Sankce byly směšné. Síla Ruska je v penězích, které leží mimo zemi, říká zástupce ukrajinské menšiny

Protiruské sankce byly doteď směšné, komentuje aktuální dění Bohdan Rajčinec, zástupce ukrajinské menšiny v Radě vlády ČR. A dodal, že síla Ruska je mimo jiné v penězích, které leží mimo zemi. „Pokud se jich sankce dotknou, je to součást vějíře akcí, které má svět udělat,“ zdůraznil Rajčinec ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Praha/Kyjev 15:48 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohdan Rajčinec | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

Přijměte naši hlubokou účast.

Děkujeme za všechny.

Jaké máte zprávy z Ukrajiny?

Oficiální a neoficiální. Oficiální - občanské aktivity se organizují v Kanadě v rámci Světového kongresu Ukrajinců a také v Praze v rámci Evropského kongresu Ukrajinců. Dostáváme aktualizace situace přímo z generálního štábu a přímo přes kancelář prezidenta Ukrajiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Bohdanem Rajčincem, zástupcem ukrajinské menšiny v Radě vlády ČR

Požadavky jsou civilní, jsou obdobné s tím, co čteme teď každou minutu ve zprávách. Základních je asi pět. Prosba o absolutní podporu Ukrajiny z celého světa, včetně odepnutí Swiftu (světový mezibankovní telekomunikační systém, pozn. red.), včetně přípravy na humanitární krizi, včetně bojové připravenosti a podpory ukrajinské armády.

Mluvil jste se svými příbuznými na Ukrajině?

Ano, mám několik příbuzných přímo v Kyjevě. Samozřejmě desítky tisíc Ukrajinců zde v Česku řeší situaci každou minutu a bojí se, co bude dále. A komunikují se svými blízkými.

Jak by mohla česká vláda pomoc zejména Ukrajincům na území Česka?

Stačila by pro začátek symbolická podpora. Myslím, že se jí dočkáme od pana premiéra. Slova podpory všem Ukrajincům, kteří tolik pochvalných slov za těch třicet let třeba ještě neslyšeli, byť vystavěli, dovolím si říct, třeba půlku Prahy, jak se říká. To je první věc.

Druhá věc je jasné gesto, že Česká republika, byť možná není tím největším hráčem v této hře, je připravena pomoci Ukrajině, jak to půjde. Máme tu velké profesionální organizace, které se zabývají humanitární pomocí. Máme tu vládu, která si myslím, je proukrajinská. Peníze, sbírky, podpora obrany, informovanost, ale ne, fejková - protože ta prosakuje všude, propaganda je obrovská, dostává se do západních médií. A v neposlední řadě podpora armády Ukrajiny.

Rusko útočí na Ukrajinu z Běloruska i Krymu. Kyjev oznámil, že dosud přišel o čtyři desítky vojáků Číst článek

Civilní letecký provoz nad Ukrajinou je dočasně pozastavený. Doprava bude evidentně komplikovaná. I ze strany představitelů české vlády se hovoří o tom, že Česko musí být připravené přijmout Ukrajince, kteří budou hledat na území Česka bezpečí.

Věřím, že vláda se tím seriózně zabývá. To, co mohu dodat ze strany organizovaných spolků a Ukrajinců v Česku, je příjemné, že slyšíme řadu nabídek od fyzických osob a organizací, že v případě takové vlny jsou připraveni poskytnout různé prostory k ubytování.

‚Temný den pro Evropu, rázně odpovíme.‘ Světoví lídři ostře odsoudili vpád ruské armády na Ukrajinu Číst článek

Když jste mluvil o dezinformacích, tak i ukrajinská média vyzývají občany na ukrajinském území, aby každou informaci raději čtyřikrát nebo pětkrát zvažovali. Aby nevěřili všemu. Myslíte si, nebo i podle informací, které máte, že je to tak, že Rusko zatím útočí pouze na vojenské cíle?

Není tomu tak, samozřejmě. To víme napřímo. Jsou to civilní letiště a civilní objekty. Ten vpád byl nakonec širší, než všichni doufali nebo chtěli. A rozhodně to nejsou jen vojenské cíle. To je nesmysl. To víme přímo od armády Ukrajiny, která sděluje a aktualizuje informace.

Už ani nevím, kolikrát jsme slyšeli ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus slovo sankce. Jsou sankce opravdu tím, byť budou sebetvrdší, které zastaví Vladimira Putina?

Jeden z nejlepších komentátorů Ruské federace v posledních deseti letech, geniální šachista pan Kasparov, říká, že sankce nikdy nebyly a neexistovaly, že je lepší ovlivňovat banky než používat tanky. To je úžasné, co řekl a dokládá - jako mnoho jiných profesionálů v této věci - že sankce doteď byly směšné. Jsou potřebné a je třeba, aby si evropská světová společnost uvědomila, že síla Ruska je také v penězích, které leží mimo Rusko. Pokud se jich sankce dotknou, je to součást vějíře akcí, které má svět udělat.

Co vy osobně si myslíte, že Vladimir Putin chce?

Teď už ukázat, že je chlap.

K čemu mu to bude?

Je mu skoro sedmdesát. Je tam dvacet let. A co bude dělat příštích deset až dvacet let? Myslím, že přemýšlí o posledních dvou dekádách svého života, jak to bude vypadat. A vybral si tuto zcela jistě špatnou cestu.