží a zároveň by tím splnilo cíl odříznout Ukrajinu od Černého moře a tím i od ekonomických možností, které přístavy v Černém a Azovském moři pro Ukrajinu představovaly.

Nakolik podle vás ovlivní vývoj na bojišti, to určité zamrznutí frontové linie, diplomatická jednání o případném míru?

Diplomatická jednání se tak trochu zadrhla, stejně jako ta operace, protože i když občas slyšíme z jednoho nebo druhého jednacího týmu náznak optimismu, tak v žádné ze zásadních otázek zatím pokroku nedošlo. Protože Ukrajina samozřejmě cítí motivována a podpořena úspěchy při obraně a na druhé straně neúspěchy ruské armády a věří si v tom, že dokáže nejen ubránit své území, ale nakonec i tlačit ruskou armádu z ukrajinského území.

Takže Ukrajinci necítí žádný velký tlak na to, aby teď uzavírali příměří za podmínek, které budou pro ně nevýhodné. Stejně tak pro Rusko je naprosto nepřijatelné to, že by přiznali, že se jim operace nepodařila a že se z Ukrajiny stáhnou. Takže v tom hlavním se zatím ty týmy nedokážou shodnout.