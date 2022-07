OBRAZEM: ‚Technika, která vraždí živé bytosti.‘ Na Letné jsou vystavené ruské zbraně zničené Ukrajinci

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN přirovnal při zahájení výstavu s názvem Ukrajina je štítem Evropy, k okupaci Československa ruskou armádou v roce 1968, kdy tu pak už ruská armáda zůstala. Zdůraznil také oběti, které to tehdy přineslo.

„Přijeli sem dočasně, přijeli sem v roce 1968 a dočasně nás tady okupovali více jak dvacet let a i za nimi, byť ne v takové míře jako na Ukrajině, zůstaly zmařené životy,“ řekl Vít Rakušan při zahájení.

Potom něm nečekaně vystoupila také švédská eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, která vyzdvihla, že Česká republika společně s Polskem přijala nejvíce uprchlíků a mají k pomoci Ukrajině nejblíže.

Součástí zahájení byl i kamion, na kterém byly instalované dvě velké světelné obrazovky a také malé pódium, kolem kterého se srotilo pár lidí, kteří zpívali ještě před zahájením ukrajinskou hymnu.

Z vojenské techniky je na Letné vystavený třeba protitakový komplet Šturm, který je z velké části už zkorodovaný. Střely z něj ale dokázaly zasáhnout cíl až třicet kilometrů daleko.

Na zemi leží i pozůstatek samohybného minometného systému 2S19, který ukrajinská armáda zničila u Kyjeva. Z celého vojenského vozidla zbyla jen horní věž s dělem a je celá zrezivělá, jde vidět kusy kabelů. Na zemi se válejí rakety.

Mezi stroji je také samohybný protiletadlový systém Buk-M2, který je z jedné strany úplně ohořelý a zrezivělý.

„Člověk si tady uvědomí, že to je technika, která vraždí živé bytosti, takže jsou to takové smíšené pocity. Na jednu stranu radost, že už nebude škodit, na stranu druhou vědomí, že to nosí smrt,“ uvedl pan Radovan, ktery se na výstavu přišel podívat.

Lidé tu dále můžou vidět pozůstatek bitevního tanku T90 A zneškodněný ukrajinskou armádou v Černihivské oblasti. Na vystavenou techniku je zakázané lézt, kolem ní jsou nainstalovány železné zábrany.

Podle mluvčí ukrajinské ambasády v Praze Tetiany Okopne veřejnost na výstavu může přijít až do 24. července. Pak budou všechny ruské vozy odvezeny zpátky na Ukrajinu. Zničenou ruskou vojenskou techniku vystavuje ukrajinské ministerstvo vnitra také v dalších evropských městech, například ve Varšavě.