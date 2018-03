Rusko jako soused, nebo hrozba? 'Měli bychom si vyjasnit, co chceme,' říká bývalý velvyslanec Bašta

Prezidentské volby v Rusku s největší pravděpodobností nepřinesou žádná překvapení – všichni čekají, že vyhraje Vladimir Putin. A nepochybuje o tom ani bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta. „Předpokládá se, že současný prezident vyhraje v prvním kole. Jediné, o čem se vede řeč, je, kolik dostanou ostatní protikandidáti,“ říká. Praha 12:15 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Volby podle Bašty nikdo v Rusku nefalšuje, lidé k nim chodí dobrovolně, jinak volí velká města a jinak zbytek Ruské federace. „Vladimira Putina podporuje v podstatě starší, konzervativní generace,“ říká ve vysílání Radiožurnálu.

A také připomíná minulé volby, kdy bylo jasné, že jinak volila internetová generace, a jinak ostatní. Pro prezidenta Putina a pro jeho režim je ale důležité vidět míru společenské podpory. „Za dobrý výsledek bude považováno nad 70 procent, horší výsledek pod 70 procent,“ nastiňuje Bašta.

Volební kampaň, a to zejména v posledních týdnech, Putin pojal útočněji, s prezentací nových typů zbraní. Chtěl tak podle Bašty dokázat, že plní slib, že Ruskou federaci vrátí mezi velmoci.

„Je to paradoxně politika obranná, kdy dává Rusům a všem okolo najevo, že na Rusko by si nikdo neměl dovolovat, protože by jakýkoliv úder mohlo vrátit,“ vysvětluje.

Zároveň si není jistý, že by Rusko bylo natolik silné, aby se dopustilo nějaké agrese. Na druhé straně je především důležité, jakým způsobem se k Rusku bude přistupovat do budoucna. „Měli bychom si vyjasnit, co chceme, jestli chceme s Ruskem vycházet jako se sousedem, nebo jako s hrozbou,“ uzavírá.

Pořad se natáčel 14. března 2018