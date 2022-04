Chodili jsme kolem Ruska po špičkách, zatímco Kreml připravoval agresi, kritizuje poslanec Horák

Finsko a Švédsko se chtějí připojit co nejdříve k NATO, navzdory odporu a výhrůžkám Ruské federace. Prospělo by členství obou severských zemí bezpečnosti celé Evropy, nebo hrozí eskalace napětí a odveta Ruska? Poslanec KDU ČSL Jiří Horák souhlasí, aby obě severské demokracie zahájily jednání o vstupu. „Ale ten nebude tak rychlý,“ řekl pro Český rozhlas Plus.

