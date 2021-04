Vláda v tendru na Dukovany neosloví Rosatom, uvedl Havlíček. Zpráva BIS k Vrběticím nebude zveřejněna

Vláda podle ministra dopravy, průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) do bezpečnostního posouzení na dostavbu Dukovan nezařadí ruskou jadernou agenturu Rosatom. Havlíček rozhodnutí oznámil poté, co vláda v sobotu zveřejnila podezření na zapojení Ruska do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že zpráva BIS, která o aktivitě Ruska ve Vrběticích informovala, nemůže být zveřejněna v plném rozsahu. Praha 18:43 19. 4. 2021 (Aktualizováno: 19:27 19. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„ČEZ odešle do 30. dubna zúčastněným společnostem bezpečnostní dotazník. Nová vláda pak osloví konečné uchazeče, kteří budou součástí tendru,“ řekl na konferenci Havlíček. Tendru se tak podle něj zúčastní pouze Jižní Korea, Francie a Spojené státy. „Bezpečnostní dotazník je standardní mezinárodní proces. Nebyl připravován jen kvůli Rosatomu. Týká se celé řady kritérií, nejen geopolitické bezpečnosti,“ vysvětlil ministr.

„Říkali jsme, že se nejedná o zahájení tendru. Naopak se jedná o prověření všech možných uchazečů. Tendr není psán někomu na míru. Jak Korea, tak Francie jasně deklarovaly, že chtějí jít do tendru a splnit technologické a preferenční parametry,“ dodal Havlíček. Je podle něj vyloučeno, že by se Rosatom stal spoluhráčem těchto uchazečů v rámci konsorcia.

‚Nešlo o terorismus‘

Premiér Babiš uvedl, že usiloval o zveřejnění celé zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), která popisuje zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích. Nakonec ale v plném rozsahu zveřejněna být nemůže, řekl. „Je to složitý případ. Chtěl bych říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli,“ zdůraznil.

Cílem útoku podle premiéra byla munice, nešlo tak podle něj o konfrontaci s Českou republikou jako takovou. „Agenti útočili na zboží bulharského obchodníka s municí a zbraněmi, který je pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku, ale to už bylo vysvětleno.“ Ministerstvo financí podle něj bude vymáhat způsobené škody. Ministryně financí Alena Schillerová jejich rozsah podle něj v současnosti analyzuje, měly by se pohybovat zhruba okolo miliardy korun.

Operaci Babiš označil za nepřijatelnou. „Je nepřijatelné, že agenti GRU tady prováděli tuto operaci, kterou zpackali. Pokud by ji provedli dobře, tak by to nedopadlo, jak to dopadlo,“ řekl.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle něj případ stále řeší.

Babiš znovu zopakoval, že zprávu obdržel v pátek odpoledne. „Okamžitě jsme začali jednat, kontaktoval jsem pana prezidenta, navštívil ho a rozhodli jsme o vyhoštění ruských diplomatů,“ objasnil.

Za prezidentem Milošem Zemanem jel společně se stávajícím ministrem zahraničí a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Zeman bude ve středu jednat s policejním prezidentem v rámci jmenování nového ministra zahraničí. Zeman podle Babiše schválil reakci vlády, která zahrnovala také vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka. Vládním speciálem odletěli v pondělí kolem půl šesté večer.

Vláda podle Babiše zároveň nebude žádat o důvěru poslanců, jak požaduje opozice. Jednání o rozpuštění sněmovny označil za nesmyslné. Česko teď podle něj potřebuje mít stabilní vládu i vzhledem k pandemii covidu-19. Opozice by tak měla počkat na řádný termín voleb, podotknul.