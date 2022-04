Eduard Stehlík: Systematické vraždění civilistů, když vám to na frontě „nejde“? To je něco, co hlava nebere

„(Nedomnívali jsme se,) že někdo spustí regulérní válečný konflikt – ne speciální vojenskou operaci jak tomu stupidně říkají Moskvě – a že ten válečný konflikt bude mít všechno to, co jsme znali v minulosti, jako to nejhorší, co může být.“ říká pro Český rozhlas Plus ředitel Památníku Lidice a vojenský historik Eduard Stehlík.

„To znamená systematické vraždění civilního obyvatelstva v okamžiku, kdy vám to na frontě ,nejde‘. Když vás poráží armáda protivníka, tak si vybíjet ten vztek a frustraci z porážek na nevinných lidech. A do toho se snažit podle nějakého stupidního krvavého kalkulu zlomit morálku národa ničením a vražděním civilistů. Aby dostříleli vedení Ukrajiny až k mírovému stolu? To je něco, co jako hlava nebere,“ míní.

Všichni se podle historika domnívali, že to jsou věci, které patří k tomu nejhoršímu z 20. století. „Pevně jsme věřili, že se s tím možná rozloučíme, ale jak je vidět, tak určitě ne,“ uzavírá.

V pořadu Hovory Vlastimila Ježka se dozvíte, jak komentuje atentát na Reinharda Heydricha z 27. května 1942 a vyvraždění a vypálení Lidic.