Rusko označilo Česko za nepřátelský stát. Armáda i tak dál svěřuje část svého letectva ruským firmám

Česká armáda chce část své letecké techniky a výcviku samotných pilotů svěřit i v následujících letech do ruských rukou. Ačkoli Rusko nedávno zařadilo Českou republiku vedle USA na oficiální seznam nepřátelských států.



Vojsko už dlouhodobě cvičí všechny své piloty ruských vrtulníků na trenažéru na letišti v Ostravě, který většinově vlastní ruští občané. Ministerstvo obrany navíc podle zjištění Radiožurnálu plánuje uzavřít nový kontrakt na další období. Podle oslovených expertů jde o jasné bezpečnostní riziko.



Čeští vojáci jsou nadále závislí také na stamiliónových zakázkách pro ruské firmy na servis a dodávky náhradních dílů do původně sovětských vrtulníků řady Mi, stejně jako do turbovrtulových letounů L-410. Praha 5:00 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leteckou techniku závislou na servisu a dodávkách náhradních dílů z Ruska chce armáda využívat v některých případech další desítky let, vyplývá z vyjádření ministerstva obrany pro Radiožurnál. Jedná se i o trenažér v Mošnově, na kterém piloti trénují let v ruských vrtulnících řady Mi | Foto: Biser Todorov | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) | CC BY 3.0

Zdánlivě nenápadná budova v areálu mošnovského letiště u Ostravy. Právě zde se pravidelně školí všichni čeští armádní piloti vrtulníků. Funguje tu totiž unikátní trenažér a věrná kopie kokpitu ruských vrtulníků řady Mi.

Provozuje ho česká společnost HTP Ostrava CZ, která je ale dlouhodobě majoritně vlastněná ruskými občany z firmy LBS Trading. Podle evidence skutečných vlastníků společností je současnou majoritní majitelkou s 90 procenty podílu ve firmě Anastasia Litviněnková. Před ní společnost ovládal Aleksandr Litviněnko.

Vlastníci HTP Ostrava Simulovaný výcvik všech pilotů ruských vrtulníků řady Mi dlouhodobě poskytuje armádě společnost HTP Ostrava CZ, kterou ale většinově vlastní firma LBS Trading ovládaná ruskými občany. Vyplývá to ze záznamů v obchodním rejstříku v České republice, ale i ve Španělsku, kde současná majoritní majitelka 90 procentního podílu ve firmě dlouhodobě žije. Podle nové evidence skutečných vlastníků společností je jí Anastasia Litviněnková. Před ní společnost ovládal Aleksandr Litviněnko rovněž žijící ve španělské Malaze. Právě firma LBS Trading podle dostupných dokumentů zanesených v obchodním rejstříku vlastní unikátní trenažer od ruské společnosti Dinamika, na kterém se armádní piloti v areálu mošnovského letiště už od roku 2010 školí.

Jejich LBS Trading je pak personálně propojená přímo s oficiálním ruský leteckým výzkumem a tedy i jeho vojenskými strukturami. Firmu totiž spolu s Litviněnkem v období začátku spolupráce s českou armádou ovládali další dva Rusové, kteří zároveň podle dostupných informací působili ve vysokých funkcích ruského Ústředního aerohydrodynamického institutu (státní letecký výzkumný ústav s více než stoletou historií, který se podílel mimo jiné na vývoji sovětských letounů a vrtulníků, pozn. red.).

První smlouvu s ostravským provozovatelem trenažéru podepsala armáda v roce 2010. A z obchodního rejstříku vyplývá, že od roku 2009 do roku 2013 byl kromě LItviněnka třetinovým spolumajitelem LBS Trading ruský občan Valeri Sukhanov. Manažer stejného jména je přitom podle svého profilu na sociální síti LinkedIn zástupcem generálního ředitele zmíněného institutu vystupujícího pod mezinárodní zkratkou TsAGI.

Poslední třetinu pak v LBS Trading ve stejném období držel podle záznamů v obchodním rejstříku Andrey Byushgens. A stejné jméno pak figuruje na internetových stránkách institutu minimálně v roce 2015 jako zástupce vedoucího jeho sekce letecké dynamiky.

Výcvik za desítky milionů

Česká armáda v Mošnově za simulovaný výcvik svých pilotů od roku 2017 utratila 112 milionů korun. Kontrakt zadaný napřímo bez výběrového řízení letos vyprší.

Ministerstvo obrany už ale chystá uzavření nové smlouvy na další roky, zjistil Radiožurnál. A to v situaci, kdy Ruská federace oficiálně označila Českou republiku v reakci na diplomatické spory z uplynulých týdnů za nepřátelský stát.

„Byly zahájeny předakviziční kroky, jejichž završením bude uzavření smluvního vztahu, s předpokládaným termínem do konce roku 2021. V tuto chvíli tedy bohužel nelze sdělit žádné další podrobnosti,“ konstatovala mluvčí resortu Jana Zechmeisterová.

Zároveň upozornila, že stávající smlouva je ze strany společnosti řádně plněna a není důvod ji vypovídat. „Všichni členové představenstva a dozorčí rady, stejně jako vybraní zaměstnanci, kteří přichází do styku se simulační technikou, disponují požadovaným stupněm bezpečnostní prověrky od Národního bezpečnostního úřadu,“ poznamenala k tomu Zechmeisterová.

Na letovém simulátoru navíc podle ní cvičí posádky pouze nouzové postupy nezbytné k zajištění bezpečnosti letů. „Operační a taktické postupy nejsou součásti výcviku na tomto simulátoru,“ vysvětlila.

Ani to ale podle bývalého náčelníka armádního generálního štábu Jiřího Šedivého podepsání dalšího obdobného kontraktu neopodstatňuje. „Pokud je tam prováděn jen nějaký základní výcvik, který nemá nic společného s vojenskými aktivitami, tak si myslím, že je možné dokončit ten kontrakt, ale další smlouvy s takovou firmou bych už neuzavíral. My totiž mimo jiné nevíme, jaký vliv má ruská federace na své občany v zahraničí a ti zase jaký mají následně vliv v České republice,“ uvedl pro Radiožurnál.

Ministerstvo obrany dodalo, že společnost HTP Ostrava CZ je pro armádu jedinou možností, jak na trenažéru cvičit. Právě proto získala zakázku bez výběrového řízení.

„Uvedené společnosti byla veřejná zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť tato společnost je jedinou společností, která vlastní a provozuje trenažér TB-171 pro výcvik posádek a je schopna přesně definovaný a technicky odůvodněný výcvik posádek vrtulníků realizovat,“ vysvětlila Zechmeisterová.

Vrbětice jako důvod

Kauza výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, za kterou podle českých úřadů stála ruská vojenská rozvědka GRU, by podle Radiožurnálem oslovených expertů měla být důvodem pro výrazné přehodnocení armádního byznysu s Ruskem.

Řekl to například někdejší náměstek civilní rozvědky a bezpečnostní expert vysoké školy Cevro Jan Paďourek: „Na stole skutečně leží otázka nového definování našich vzájemných vztahů.“

Podle něj jde ale o dlouhodobý proces, který musí řídit vláda. „Je jen otázkou, zda tato, nebo až ta příští. S největší pravděpodobností to bude práce pro příští kabinet, ale myslím, že by tak měl činit i za účasti demokratické opozice,“ poznamenal Paďourek.

Stávající kontrakty podle něj vzhledem ke členství v NATO musely již při zadávání projít důkladným prověřením, a neměly by tak představovat riziko. Jenže v bezpečnostní komunitě vyvolávají probíhající stamiliónové zakázky pro ruské firmy znepokojení.

Podle jednoho z vysoko postavených armádních důstojníků přitom představuje největší riziko závislost na dodávkách ruských náhradních dílů. „To je skutečně kritická věc. Každopádně obecně platí, že jakýkoliv ruský prvek v oblasti obrany není dobrý,“ řekl k tomu pod podmínkou zachování anonymity důstojník.

Příležitost k verbování

Podobně se ostatně vyjádřil i Šedivý: „To aktuální prohloubení česko-ruských sporů by mělo být silným signálem, aby všechny závislosti, které máme na Rusku v oblasti vojenství, byly posouzeny a pokud je to možné, abychom se od nich odpoutali.“

Podle něj mohou kontrakty armády s ruskými subjekty za současné situace představovat významné bezpečnostní riziko. „Nemůžeme stát, který nás považuje za svého nepřítele, považovat za dodavatele některých stěžejních vojenských služeb nebo náhradních dílů, které zajišťují provozuschopnost naší techniky,“ konstatoval armádní generál.

Podle něj přitom nejde jen o závislost na náhradních dílech do letounů a vrtulníků, ale také o exklusivní fyzický přístup k samotným vojákům při pravidelném školení pilotů. „Ve výcvikovém středisku je samozřejmě možnost, že dojde k nějakému naverbování českého občana. A to může být problém,“ uvedl Šedivý. Poukázal přitom na nedávné případy odhalených ruských špionů v řadách polských nebo bulharských občanů.

„My nejsme v tomto směru žádná výjimka. Takže tyto otázky interpersonálních vztahů bychom měli velmi pečlivě sledovat,“ poznamenal Šedivý.

Vědci v hledáčku ruských tajných služeb?

Již zmíněný Ústřední aerohydrodynamický institutu je podle svých stránek největší výzkumnou institucí na světě, mimo jiné úzce spolupracuje ve vojensko-technické oblasti s ruskou zbrojařskou společností Rosoboronoexport. Tato státní akciovka byla založena v roce 2000 výnosem ruského prezidenta Vladimira Putina a na starosti má vývoz a dovoz zbraňových a obranných systémů nebo technologií, ale také prosazování oficiální státní politiky ve vojenské oblasti.

Podle Radiožurnálem oslovených zpravodajských důstojníků je i s ohledem na pozadí a účel ruského státní vědeckého institutu nepravděpodobné, že by jeho vysoko postavení představitelé nebyli minimálně v hledáčku tamních tajných služeb.

„Představa, že jejich byznys v České republice, v rámci kterého cvičí armády NATO, bude zcela mimo zájem například ruské vojenské služby GRU, je samozřejmě velmi naivní,“ řekl pod podmínkou zachování anonymity jeden z příslušníků tuzemské kontrarozvědky.

Podle něj je důležité i to, jakým způsobem se např. nakládá s osobními daty školených pilotů a kde tyto citlivé informace končí. Jednatel společností HTP Ostrava i LBS Trading a zároveň jejich menšinový spoluvlastník Petr Štegner na otázky Radiožurnálu zaslané e-mailem neodpověděl.

Řešení: USA?

Část svých ruských bitevních vrtulníků se už armáda rozhodla vyměnit za dvanáct strojů amerického výrobce Bell. Kontrakt za zhruba 17 miliard korun podepsal koncem roku 2019 ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar loni se svým tehdejším americkým protějškem Markem Esperem.

Metnar přitom pořízení nových vrtulníků označil za historický milník v česko-amerických vztazích. Využívání sovětských strojů tehdy šéf armádního resortu označil za problematické, a to např. s ohledem na nutný servis, údržbu a dodávky náhradních dílů, ale i na spolupráci se západními spojenci.

Americké vrtulníky mají nahradit stávající techniku do dvou let, i tak ale armádě zůstane v letce přes dvacet sovětských vrtulníků řady Mi.

Spojené státy coby klíčový spojenec České republiky v NATO označují proces modernizace české armády za klíčový. Americká chargé d´affaires v Praze Jennifer Bachusová v této souvislosti v rozhovoru konstatovala, že pořízení nových vrtulníků je zásadní krok ke zbavení se závislosti na ruských subjektech.

Zároveň ovšem odmítla, že by spojené státy dávaly České republice v souvislosti s provozováním ruské techniky a tedy i závislosti na ruských firmách jakákoliv ultimáta. „To není způsob, jakým hovoříme s našimi partnery a přáteli,“ upozornila diplomatka s tím, že jde o dlouhodobý a složitý proces. Podle Bachusové je zřejmé, že stávající techniku ruské výroby je nutné udržovat v chodu, zároveň by se ale neměla závislost dále prohlubovat.

„Pokud by šlo o úvahy o pořízení nového armádního vybavení z Ruska, tak to bychom samozřejmě nedoporučili. Myslím, že musíme vnímat minulost jako něco, co nemůžeme změnit, a nemáme tedy jinou možnost, než udržovat ty věci v chodu. Ale co udělat můžeme, je se dívat dopředu a nezvyšovat tu závislost na Rusku. A to ať už jde o jadernou energetiku nebo vojenské záležitosti,“ řekla Radiožurnálu Bachusová.

Ruská stopa v českém armádním letectvu Z vyjádření ministerstva obrany vyplývá, že leteckou techniku závislou na servisu a dodávkách náhradních dílů z Ruska chce armáda využívat v některých případech další desítky let. Ve své letce má totiž ještě přes dvacet ruských vrtulníků řady Mi, z nichž má většina povolené létat až do roku 2040. Jejich servis zajišťuje na základě smlouvy z roku 2017 v hodnotě až 4,2 miliardy korun státní podnik LOM Praha. Z veřejně dostupného subdodavatelského kontraktu nicméně vyplývá, že kromě dalších českých i zahraničních společností ze Slovenska, Ukrajiny nebo Polska se na servisu podílí např. moskevská firma FlexiCO. Podle Zechmeisterové všechny zainteresované firmy své povinnosti vyplývající ze smluv řádně plní, a není tedy důvod je vypovídat. Servis a údržbu letounů L-410 pro armádu zajišťuje jejich výrobce, tedy společnost Aircraft Industries. Ta je sice z Kunovic na Uherskohradišťsku, dnes má ruské majitele a letouny se kompletují ve filiálce v ruském Jekatěribnurgu. „Například u servisu L 410 ani na trhu není jiná firma, která by službu mohla zajistit,“ poznamenala na adresu kunovické firmy s ruskými vlastníky Zechmeisterová. Zatím poslední smlouvu se společností Aircraft Industries podepsal resort v loňském roce, a to na období do roku 2024 s plněním do maximální výše 306 miliónů korun. Armáda provozuje aktuálně celkem šest letounů L-410, a to pro potřeby výcviku nebo přepravy osob a lehčího materiálu. Životnost mají minimálně do roku 2032.