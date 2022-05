Nikdo nepočítal, že Putin vyvolá válku proti Ukrajině, vyzývá k navýšení výdajů na obranu Žáček

Vládní koalice chce na obranu vydávat dvě procenta HDP o rok dříve, než se píše v programovém prohlášení. Je potřeba modernizovat armádu rychleji? Stihly by se peníze využít účelně už v roce 2024? Poslanec Pavel Žáček (ODS) věří, že ano, narozdíl od Josefa Fleka (STAN), který by postupoval rozvážněji s ohledem na celosvětovou tíživou ekonomickou situaci. Praha 17:02 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když sem přiletí raketa, tak nebudeme mít ani s kým o sociálním smíru diskutovat,“ zdůrazňuje význam bezpečnosti státu před ostatními tématy Pavel Žáček | Zdroj: Reuters

„Ta dvě procenta HDP jsme měli vydávat už dnes, byl to náš závazek vůči NATO. Pokud budeme schopni efektivně nakupovat moderní techniku a nahrazovat tu starou, měli bychom do toho jít,“ uvádí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus předseda výboru pro bezpečnost, občanský demokrat Pavel Žáček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potřebujeme modernizovat českou armádu rychleji? A za jakou cenu? Debatují poslanci Pavel Žáček (ODS) a Josef Flek (STAN).

Místopředseda sněmovního výboru pro obranu a poslanec Starostů a nezávislých Josef Flek s navýšením souhlasí, má ale obavy, aby proběhlo správně.

„K těm dvěma procentům se musíme dostat graduálně. Jinak mohou nastat problémy se zakázkami. Do toho všeho se ještě promítá současná ekonomická situace.“

„Volil bych postupnou modernizaci, když se podaří rok 2024, budu rád. “ Josef Flek

„O nákupy zbraní má dnes zájem úplně každý, takže je nedostatek výrobních kapacit. Proto se platí částky vyšší a je třeba si i předplácet, takže budeme potřebovat vyšší částky. Bude tedy možné dosáhnout efektivního využití peněz, byť za vyšší cenu a modernizovat naši armádu. Starší technikou pak podpořit Ukrajinu v boji proti ruské agresi,“ vysvětluje Žáček.

Modernizace ano, ale postupně

Takzvanou kruhovou výměnu, tedy posílání starší techniky na Ukrajinu a třeba dary vrtulníků z Německa poslanec Flek vítá.

„Dvě procenta HDP jsme měli pro armádu dávat už dnes. Byl to náš závazek vůči NATO.“ Pavel Žáček

„Problém je, že toto nakupování, předplácení a předhánění se nám může prodražit, a to v době, kdy tady máme současně problematiky covidu i migrace. Volil bych postupnou modernizaci, když se podaří rok 2024, budu rád, ale nerad bych něco sliboval.“

„Je tu panika, ale podmíněná,“ pokračuje poslanec STAN. „Zhruba 600 kilometrů od nás je válka, modernizace je tedy nutná a důležitá. Ale je třeba řešit s rozvahou, kam peníze půjdou a rok 2024 je pro mě uspěchaná varianta.“

Žáček uznává, že se vše teď řeší rychle pod tlakem války. „Ale nemůžeme to odsouvat. Nikdo nepočítal, že Putin vyvolá příšernou válku proti Ukrajině, do které budeme sekundárně vtaženi. Cesta není čekat, musíme stejně jako ostatní využít jakéhosi okna a tím spíš, že po nás NATO chce nové kapacity.“

„Máme několikasetmiliardový dluh. Slibovat, že ho doženeme během jednoho roku, mi přijde populistické. Za 11 let se výdaje na obranu podařilo zvednout o 0,3 procenta HDP. Slibovat, že se nám to podaří v roce 2024, mi přijde unáhlené,“ opakuje Josef Flek (STAN).

Občanský demokrat připomíná, že rakety z Běloruska na západní Ukrajinu letí 15 minut.

„Rakety v Kaliningradu jsou namířeny na Prahu a teď se musíme rozhodnout, jestli chceme mít protirakety. Vím, že vláda to má složité a jsou vyčerpané zdroje, ale když sem přiletí raketa, tak nebudeme mít ani s kým o sociálním smíru diskutovat,“ zdůrazňuje význam bezpečnosti státu před ostatními tématy Pavel Žáček (ODS).