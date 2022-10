Rusko je agresor, očkování proti covidu má být dobrovolné, zaznívá od většiny zvolených senátorů

Rusko je agresor, Ukrajina napadený stát. Shoduje se na tom většina nově zvolených senátorů a senátorek, které server iROZHLAS.cz oslovil s šesticí otázek.

Očkování proti koronaviru má být podle řady zákonodárců dobrovolné.

A shodují se i na tom, že pojem manželství patří muži a ženě, ale homosexuálové by měli mít v partnerství stejná práva.

Naopak rozdílný pohled panuje na stmelování společnosti. Někteří vidí cestu ve slušnosti a diskusi bez urážek, jiní ale upozorňují na potřebnou rozdílnost názorů. Anketa Praha 5:00 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Rusko je agresor, který jednoznačně napadl jiný suverénní stát,“ míní ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer za ODS, který se po deseti letech vrací do Senátu.

Souhlasí s ním většina nyní zvolených členů horní komory, které server iROZHLAS.cz oslovil. „Z Ruska k nám nikdy nepřišlo nic dobrého. Proto musíme Ukrajinu maximálně podporovat, protože po Ukrajině bychom byli na řadě i my,“ upozorňuje kardiochirurg Jan Pirk za TOP 09.

Lidovecká starostka Mořkova Ivana Váňová zdůrazňuje, že Česko musí Ukrajině pomoci: „Jediné, co můžeme nyní dělat, je, že Ukrajincům pomůžeme po materiální stránce. Musíme si také uvědomit, že území Ukrajiny tvoří poslední pásmo mezi námi a Putinovou agresí.“

Naopak právnička a kritička pomoci Ukrajině Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí) považuje výrazné zapojení Česka za bezpečnostní riziko. „Pokud jde o válku na Ukrajině, zastávám názor, že naše angažmá jako malé středoevropské země bylo příliš rizikové a doslova silou slov prohlášení premiéra vyčnívalo mezi ostatními zeměmi včetně světových velmocí. Náš individuální přístup byl zcela neadekvátní významu České republiky, ohrozil bezpečnost naší země.“

Historik Martin Krsek za SEN 21 pak pohlíží do minulosti. Upozorňuje, že to není poprvé, co se Rusko chová jako nevítaný agresor. „Sami jsme to zažili. Mocenské choutky na ovládnutí i naší země zaznívají v posledních letech ze strany Kremlu opakovaně,“ podotýká.

K tomu se přidává i Miluše Horská za KDU-ČSL, která obhájila senátorský post. „Naše historická zkušenost ukazuje, že pokud nezastavíme Rusko teď, nezastaví se skutečně před ničím,“ varuje.

Znovuzvolená lidovecká senátorka Jaromíra Vítková naopak hledí do budoucnosti. „Jsem i pro vstup Ukrajiny do Evropské unie,“ uvádí.

Podle právničky Hany Kordové Marvanové z ODS by ruský prezident Vladimir Putin a další měli stanout před Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu. „Na Ukrajině páchají zločiny proti lidskosti,“ vysvětluje.

Podobně to vidí i ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek za ODS. „Svými prohlášeními a činy její vedení ztratilo veškerou mezinárodní důvěryhodnost a mělo by se za vše zodpovídat,“ říká.

Očkování proti covidu?

Většina z 22 senátorů a senátorek, kteří v anketě odpověděli, vnímá očkování proti koronaviru pozitivně. „Pokud nám vědci a lékaři vakcínu vytvořili, objektivně funguje a zachraňuje životy, je správné ji využít a tím zachránit životy lidí,“ myslí si první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Řada oslovených zákonodárců je ale proti povinné vakcinaci. „Jsem jednoznačně pro dobrovolné očkování proti covidu. Jsem přesvědčený, že je třeba lidi k očkování motivovat a zároveň zajistit ochranu občanům, kteří spadají do rizikových skupin a jsou ohroženi těžkým průběhem,“ vysvětluje Jiří Růžička za TOP 09, který ve volbách obhájil senátorský post.

Šéf jihočeské záchranky Marek Slabý za T2020 přiznává, že je proti covidu očkovaný. „Jsem očkován jako zdravotník již třikrát a jsem připraven i na další očkování novou vakcínou proti aktuálním mutacím viru,“ popisuje.

A někteří senátoři přidávají i svou osobní zkušenost. „Jsem očkován, dokonce s posilujícími dávkami. V mé širší rodině došlo dokonce k úmrtí s covidem, a tak mám k této epidemii velký respekt,“ podotýká Töpfer.

Dětský lékař Bohuslav Procházka z KDU-ČSL zmiňuje vážný zánětlivý syndrom (PIMS-TS), který po covidu postihuje některé děti.

„Jako dětský kardiolog jsem léčil velké množství dětí se skutečně těžkým průběhem tzv. PIMS, který následuje po infekci covidu-19 u dětí. Tyto děti byly dlouhodobě na přístrojích se selháváním srdce, trombózami a podobně. Určitě bych nechtěl, aby podobným peklem prošlo moje vnouče,“ říká.

Manmelství, ženželství

„Manželství je vyhrazeno pro svazek ženy a muže. Partnerství pro svazek osob stejného pohlaví. Pojem registrované se mi velmi nelíbí. Je však třeba zajistit stejná práva pro tyto partnerské vztahy,“ myslí si starostka Hlavence Jarmila Smotlachová z ODS. A podobný názor zastává většina senátorů.

Růžička by pak podpořil adopce dětí stejnopohlavními páry, stejně jako znovuzvolený senátor Zdeněk Nytra z ODS. „Jsem ale proti používání termínu manželství,“ upozorňuje Nytra.

A podobně to vidí i předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Jsem pro maximální práva i pro stejnopohlavní páry. Název manželství nepovažuji za nejvhodnější,“ vysvětluje.

Někteří senátoři ale manželství pro všechny podporují. „Již opakovaně říkám, že jsem pro. Nikomu to neublíží a jim to pomůže,“ míní lékařka Věra Procházková z ANO.

Proti adopcím dětí se naopak staví Zwyrtek Hamplová. „Práva dětí musí být brána především v úvahu, v tomto směru nelze nahrazovat klasickou rodinu svazky a nabízet dětem jiné formy rodičů, než je máma a táta,“ zdůrazňuje.

Dva poslanci – Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) a Daniela Kovářová (nezávislá) – zmínili, že by se místo slova manželství měl pro stejnopohlavní páry používat jiný termín, konkrétně ženželství pro lesbický sňatek a manmelství, případně manmanství, pro sňatek gayů.

Jak sjednotit společnost?

Stmelení společnosti je podle Tomáše Jirsy z ODS potřeba. „Musíme se o to snažit,“ vyzývá. Receptem by podle Ivany Váňové mohla být slušnost a vysvětlování. „Lidé musí mít jistotu, že nejsou na nic sami, že existuje pro ně řešení, pomoc. Vláda musí lépe s veřejností komunikovat,“ přibližuje.

Podle Canova by lidé neměli urážet své názorové odpůrce. Starosta Letohradu Petr Fiala za KDU-ČSL vidí problém u politiků. „Je to hodně o politické kultuře, bohužel hrubne a to je špatný příklad pro občany. Diskuse politiků nahrazuje často útočení, osočování,“ míní.

Naopak podle Töpfera by se společnost stmelovat neměla. „Součástí demokracie přece je rozdílnost názorů. Co je však důležitější, aby i v rozdílnosti názorů uměli lidé slušně a kultivovaně diskutovat,“ zdůrazňuje.

Podle Jiřího Oberfalzera z ODS se společnost obvykle stmelí při nějaké pohromě. A podobně to vidí i Růžička.

„V poslední době jsme byli svědky toho, že se česká společnost stmelit umí. Viděli jsme to například v počátcích covidu, viděli jsme to na začátku války na Ukrajině, kdy se zvedla velká vlna solidarity při pomoci lidem utíkajícím před válkou. Bohužel má tato jednota často krátké trvání,“ uzavírá.

22 odpovědí ze Senátu

Server iROZHLAS.cz položil všem 27 nyní zvoleným senátorům a senátorkám šest otázek. Odpovědělo 22 z oslovených.

1. Jaký je váš postoj k Rusku a válce na Ukrajině?

2. Jaké kroky by v Česku mohly nastartovat cestu z energetické krize?

3. Jak se stavíte k očkování a covidu?

4. Jaký je váš názor na manželství pro všechny? Jste pro, nebo proti svatbám/manželstvím gayů a leseb?

5. Vyjmenujte prosím tři témata, kterým se chcete v Senátu hlavně věnovat.

6. Existuje způsob, jak stmelit rozdělenou českou společnost?

Neodpověděli: Lumír Kantor (za KDU-ČSL), Zdeněk Matušek (za ANO), Jan Paparega (ProMOST), Eva Rajchmanová (KDU-ČSL) a Ladislav Václavec (za ANO).

Michael Canov

Michael Canov | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

1. Jednoznačný. Rusko je agresor, který napadl svrchované území jiného státu. Ukrajina „jen“ brání své území, resp. osvobozuje to, kterého se předtím agresor zmocnil. Jsem tudíž zcela jednoznačně na straně Ukrajiny.

2. Ovládnutí ČEZu nejen formálně majetkově, ale fakticky. ČEZ není polostátní podnik, ale prakticky státní podnik, neboť 70% tvoří nejen prostou, ale kvalifikovanou většinu akcionářů. Strach z minoritních akcionářů považuji za neopodstatněný, kvalifikovaně většinový akcionář má právo hájit své zájmy. Těmi je neprodávat energii českým spotřebitelům přes lipskou burzu, resp. neprodávat za ceny, které stanovuje lipská burza. Je taktéž nutné tvrdě tlačit na Německo (tím spíše, že jsme předsednická země EU) ohledně její (v tuto dobu) nesmyslné energetické politiky (odstavení jaderných elektráren apod.) Co se týče plynu, musí být vláda schopna zajistit dostatečné množství plynu odkudkoli za ceny pro spotřebitele přijatelné.

3. Sám jsem 3x očkovaný. Nyní váhám, zda se nechám očkovat počtvrté. Covid, ač stále zasahuje podstatnou část populace, je prokazatelně v méně nebezpečných formách než v minulosti (varianty omikron). Je skutečností, že během covidové krize byl ze strany ministerstva zdravotnictví dle rozsudků soudů cca 50x porušen zákon. Byla porušena lidská práva neočkovaných (zákaz vstupu do restaurací atd., za což jsem se neočkovaným jako zákonodárce v Senátu veřejně omluvil).

4. „V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se rozhořel nemilosrdný boj ohledně uzákonění manželství pro všechny (rozuměj i pro stejnopohlavní páry) kontra zavedení do Ústavy, že manželství je svazek muže a ženy. Dle mě známých kvalifikovaných odhadů ani jeden z těchto návrhů nemá šanci v Poslanecké sněmovně projít, a proto mohou být senátoři v klidu, žádný návrh do Senátu Parlamentu ČR ze sněmovny v tomto jejím volebním období, tj. příští tři roky, s určitostí nedoputuje. Přesto, anebo právě proto si dovolím k této problematice sdělit svůj názor a návrh:

Plně chápu obránce pojmu „manželství“ jako posvátného pojmu pro svazek muže a ženy. Chápu ovšem i ty, kteří cítí pojem „registrované partnerství“ pro stejnopohlavní páry jako pojem podřadný, degradující (registrována jsou auta apod.), dokonce i to, že nechtějí již dříve navrhovanou změnu (poslancem Patrikem Nacherem) na „partnerství“, protože partnerem je i spoluhráč při tenisové čtyřhře či v obchodu apod. Řešením dle mého je najít takový název pro stejnopohlavní úřední vztah, který bude na stejné úrovni jako název „manželství“ pro úřední vztah muže a ženy. A já si myslím, že jsem tento pojem našel. Přestože ten, kdo si ho poprvé přečte, se bude asi smát, ale jde jen o zvyk (například já se taky smál pojmu hejtman pro starostu kraje při jejich vzniku).

V manželství hovoří manžel o manželce buďto „to je moje manželka“, anebo krátce „to je moje žena“, a naopak manželka „to je můj manžel“ anebo krátce to je můj „muž“. Ve vztahu gayů hovoří jeden o druhém „to je můj muž“ (nikoli „to je moje žena“) a ve vztahu leseb „to je moje žena“ (nikoli „to je můj muž“).

A obdobnou úpravu by bylo dle mého názoru vhodné přijmout i u slova manželství, z jehož názvu je přímo cítit slova muž a žena (mužženství) a nahradit je u stejnopohlavních vztahů rovnocennými ekvivalenty manmelství u gayů a ženželství u leseb. U gayů by jeden o druhém hovořil „to je můj manmel“ anebo krátce „to je můj muž“ a u leseb „to je moje ženželka“ nebo „to je má žena“. Muž by se „mužil“ (nikoli „ženil“, když by si bral muže), žena by se „ženila“. Manmelství i ženželství by se uzavíralo stejně jako manželství sňatkem.

V případě přijetí mnou uvedeného pojmosloví by mohla být zakopána válečná sekera mezi oběma tábory. Pojem „manželství“ by byl nadále výhradně pro svazek muže a ženy, stejnopohlavní partneři by získali stejně hodnotné názvy „manmelství“ a „ženželství“. A po zakopání válečné sekery ohledně názvu úředního vztahu by se obě strany mohly věnovat narovnáním práv v těchto vztazích, pokud by k němu nedošlo již souběžně v přijatém zákoně.

V případě, kdyby se iniciativa Jsme fér chopila mého návrhu, nepochybuji o tom, že by se návrh dostal do Senátu a v něm by byl též schválen. Pokud nikoli a Jsme fér bude nadále bazírovat na pojmu „manželství“ jako na dogmatu i pro stejnopohlavní páry, do Senátu žádný takový návrh nedoputuje…

Závěr: Na zadaný dotaz jsem nemohl odpovědět ani jednou s nabízených variant „ANO“, „NE“ nebo „NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“, mojí odpovědí je vyjádření uvedené výše.

5. a) Ochrana zájmů a práv obcí (RUD, zachování či rozšíření úřadů a především služeb, b) ochrana ústavnosti (práce v ústavně právním výboru a v komisi pro Ústavu včetně podávání ústavních stížností při názoru, že přijatým zákonem Ústava byla porušena, c) Školství – novela školského zákona, novela zákona o pedagogických pracovnících.

6. Nevím, ale snad se podaří rozdělení alespoň zmírnit. Především je nutné nyní překonat energetickou krizi. A pak neurážet své názorové odpůrce.

Tomáš Czernin

Senátor Tomáš Czernin | Foto: Martin Vlček | Zdroj: Senát Parlamentu České republiky

1. Válka na Ukrajině je agresí Ruska vůči suverénnímu státu, která započala v roce 2014 anexí Krymu. Rusko porušuje všechny mezinárodní úmluvy, a to i ty, které samo ratifikovalo. Obrana Ukrajiny je oprávněná a je naší povinností i vzhledem k naší vlastní bezpečnosti podporovat Ukrajinu tak, aby bylo Rusko nuceno ustoupit za své hranice. V opačném případě hrozí rozšíření konfliktu i na další země v perimetru zájmů Ruské federace.

2. Energetická krize je problém celoevropský a jako takový by měl být řešen. Důležitá je shoda členů EU. Z energetické krize se dostaneme okamžikem oproštění se od závislosti na ruském plynu a ropných produktech. To se děje různými cestami. Jednak zapojením většího procenta obnovitelných zdrojů. Z pohledu lokálního má mimořádnou důležitost v tomto ohledu dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Ale důležitý je pozitivní postoj a podpora vědy a výzkumu s cílem získat nové energetické zdroje a současně převést naši energeticky náročnou průmyslovou výrobu na moderní technologie s náročností menší.

3. Já osobně se k tomu stavím pozitivně. Pokud nám vědci a lékaři vakcínu vytvořili, objektivně funguje a zachraňuje životy, je správné ji využít a tím zachránit životy lidí. Covid je závažné onemocnění, jehož následky si mnozí ponesou léta. Pokud toho můžeme lidi uchránit, chráníme je samotné, celou populaci a současně i prostředky na léčbu, které je možné uplatnit jinde.

4. Požaduji stejná práva pro všechny. Občanský sňatek je dle mého smlouva mezi státem a dvěma partnery. Partneři garantují, že se o sebe budou vzájemně starat, což státu šetří peníze, případně že se budou starat o děti a vychovají z nich daňové poplatníky, což přinese státu prostředky v budoucnu. Stát jim naproti tomu garantuje daňové zvýhodnění, některé dávky či formu zákonné ochrany. Manželství i registrované partnerství by mělo být vůči státu totéž a mělo by požívat stejných práv. Všechno ostatní je debata o názvu.

Pokud církve, které mohou administrovat uzavírání sňatků, vyžadují, aby pár byl výlučně muž a žena, je to jejich svaté právo.

5. Rozhodně bych se rád dále věnoval práci ve prospěch zahraničních Čechů a krajanů a dotáhl legislativní proces s možností korespondenční volby ze zahraničí, což by konečně umožnilo naplnit politická práva českých občanů žijících nebo pobývajících v zahraničí.

V Senátu jsem pracoval v zahraničně bezpečnostním výboru a i nadále bych v rád v tom pokračoval, jelikož bezpečnost a zahraniční politika je pro mne prioritou i z hlediska tradice mé rodiny.

Třetím tématem jsou otázky, kterým se věnuji dlouhodobě, a to jsou záležitosti týkající se zemědělství, lesnictví, tvorby krajiny a podpora venkova na bázi legislativních změn.

6. Kdybych to věděl, dostal bych nejméně Řád bílého lva. Ale jsou dva důležité aspekty, kterým je třeba se věnovat. Tím prvním jsou cíleně šířené dezinformace, které lidi straší a vytvářejí agresi. To lze redukovat intenzivním podvázáním dezinformačních kanálů.

A ten druhý je obecně lidský. Zkrátka se zkusit domluvit. Začít musíme my, politici. V právě skončené kampani jsme viděli, jak to vypadat nemá. Vzájemné osočování, urážení i nadávky, to je arzenál, který do politiky a obecně mezi lidi nepatří. Pokud ho tam ale politici vnesou, nemůže se nikdo divit, že to v národě vře. Tuto zodpovědnost neseme my politici. Cesta, kterou vidím, je kultivace veřejného prostoru.

Jiří Dušek

Jiří Dušek | Zdroj: Český rozhlas

1. Ruská federace je jednoznačným agresorem, který problémy 21. století řeší metodami století devatenáctého. Svými prohlášeními a činy její vedení ztratilo veškerou mezinárodní důvěryhodnost a mělo by se za vše zodpovídat.

2. Aktuální zásahy vlády řeší pouze aktuální problémy. Energetická krize, způsobená nezodpovědnou energetickou politikou mnoha evropských států, stejně jako nejrůznějšími spekulanty, se bude řešit roky. Prvotní je tlak na větší rozdělení zdrojů energií, tedy zbavení se závislosti na ruském plynu, nikoli však nahrazením závislosti na jiném exkluzivním dodavateli. Z dlouhodobého hlediska pak dostavba obou jaderných elektráren, doplněná rozumným souborem tzv. obnovitelných zdrojů, a samozřejmě konec energetické rozmařilosti a ideologického snění. Celá krize pak může být výrazným hnacím motorem pro celou řadu technologických inovací a šancí pro další rozvoj Evropy.

3. Obecně považuji očkování za jeden z nejdůležitějších vynálezů, díky kterému téměř zmizela řada fatálních nemocí. Ke covid-19 bychom ale po počátečním zděšení měli přistupovat jako k chřipce. Kdo se chce očkovat prověřenou vakcínou, nechť tak udělá. Nikoli však povinně. Hlavní slovo pak musí mít odborníci, ne ideologové, politici nebo farmaceutické firmy.

4. Problematice se příliš nevěnuji, nemám jednoznačný názor. V rámci Evropské unie se ale připravuje nařízení k jeho uznání, což se samozřejmě promítne do českého právního řádu. S tímto postupem souhlasím.

5. Těm, kterým se věnuji doposud. Odborné diskusi o energetické a technologické bezpečnosti České republiky, resp. Evropy. Podpoře českého kosmického průmyslu, tedy prudce se rozvíjejícího se odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Mimoškolnímu vzdělávání dětí i dospělých v science centrech a podobných institucích.

6. To nevím. Ale vím jistě, že výroky a kampaně řady politických stran, stejně jako honba za senzacemi mnoha médií, vedou pouze k nárůstu strachu a nervozity. Já osobně se snažím přistupovat k dění kolem sebe pozitivně a doufám, že se mi to daří.

Petr Fiala

Petr Fiala | Zdroj: Český rozhlas

1. Ten, kdo vtrhl za hranice suverénního státu, je Rusko, toť moje odpověď, věřím, že jednoznačná.

2. Zajištění do budoucna potřebných kapacit výroby elektrické energie z vlastních zdrojů pro vlastní trh, pro domácnosti, firmy, veřejný sektor. Přebytek prodávat tržně do zahraničí. Co se týká plynu, tak výstavba plynovodu od Baltu přes Polsko k nám.

3. Nikoho nenutit, mít právo volby. Ale sám jsem očkován a vědě a našemu zdravotnictví věřím.

4. Práva (i povinnosti) ať mají stejné jako smíšené páry, otázku názvu svazku nepovažuji za to v této problematice nejpodstatnější.

5. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – tedy tyto oblasti, navíc dostupné bydlení s dotačními tituly pro výstavbu nájemních bytů pro obce a města bez svazujících podmínek, kdo musí v takových bytech bydlet. A systém financování modernizace krajských silnici II. a III. tříd.

6. Zapeklitá otázka. Zcela se to určitě nepodaří. Nereálné je lidi třeba na půl roku odstřihnout od sociálních sítí a médií pro očistu duše. Hodně je to o politické kultuře, ta bohužel hrubne a to je špatný příklad pro občany. Diskuse politiků nahrazuje často útočení, osočování. Možná tady začít, zkusit v politice soutěžit, říkat co chci udělat pro, ne proti…

Miluše Horská

Miluše Horská | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

1. Z Ruska se stala zcela nevypočitatelná země, agresor, který vede útočnou válku. Ta válka hodně poznamená názory na Rusko na dlouhé roky dopředu. I v kampani jsem jednoznačně deklarovala, že je třeba nadále pomáhat Ukrajině, a to všemi prostředky. Myslím, že naše historická zkušenost ukazuje, že pokud nezastavíme Rusko teď, nezastaví se skutečně před ničím.

2. Za prvé chci říci, že je správné, že tato vláda naplnila zásobníky plynu. Když jsem viděla, jak byly prázdné, tak jsem měla obavy i z toho, zda se tohle podaří. Teď je vláda ve vleku drahoty a obav lidí a musí skutečně rychle jednat a pomáhat s nárůstem cen zejména nejslabším skupinám obyvatel. Vládě zdůrazňuji především to, aby postupovala rychle, jednala a rozhodovala fakticky v denním taktu a nepodceňovala situaci.

3. Jsem pro, aby očkování zůstalo dobrovolné. Tím v žádném případě nepodceňuji význam covidu coby závažného onemocnění. Ale dodávám, že je potřeba také prozkoumat i dlouhodobé vedlejší účinky očkování na různé skupiny, počínaje dětmi.

4. Jsem pro, říkám to dlouhodobě.

5. Předně ihned navážu na již rozdělanou práci. Aktuálně řešíme úpravu zákona o pedagogických pracovnících tak, aby se děti, učitelé, ale i rodiče ve školách konečně dočkali školských logopedů. Budu také dále aktivní v oblasti sociální péče, která nutně potřebuje další reformy. Mou podporu budou mít takové zákony, které napomohou překonat těžkou dobu, v níž se nyní nacházíme. Přeji si také více v politice a na rozhodovacích pozicích. K tomu musíme lépe než dosud vytvářet podmínky, které umožní sladit jejich profesní a soukromý život.

6. Nedělejme si iluze, také v jiných zemích, a to i na západ od nás, jsou společnosti rozdělené. Polarizace společnosti tady byla vždycky, ale to, co můžeme udělat pro to, aby se ty rozdíly neprohlubovaly, je nezapomínat na smysluplnou podporu slabých skupin, naslouchat těm nespokojeným, ale také společnost vzdělávat a učit ji rozlišovat pravdu a lež. Protože právě nevzdělanost je často předpokladem pro to, že lidé uvěří bludům a svodům dnešních populistů, kteří se snaží svět malovat černobíle.

Tomáš Jirsa

Tomáš Jirsa za ODS | Foto: Khalil Baalbaki

1. Patřím k těm, kteří si přáli mít s Ruskem korektní vztahy, a doufal jsem, že za peníze, které získává Rusko z prodeje nerostných surovin, se bude životní úroveň Rusů zvedat a pomalu bude probíhat něco jako „demokratizace“ Ruska. Bohužel jsem se mýlil. Jsem samozřejmě na straně Ukrajiny a její územní celistvosti a modlím se, aby válka skončila. Fakt. Ostatně na Podkarpatské Rusi máme partnerské město, často tam jezdím a mám Ukrajinu rád.

2. Jde o celoevropský problém, takže nejen v Česku. Pozastavit Green New Deal, pozastavit platnost emisních povolenek, urychlit výstavbu jaderných elektráren a nechat v provozu stávající uhelné i jaderné, případně obnovit provoz těch odstavených. Revidovat masivní podporu občasných zdrojů energie (OZE). Zrušit zákaz těžby břidlicového plynu. Jednou větou: opustit klimatické náboženství.

3. Jsem třikrát očkován, ale respektuji a nemám nic proti těm, kteří se očkovat nenechali. Byl to větší humbuk, než byl potřeba, ale na začátku opravdu nikdo nevěděl, co a jak bude. Provozovny „jeden na jednoho“ jako kadeřnice, pedikérky, malé obchůdky či malé hospody mohly fungovat. Byl to blázinec, protože supermarkety nikdy nezavřely. Doufám, že k dalším uzavírkám již nedojde.

4. Nemám nic proti tomu, aby gayové a lesby měli stejná práva jako muž a žena v manželství, ale nenazývejme to manželství. Pamatuji si, když jsme schvalovali v Senátu „registrované partnerství“, tehdejší představitel gay komunity pan Hromada nás ujišťoval, že „nikdy, ale opravdu nikdy nebudeme usilovat o manželství“. Ostatně, jak k tomu přijdou lidé žijící v polyamorii, když budou z „manželství pro všechny“ vynecháni?

5. Sociální smír, bezpečnost státu, mír. Nejen energetická bezpečnost, nedovolit rozšíření války mimo Ukrajinu, zastavit ilegální migraci z muslimských zemí. Návrat k rozumu.

6. Určitě. Je to potřeba a musíme se o to snažit.

Daniela Kovářová

Nově zvolená senátorka Daniela Kovářová | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

1. Ke všem zemím mám postoj stejný. Dobrý. Na naší zeměkouli jsou samé krásné země. K válce na Ukrajině mám postoj stejný jako ke všem válkám. Války přinášejí bolest a utrpení.

2. (Odpověď senátorky chybí.)

3. K očkování se stavím tak, že to je dobrý vynález na vyvolání imunity. Ke covidu se stavím jako ke všem nemocem. Je lepší být zdravá než nemocná.

4. Manželství pro všechny je marketingové heslo, jehož stoupenci – doufám – neprosazují manželství mezi sourozenci nebo mezi rodičem a svým dítětem. Homosexuálům nikdo nikdy manželství nezakazoval, homosexuálové si mnohdy pořizují manželky a lesby manžele. Nikdo před svatbou netestuje, co koho vzrušuje. Ale soužití dvou homosexuálů stejného pohlaví nikdy nebude manželstvím. Mohlo by to být leda manmanství nebo ženželství.

5. Chci se věnovat ochraně normálního světa, situaci v Bermudském trojúhelníku a vlivu rozvoje nanotechnologií na kvalitu zmrzlin.

6. Nemyslím, že úkolem doby je stmelení. Úkolem doby je naopak názorová pluralita.

Martin Krsek

Martin Krsek | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimedia

1. Jednoznačný. Rusko se opět chová jako nevítaný agresor. Není to poprvé, sami jsme to zažili. Je namístě Ukrajině pomáhat, a to i kvůli nám samotným. Mocenské choutky na ovládnutí i naší země zaznívají v posledních letech ze strany Kremlu opakovaně.

2. Zastropování cen energií nebo podobně účinný nástroj nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a neziskové organizace, to je řešení rychlé, ale jen krátkodobé. Česká republika ale nesmí zase zaspat, místo hašení požárů se musí soustředit na prevenci. A tou je v tomto případě masivní podpora obnovitelných zdrojů a rychlá změna zákonů, aby se podpořila decentralizovaná produkce a distribuce energií. Tzv. komunitní energetika, kdy si obce nebo různá sdružení produkují v lokálních podmínkách čistou energii, to je vítězné řešení hned na několika frontách. V ochraně životního prostředí i v mezinárodní politice, kdy energetické mocnosti používají své zdroje k vydírání zbytku světa.

3. Chaos a zmatečné rozhodování premiéra a ministrů v době covidu způsobily zbytečná úmrtí. A taky oslabily důvěru části veřejnosti ve smysluplnost ochrany před šířením viru a nahrála šíření dezinformací k očkování. Doufám, že jsme už poučeni a že další podobnou krizi zvládneme o 200 % lépe.

4. Jako už většina obyvatel Česka manželství pro všechny páry podporuji.

5. Dobrý senátor musí umět skloubit práci zákonodárnou a tu pro region. S chomutovským senátorem Přemyslem Rabasem a dalšími jsem začal pracovat na zákoně o podpoře chudších regionů, jakým je i mé Ústecko. Zatím všechny vlády totiž selhávaly ve srovnávání regionálních rozdílů. Namísto dlouhodobé systematické pomoci ze státního rozpočtu k nám občas ministerstva přihodí peníze z EU. Ukazuje, se, že apelovat na centrální úřady nestačí, a tak jsme se rozhodli pomoc chudším regionům uzákonit, podobně jako to mají třeba u sousedů v Německu. Jako historika mě samozřejmě zajímá ochrana památek a kultura. A v Senátu posílím řady těch, kdo dbají o ochranu životního prostředí.

6. I ve svých předvolebních videích jsem vyzýval, abychom se normálně bavili, ne se je dohadovali. Netajím se svým liberálním smýšlením, a data ze sčítání hlasů přitom ukazují, že mezi mými voliči jsou nejspíš i voliči hnutí ANO. Doporučoval bych zahodit cool marketingové slogany, ukončit vřavu nad tím, kdo tedy vyhrál ono „Babišovo referendum“ a začít komunikovat srozumitelně, napřímo, a hlavně s pokorou. Vláda by měla s omluvou uznat, že s opatřeními proti zdražování přišla pozdě a zase takový šéf odborů a prezidentský kandidát Středula by namísto hrocení atmosféry na náměstích svou předvolební kampaní měl pomoct s uklidněním situace a uznat, že sice se zpožděním, ale přece jen vláda koná.

Hana Kordová Marvanová

Radní Hana Kordová Marvanová | Foto: Jessica Petrů

1. Rusko a Putinův režim agresivně napadlo Ukrajinu a nerespektuje právo na nezávislost Ukrajiny. Plně podporuji veškerou pomoc, kterou ČR a země EU poskytují Ukrajině. Zároveň souhlasím s tím, aby byli Putin a další osoby postaveni před Mezinárodní tribunál v Haagu, protože na Ukrajině páchají zločiny proti lidskosti.

2. Podporuji kroky vlády směřující k zastropování cen energií, a zejména adresné pomoci všem, kteří nárůstem cen energií jsou ohroženi. Rovněž podporuji mimořádnou daň ze zisků energetických firem, aby bylo možno sanovat mimořádné výdaje státního rozpočtu.

3. Očkování proti covidu podporuji, samozřejmě za předpokladu doporučení odborníků.

4. Podporuji zákon, který zrovnoprávní homosexuální svazky s manželstvím, takže jsem připravena podpořit manželství pro všechny. Považuji to za důležité zrovnoprávnění občanů a odstranění nerovnosti, která má dopady na život rodin i dětí.

5. V Senátu se chci věnovat těmto třem oblastem: Právní stát a vymahatelnost práva včetně humanizace exekucí a insolvencí. Dostupné bydlení, včetně renesance družstevního bytové výstavby, přičemž bydlení musí být dosažitelné jak pro sociálně slabé, tak pro střední vrstvy obyvatel. Boj proti korupci a schválení protikorupčních zákonů a posílení nezávislosti médií.

6. Je to velmi složité, protože neexistuje žádný zákon, který by to mohl zařídit. Cestu vidím ve větší komunikaci a podpoře dialogu mezi lidmi různých názorových skupin a zvýšení politické kultury. K tomu by měla více přispívat i média, zejména média veřejné služby, jako je Česká televize a Český rozhlas.

Jiří Oberfalzer

Jiří Oberfalzer | Zdroj: Český rozhlas

1. Je to nepřípustné a zločinné dobrodružství. Rusko ukazuje, že není civilizovanou zemí. Musí být odstaveno ze společenství demokratických národů.

2. Především získání alternativních zdrojů surovin. To automaticky nepovede ke snížení cen, ale trh se stabilizuje a postupně adaptuje na nové ekonomické poměry.

3. Jsem proti povinnému očkování, ale doporučuji ho. Lidé, kteří se neodvažují zkoušet sílu vlastní obranyschopnosti organismu, nemají jinou možnost.

4. Jsem proti. Všechno se dá obsloužit novelou zákona a smluvně-právními vztahy.

5. Konsolidaci ekonomiky, stavebnímu řízení, kultuře – zejména postavení a odměňování výkonných umělců.

6. Obvykle se stmelíme při nějaké pohromě. Nevěřím moc, že bychom to dokázali v čase konjunktury, v jejíž příchod do pár let doufám.

Jan Pirk

Kardiochirurg Jan Pirk. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

1. Můj postoj je jednoznačný. Rusko je agresor a jako s takovým je potřeba s ním zacházet. Zopakoval bych jenom svoje tvrzení, které jsem řekl před časem pro Parlamentní listy, že z Ruska k nám nikdy nepřišlo nic dobrého. Proto musíme Ukrajinu maximálně podporovat, protože po Ukrajině bychom byli na řadě i my.

2. Zásadní je změna energetického mixu. Předchozí vlády byly v této otázce poměrně liknavé, a ta předešlá se netajila dokonce tím, že chtěla nechat dostavět Dukovany Ruskem nebo Čínou. V otázce energetické krize selhalo také Německo. Svým bezhlavým vrhnutím se do „Green Dealu“, který je v podstatě rozumná věc, nás dostalo do této situace. Prvním krokem je, že musíme šetřit a energiemi neplýtvat. Velice dobře si pamatuji, když jsem pracoval v Dánsku, že tam bylo zcela normální, že všichni doma chodili teple oblečeni. Takže musíme začít šetřit a vlády celé Evropy musí společně přijmout racionální opatření. Vymanit nás ze závislosti na tzv. zelené energii ve formě plynu z Ruska. Ale to bude chvíli trvat.

3. Jsem příznivcem vyzkoušeného očkování. To se týká nejen covidu. A v současné době je očkování proti covidu již vyzkoušené. Posilovací dávky očkování bych doporučil zejména rizikovým skupinám, tedy seniorům a lidem, kteří trpí chronickými nemocemi

4. Mám stále názor, že z právního hlediska musí být svazek stejnopohlavních párů dán na roveň svazku ženy a muže. Tzn. co se majetku týče, pozůstalostního důchodu a dalších. Jak se tento svazek bude jmenovat, je až druhotná věc. Já však stále zastávám názor, že manželství je svazek ženy a muže za účelem založení rodiny. A rodina vznikla od slova roditi.

5. Prvním a hlavním tématem je zdraví pro všechny. Tím myslím nejen špičkové lékařské výkony, ale i dobře dostupnou každodenní péči. Konkrétním úkolem v mém volebním obvodu je zavedení pohotovostní služby na PLKL v Malešicích. Druhým tématem je zdravý životní styl. Jde o to, abychom děti vrátili do normálního života, naučili je přirozené lásce k pohybu a tím jim připravili zdravější život. Třetím tématem je, že bych se chtěl podílet na dalším rozvíjení spolupráce mezi naší republikou a Izraelem. Z pohledu ekonomiky je velkým úkolem digitalizace zdravotnické dokumentace jednotným počítačovým systémem.

6. Musíme se smířit s tím, že pokud žijeme v demokracii, budou vždy existovat skupiny lidí s různými názory. Jde o to naučit se skutečnému principu demokracie. Tj. tomu, že když má někdo jiný názor na určitou věc, než mám já, nestává se automaticky mým nepřítelem na život a na smrt, tak jako jsme to viděli nedávno na Václavském náměstí. Jde o to, aby se názory nevyjadřovaly hrubým způsobem, neurážet ty ostatní. Prostě se musíme smířit s tím, že v každé populaci se bude vyskytovat 10 až 12 procent lidí, kteří toto nebudou chtít akceptovat, ale jde o to, aby na svou stranu nestrhávali další.

Bohuslav Procházka

Bohuslav Procházka | Zdroj: Český rozhlas

1. V této situaci se ztotožňuji s postojem vlády ČR.

2. Určitě kombinace opatření: lze snížit spotřebu, což je v současné době patrné, dohodnout se na společném postupu zemí EU při nákupu plynu, změně koncepce dodávek energie ve smyslu decentralizace zdrojů.

3. Očkování by nemělo být povinné, nicméně je třeba pravdivá osvěta skutečně ze zdrojů skutečných odborníků. Máme naprosto přesvědčivá data o efektivitě očkování a snížení rizik oproti neočkovaným. Jako dětský kardiolog jsem léčil velké množství dětí se skutečně těžkým průběhem tzv. PIMS, který následuje po infekci covidu-19 u dětí. Tyto děti byly dlouhodobě na přístrojích se selháváním srdce, trombózami a podobně. Určitě bych nechtěl, aby podobným peklem prošlo moje vnouče.

4. Jako pediatr vždy bojuji za to, aby děti vyrůstaly v harmonickém láskyplném prostředí a to může být u ve stejné míře jak ve stejnopohlavním svazku, tak i heteropohlavní svazku. Není to jen můj dojem, je to na odborném podkladě. Jsem pro stejná práva ekonomická, právní, sociální a další u stejnopohlavních párů jako u heteropohlavních párů – to vše může zajistit pocit bezpečí i jistoty jak pro děti, tak i rodiče.

Ten název „manželství“ bez jakýchkoli jiných souvislostí bych preferoval u stejnopohlavních párů. Možná během nějaké krátké doby dospěji i v této formální otázce ke změně, stejně jako se zásadně změnil v poslední době pohled celé naší populace na problematiku stejnopohlavních párů a to je dobře.

5. Extrémní nárůst obezity u naší dětské populace. Nedostatek dětských lékařů. Zavedení plošného screeningu tzv. familiární hypercholesterolemie, což je genetické onemocnění způsobující extrémní hodnoty serového cholesterolu s následným výskytem závažných srdečně-cévních komplikací někdy u těžkých forem už v dětském a dorostovém věku.

6. Každá rada drahá, je to o politické kultuře v dané zemi, každá kampaň by měla být slušná, vždy by se mělo jednat o nabídku řešení než negativní emoce vůči svým politickým rivalům.

Věra Procházková

Věra Procházková | Zdroj: Český rozhlas

1. Válka je špatně vždy. Od roku 2014 se tam střílí a zabíjí a evropská diplomacie se probudila pozdě. Následky poneseme všichni. Ve válce není vítězů.

2. Nejsem energetik ani ekonom. Z mého pohledu z větší části může za krizi velmi rychlý postup v uplatňování priorit Green Dealu. nejdříve jsme měli být soběstační v zelené energii, pak začít ukončovat výrobu té špinavé. Ukončení války na Ukrajině může také pomoci. Diplomatická jednání o dodávkách energie dávají naději, bude nás to ale stát obrovské náklady.

3. Jako lékařka nemohu říci nic jiného, než že jsem pro. Očkování proti nemocem zachránilo mnoho životů od chvíle, kdy bylo objeveno. Covid není výjimka.

4. Již opakovaně říkám, že jsem pro. Nikomu to neublíží a jim to pomůže.

5. Zdravotnictví a zákony s tím související, paliativní péče, vzdělávání zdravotníků, platby pojišťoven ap., dále lázeňství a cestovní ruch, sport

6. Ano, existuje. Základem je vzájemný respekt a slušnost. Tj. politici, kteří vystrkují holou zadnici na lidi, hrubě se vyjadřují o důchodcích či pomlouvají kandidáty do Senátu, že se chtějí ukrýt před vězením, tam nepatří. Uplatňovat demokratické postoje, to znamená, že budu respektovat názor druhého a pokusím se diskusí ho přesvědčit o svém, a ne ho dehonestovat, že je hloupý a podobně. Zastávám heslo: tvoje práva končí, kde začínají práva moje.

Zdeněk Nytra

Zdeněk Nytra | Zdroj: Profimedia

1. Rusko je agresor, Ukrajina napadený stát. Chybu jsme udělali již v roce 2014, teď ji nesmíme opakovat!

2. Určitě diverzifikace způsobu její výroby, a u těch s problematickými vstupy (plyn, ale i uhlí) diverzifikace i zdrojů. Neodstavovat jaderné elektrárny, pokud to nevyžaduje bezpečnostní hledisko.

Usilovat o snížení množství CO², ale s rozumem tak, aby to bylo realizovatelné a předvídatelné i do budoucna. Lépe využívat stávající zdroje (viz teplovod z Dukovan), budovat nové moderní zdroje, ale i spalovny komunálního odpadu.

3. Očkování nepovinné, a klidně ať se zde realizují zdravotní pojišťovny se svými programy.

Covid je onemocnění jako mnoho jiných, v maximálně možné míře využívat doporučení před zákazy a příkazy.

4. Nechť mají tyto páry stejná práva (a povinnosti) jako páry heterosexuální, a to včetně adopce dětí. Jsem ale proti používání termínu manželství (nemám připraven alternativní návrh).

5. Bezpečnost včetně bezpečnosti energetické, podpora regionů postižených restrukturalizací. A pokud budu opětovně zvolen předsedou klubu, tak vlastně všem tématům.

6. Tak to netuším. Možná oboustranně přestat tak „tlačit na pilu“, to pokud se týká politiků.

U občanů zase začít používat zdravý rozum a uvědomit si, že ne vše, co slyším nebo čtu, je nutně pravda. V kampani jsem zaregistroval tolik nesmyslů, že to už je opravdu na pováženou.

Jiří Růžička

První místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) | Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

1. Rusko je agresor, který napadl cizí suverénní stát a po desetiletích rozpoutal v Evropě válku, která může mít dalekosáhlé následky. Je proto správné, že Ukrajinu podporuje Česká republika i další demokratické země. Putin nesmí získat pocit vítězství a rozvrátit Evropu.

2. Energetická krize by měla být řešena na několika úrovních. Okamžitou pomocí je zastropování cen na evropské úrovni a obnovení výroby energie v elektrárnách, které velké země zavíraly, aniž měly plnohodnotnou alternativu za ruský plyn. Neméně důležité je také zajištění úspor a investice do energetické efektivity. Namístě je například zjednodušení podmínek pro povolení instalace systémů solárních a fotovoltaických panelů, geotermálních projektů či odstranění překážek v poskytování dotací v oblasti alternativních zdrojů energie.

3. Jsem jednoznačně pro dobrovolné očkování proti covidu. Jsem přesvědčen, že je třeba lidi k očkování motivovat a zároveň zajistit ochranu občanům, kteří spadají do rizikových skupin a jsou ohroženi těžkým průběhem.

4. Podporuji to, aby oddané stejnopohlavní páry měly úplně stejná práva a povinnosti jako páry heterosexulální. Včetně možnosti adopce dětí.

5. Rád bych se věnoval problematice vzdělávání a parlamentní diplomacii se zaměřením na bezpečnost a mezinárodní vztahy. A samozřejmě i komunálním problémům našeho volebního obvodu.

6. V poslední době jsme byli svědky toho, že se česká společnost stmelit umí. Viděli jsme to například v počátcích covidu, viděli jsme to na začátku války na Ukrajině, kdy se zvedla velká vlna solidarity při pomoci lidem utíkajícím před válkou. Bohužel má tato jednota často krátké trvání. Ano, lidé budou mít různé názory na různé věci, ale neměli by podléhat populismu, který umí rozdmýchávat řadu konfliktů. Je proto důležité vštěpovat lidem demokratické hodnoty, učit je kriticky myslet, nenechat se zastrašovat, vzbuzovat v lidech národní hrdost a pocit, že jsme schopni zvládnout i těžké situace. A nejvíc v současné situaci chybí někdo, kdo dokáže k národu moudře promluvit, kdo ho dokáže uklidnit a sjednotit. Třeba se někoho takového dočkáme po blížících se prezidentských volbách…

Jarmila Smotlachová

Jarmila Smotlachová | Zdroj: Český rozhlas

1. Bezprecedentní útok armády Ruské federace je porušením suverenity Ukrajiny a je nutné jej odsoudit. Naše historická zkušenost s Ruskem hovoří jasně. Rusko je v této válce agresor a je třeba dále podporovat ukrajinské obyvatele v jejich obraně, a to jak finančně, tak dodávkami zbraní. Tímto způsobem tak ochraňujeme svou vlastní suverenitu, své obyvatele a svou zemi.

2. V tuto chvíli je nutné především skrze úsporná opatření překonat náročnou zimu a aktivně zajišťovat nové zdroje energií. Stát musí dbát na to, aby na žádného občana, který se ne vlastní vinou dostal do složité životní situace, nebylo zapomenuto, a podpořit ty, kteří potřebují pomoc s vysokými cenami energií.

3. Věřím, že očkování je účinnou cestou, jak výrazně zlepšit imunitu vůči tomuto onemocnění. Očkování proti koronaviru by mělo být i nadále zdarma, dobrovolné a dostupné všem občanům.

4. Manželství je vyhrazeno pro svazek ženy a muže. Partnerství pro svazek osob stejného pohlaví (pojem registrované se mi velmi nelíbí). Je však třeba zajistit stejná práva pro tyto partnerské vztahy.

5. Nedostatek volných kapacit v základních a mateřských školách. Rozvoj venkova, zadržování vody v krajině, ochrana zemědělského původního fondu.

6. Má dosavadní zkušenost z komunální politiky mě naučila přijímat kompromisy, hledat společné zájmy a nacházet shody. S touto snahou přicházím i do Senátu. Českou společnost nespojíme mávnutím kouzelného proutku, ale můžeme hledat společné cíle a snažit se jich dosáhnout. Možná letošní senátní volby ukázaly, že společnost není až tolik rozdělená.

Marek Slabý

Marek Slabý | Zdroj: Český rozhlas

1. Tato válka je ze strany Ruska jednoznačně nepřijatelnou agresí porušující mezinárodní právo, celistvost Ukrajiny a práva jejich občanů a je hrozbou pro celý svobodný a demokratický svět. Z tohoto důvodu je třeba jednoznačně tento akt odsoudit a podpořit materiální, technickou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině i jejím občanům.

2. V krátkodobém horizontu jistě zastropování cen energií pro domácnosti i průmyslové podniky, kompenzace životních nákladů domácností pomocí kombinace dalších cíleně směřovaných podpůrných programů v oblasti bydlení a životních nákladů, daňová a rozpočtová opatření v aktuálním období, ale i dalších letech. Vytvoření energetické nezávislosti na fosilních palivech z Ruska, hledání alternativních zdrojů v jiných částech světa, budování zásobníků, ropovodů a plynovodů ze zemí EU a USA. Podpora obnovitelných zdrojů energie nejen pro malé spotřebitele, ale i státní organizace i velké podniky a obce a další navazující opatření.

3. Koronavirus je respirační virus, který vyvolal bohužel celosvětovou pandemii. Vzhledem k tomu, že v tomto měřítku se s ním lidstvo setkalo poprvé, příznaky a projevy a následky onemocnění jsou závažné a počáteční smrtnost samozřejmě vysoká i přes všechna učiněná opatření. Můžeme jen doufat, že nové mutace viru, promoření populace, očkování a další opatření povedou postupně k méně závažným projevům a průběhu onemocnění, zásadnímu poklesu počtu komplikací a následků onemocnění. Jsem přesvědčen, že smysluplně prováděné očkování je zcela namístě jako u ostatních virových onemocnění, proti kterým se pravidelně očkuje, což zachránilo tisíce a miliony životů na celém světě a nikomu to nepřipadá divné (klíšťová encefalitida, dětská obrna, zarděnky, spalničky, příušnice, chřipka…) Já sám jsem očkován jako zdravotník již 3x a jsem připraven i na další očkování novou vakcínou proti aktuálním mutacím viru. (očkování proti chřipce absolvuji bez následků již několik let)

4. Odpusťte mi prosím, ale výraz manželství pro všechny považuji za skutečně nepěkný a zjednodušující. Co se týče manželství stejnopohlavních párů, jsem přesvědčen, že musíme respektovat nejen práva jedince, ale prostě přijmout jako fakt celospolečenský vývoj ve světě a v Evropě v posledních desetiletích, tak jako většina západních demokracií. Jestliže jsme již přijali i se všemi výhradami konzervativní části společnosti registrované partnerství, lze předpokládat, že nejen z důvodu občanských práv a rovnosti, ale i nastavení právních jistot pro partnery v těchto svazcích, jejich děti a příbuzné, přijme ČR, stejně jako řada států Evropy legislativu umožňující manželství stejnopohlavních párů.

5. Zdravotnictví a sociální problematika, krizové řízení a integrovaný záchranný systém a podpora regionu, pominu-li problémy energetiky a řešení dalších problémů.

6. Pochopí-li představitelé různých stran a hnutí, že trvalá a vyhrocená konfrontace v životě a zejména mediálním prostoru prospívá sice jim, nikoli však společnosti, tak možná. České elity a zodpovědní politici tuto jednoduchou, rozdělující a agresivní rétoriku musí opustit, srozumitelně a opakovaně musí občanům vysvětlovat vše, co dělají, proč to dělají a co je cílem jejich snažení. Vláda i Parlament musí dělat pochopitelná, smysluplná, nechaotická opatření, která nenahrávají dezinformátorům a populistům, mají viditelné výsledky a jsou realizovatelná. Rozdělení společnosti nahrává i návaznost krizových situací všeho druhu od covidu, přes válku na Ukrajině, uprchlické krize až po inflaci a energetickou krizi. Na tyto situace musí stát reagovat dostatečně rychle, cíleně, srozumitelně a bez opatření, která jsou pouze výsledkem politických tlaků a zbytečně zatěžují občany i státní správu.

Tomáš Töpfer

Tomáš Töpfer | Zdroj: Český rozhlas

1. Rusko je agresor, který jednoznačně napadl jiný suverénní stát. Jako takové se dostalo do mezinárodní izolace. I přes nepohodlí, které to přináší obyvatelům západních demokracií, musíme vytrvat a pokud možno ještě přitvrdit v sankcích, podporovat Ukrajinu a poskytovat ukrajinským uprchlíkům humanitární pomoc.

2. Vláda, ale i EU dělá kroky, které obyvatelům pomohou prudký nárůst cen energií zvládnout. To vše ovšem na dluh, který bude muset někdo v budoucnu splatit. Jediná cesta, kterou ale nelze uskutečnit ze dne na den, je naprosto se odříznout od závislosti na Rusku a vůbec na všech autoritativních režimech a na jejich vydírání.

3. Jsem očkován, dokonce s posilujícími dávkami. V mé širší rodině došlo dokonce k úmrtí s covidem, a tak mám k této epidemii velký respekt.

4. Této problematice jsem se dosud nevěnoval a neznám všechny detaily. Teď se domnívám, že je to sice téma vážné, ale pro mě nikoliv prioritní. V době, kdy nám z východu zcela vážně hrozí jadernými zbraněmi, mně připadá, že máme teď trochu jiné starosti. Pokud se tuto hrozbu nepodaří zažehnat, pak Bůh s námi a bude nám asi už jedno, zda jsme hetero nebo homosexuální a kolik máme záchodů pro nejrůznější pohlaví. Mám však dojem, že naše společnost patří k těm nejvíce tolerantním.

5. Rád bych pokračoval (po desetileté pauze) v branně bezpečnostním výboru. Už kvůli svému jednoznačnému postoji ke konfliktu na Ukrajině (viz výše). Budu apelovat na vládu, aby dosáhla co nejdříve dvou procent na obranu, abychom mohli plnit také své závazky ke spojencům. Rád bych dokončil přijetí zákona o VKI (veřejné kulturní instituce) což by v důsledku usnadnilo obyvatelům především v regionech dostupnost kultury. Na tomto zákoně pracovali už moji předchůdci, vláda jej má ve svém programovém prohlášení, ale zatím se stále nepodařilo jej přijmout. A za nejdůležitější bych považoval, kdyby se podařilo alespoň jeden zbytečný zákon v našem právním řádu zrušit. :) V té právní džungli se už nevyznají ani právníci, natož občané.

6. Ne! Rozhodně bych společnost nestmeloval!!! Součástí demokracie přece je rozdílnost názorů!! Pamatuji si doby, kdy jsme všichni volili kandidáty Národní fronty a byli jsme jednotní na 99,8 %. Tedy společnost může, a dokonce má byt rozdělená. Co je však důležitější, aby i v rozdílnosti názorů uměli lidé slušně a kultivovaně diskutovat. Zaměřil bych se spíše na trpělivou kultivaci společnosti. K tomu ne právě malou měrou může přispívat umění a například i divadlo.

Ivana Váňová

Ivana Váňová | Zdroj: Český rozhlas

1. Na Ukrajině stále umírají nevinní lidé, není možné to přehlížet a stavět se k tomu lhostejně. Válku odsuzuji a nesouhlasím s ní. Jediné, co můžeme nyní dělat, je, že Ukrajincům pomůžeme po materiální stránce. Musíme si také uvědomit, že území Ukrajiny tvoří poslední pásmo mezi námi a Putinovou agresí.

2. Myslím si, že by se to dalo řešit vznikem zákona o komunitní energetice.

Díky tomuto zákonu by měly domácnosti snadnější přístup do sítě a mohly by vznikat energetické společnosti. Zájem o komunitní energetiku je ze strany obcí, bytových družstev i místních akčních skupin. Na toto téma bych se chtěla co nejdříve zaměřit a pomoct s přípravou. Díky tomuto zákonu by došlo ke snížení cen energií a také bychom podpořili soběstačnost našich obyvatel.

3. V začátku pandemie celý svět očekával s napětím vznik vakcíny proti covidu-19. Nikdo do té doby neměl žádnou zkušenost a všeobecně bylo oznamováno v médiích, že proočkovanost obyvatel může zmírnit úmrtnost a zmírnit průběh nemoci u ohrožených pacientů, zvláště starších lidí, kteří vzhledem ke svému věku mívají více nemocí než mladí lidé. Já sama jsem se také dobrovolně nechala očkovat.

Každý člověk má ale právo se svobodně rozhodnout. A já to respektuji.

4. Nesouhlasím, ale v současné době podporuji snahy poslance Jiřího Navrátila, který s kolegy připravuje návrh na zrovnoprávnění registrovaného partnerství.

(Jen ve zkratce, co návrh obsahuje – žádné registrované partnerství, ale partnerství. Hloupost ve vyjmenování 14 míst se rozšiřuje na všechny matriční úřady. Úkonu uzavření partnerství dává velkou váhu např. uzavřením před starostou nebo místostarostou, nikoli jen úředníkem, jak je tomu doposud. V jeho návrhu je také myšleno na svědky, kteří budou tomuto aktu povinně přítomni, partneři by uzavřením získali také rodinné vazby (tchán, tchýně, švagr, švagrová…) Důležité je také společné jmění partnerů, dědictví a vdovský důchod. Je toho opravdu mnoho, co poslanec Navrátil doplňuje a svým návrhem narovnává).

5. Chci přispět k intenzivnímu rozvoji území Novojičínska, kde lidé v produktivním věku budou mít dobře placenou práci a všichni příznivé podmínky pro trávení volného času. Mám ráda lidi a krajinu Novojičínska, na níž mi velmi záleží, a proto bych svou práci chtěla zaměřit také na životní prostředí a sociální oblast.

6. Slušností a jasným vysvětlováním vzniklé problematiky. Lidé musí mít jistotu, že nejsou na nic sami, že existuje pro ně řešení, pomoc. Vláda musí lépe s veřejností komunikovat.

Jaromíra Vítková

Jaromíra Vítková | Zdroj: Český rozhlas

1. Vojenskou agresi, kterou Rusko ve spojenectví s Běloruskem zahájilo proti Ukrajině, odsuzuji. V Senátu jsme přijali usnesení, kde podporujeme uvalení co nejpřísnějších sankcí na Rusko a Bělorusko. Konflikt způsobil nárůst cen a vysokou inflaci a dotýká se nás všech. Jsem i pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.

2. Je to změna nakládání s energiemi. Důležitá je podpora obnovitelných zdrojů energie a aby byly možnosti úspor z obnovitelných zdrojů dostupné co největšímu počtu lidí. Stejně důležitá je také energetická soběstačnost obcí a spolupráce s firmami a živnostníky. Dalším důležitým bodem je legislativní ukotvení komunitní energetiky a tím možnosti sdílení energií.

3. Já sama jsem očkovaná, ale beru to jako dobrovolné rozhodnutí. Každý má svůj specifický zdravotní stav a každý k němu může přihlédnout při rozhodování, zda se očkovat, či nikoliv.

4. Manželství je významnou součástí života. Svazek muže a ženy je pro mě nedotknutelný a je potřeba zachovávat jeho původní hodnotu a význam. Manželství není právo, ale je to dar a poslání. Jednou z funkcí manželství je přivádět na svět další generace a vychovávat je. Je to nezbytný stavební prvek celé lidské společnosti. Proto jsem určitě pro zachování manželství jako svazku muže a ženy. Lidovci jsou součástí vlády, která má v programovém prohlášení jasně napsáno, že podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery v občanském zákoníku. A to hodláme dodržet.

5. Budu řešit problematiku dopravy, a to nejen nové silnice I/73, ale také obslužnost regionu. Chci navázat na spolupráci se samosprávami, obcemi, městy a také s různými spolky a neziskovými organizacemi.

6. Společnost, dle mého názoru prochází krizí morálky. Mizí mantinely slušnosti, úcty a pomoci na všech úrovních, tedy i v rodinách. Tam, kde lidé nejsou zakotveni díky zázemí v rodině, dobré výchově, víře, apod. nemají lidé snahu se stmelovat.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil, předseda Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Dostatečně známo. Stačí dohledat.

2. Stručná odpověď nemožná. Ideální je celoevropské řešení. Pokud se nepodaří, je nutné jít národní cestou promyšleného zastropování.

3. Pozitivně.

4. Jsem pro maximální práva i pro stejnopohlavní páry. Název manželství nepovažuji za nejvhodnější.

5. Práce v regionu – komunikace s občany, samosprávami, firmami a s neziskovými organizacemi a pomoc při řešení problémů.

Práce v Senátu – naplňování tří rolí Senátu – kontrolní, stabilizační, morálně-etická

6. Nevím, ale je třeba se o to snažit.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

1. Pokud jde o válku na Ukrajině, zastávám názor, že naše angažmá jako malé středoevropské země bylo příliš rizikové a doslova silou slov prohlášení premiéra vyčnívalo mezi ostatními zeměmi včetně světových velmocí. Prohlašování, že jsme tzv. ve válce, k tomu dodávky zbraní apod., nebylo a není humanitární pomocí, ale jednoznačně postavením se na jednu stranu válečného konfliktu, což je velmi nebezpečné. Pokud jde o válku, mělo dojít ihned k jednání o podmínkách mírového řešení, a tato jednání měla probíhat zejména mezi světovými velmocemi. Náš individuální přístup byl zcela neadekvátní významu České republiky, ohrozil bezpečnost naší země, a i podmínky uprchlíkům nebyly nastaveny tak, aby se pomoci dostalo skutečně těm, kdo tuto pomoc potřebují, a nebyly zneužívány k ekonomické migraci. I příliv tisíců lidí bez kontroly zdravotní i bezpečnostní ohrožuje naší zemi. Ukrajina byla problematickou zemí již před válečným konfliktem a její idealizace dnes není namístě ani v případě válečného konfliktu. Jakákoli agrese je samozřejmě odsouzeníhodná, nicméně zde bych dodala – ať je v pozici agresora kterýkoli stát.

2. Především předáním této agendy zkušeným odborníkům, protože vláda zcela selhává. V základní rovině je nutné postavit novou strategii na naší pozici výrobce elektrické energie, přiznání si, že se bez surovin z Ruska neobejdeme, a přestat s politikou gest, které ničí jednak evropskou, a aktuálně a masivně i českou ekonomiku. U nás je to o to horší, že naše vláda zcela rezignovala na ochranu českého průmyslu a zemědělství, ten se stal nekonkurenceschopný, a hrozí nám zavírání firem, obrovská nezaměstnanost a z toho plynoucí cesta k chudobě českého obyvatelstva, ze které se nemusí vzpamatovat celé generace. Naše podniky skoupí zahraniční firmy nebo zkrachují bez náhrady, a to je aktuální a akutní nebezpečí, které je třeba ihned řešit.

3. Můj postoj je dlouhodobě známý. Je skeptický, považuji dění posledních dvou let za obrovský „podvod století“, jehož primárním zájmem byl obrovský byznys, a další ani nechci domýšlet. Skupina očkovaných byla masivně manipulována, skupina neočkovaných diskriminována. Stát se stal prodejcem zboží farmaceutických firem, za které dokonce platil, i reklamu, a České republice vznikly miliardové škody neuváženými objednávkami milionů nepotřebných vakcín pochybné kvality. Je to oblast, které se chci proto jako senátorka intenzivně věnovat s cílem vyvodit za toto všechno jasnou odpovědnost, a nikoli jen politickou. Hodlám zde využít i své znalosti práva.

4. Jsem pro registrovaná partnerství. Osoby stejného pohlaví mají právo na společný majetek apod., ale nejsou zastáncem manželství. To považuji za svazek muže a ženy, a to s ohledem na otázky rodičovství. Práva dětí musí být brána především v úvahu, v tomto směru nelze nahrazovat klasickou rodinu svazky a nabízet dětem jiné formy rodičů, než je máma a táta.

5. Revize právního řádu, který je nepřehledný množstvím zákonů a prováděcích předpisů v počtu milionů, v mém případě pak bych se ráda věnovala zákonům z oblasti samosprávy, to je zákonu o obcích, o volbách do zastupitelstev obcí, zákonu o zadávání veřejných zakázek a podobně. Ráda bych proto pracovala v ústavněprávním výboru. Tou revizí myslím ustavení týmu právníků – praktiků i z akademické půdy, soudců apod., aby se po třiceti letech právní řád prověřil, zredukoval, napravil… a stal více srozumitelným pro odbornou i laickou veřejnost. Je to úkol pro svou obsáhlost na dva tři roky, ale úkol a cíl je velmi důležitý. Další mou oblastí bude rekapitulace dění posledních dvou a půl roku v oblasti covidové, zejména uzavřené smlouvy, škody jejich uzavřením vzniklé a odpovědnost z toho vyplývající. A chci být styčným důstojníkem pro obce, města a kraje, a proto zvažuji vytvoření určité formy stálého kontaktu, kdyby něco potřebovali. Na prvním místě pak podpora řešení energetické krize, kde vláda absolutně selhává.

6. Už moje babička říkala, že ryba smrdí od hlavy. Na rozdělení české společnosti se pracuje už roky vyvoláváním nedůvodného strachu a cíleném vytváření nepřátelských táborů. Rozdělené společnosti se totiž lépe vládne, lépe diktuje. Pokud se nezmění přístup shora, pokud společně neodsoudíme neuvěřitelné mediální útoky, jejichž jsem aktuálně i já terčem, a jejichž terčem může být příště někdo jiný, nic se nezmění. Můžeme mít různé názory, ale nemusíme se nenávidět, urážet a vulgárně napadat, a jako země vůči světu bychom měli být jednotní a hájit své zájmy všichni. Musí skončit ono nálepkování, ony lživé přívlastky jen proto, že se názory dotyčných nehodí, musí skončit cenzura, vyhazování z práce z důvodů názorů a tak dále. Jsme už hrubě nakročení k novodobé totalitě, jen jsme si toho ještě nevšimli – někteří proto, že totalitu nepamatují, někteří proto, že jsou nyní u moci, a diktovat názory jiným se jim zalíbilo. A pak jsme tu my, kteří to pojmenovávají, a proto jsme na černé listině. Vyvolávání nenávisti a strachu musí skončit, jsme-li civilizovaná středoevropská země, která chce zůstat právním státem.

