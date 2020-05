Rusko zveřejnilo odtajněné materiály k Pražské operaci, jde o pět desítek stran dokumentů

Ruské ministerstvo obrany u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války zveřejnilo odtajněné dokumenty spojené s tzv. Pražskou operací. Na twitteru to v pátek oznámila ruská ambasáda v Praze. Během Pražské operace se Rudá armáda dostala od 6. do 11. května na většinu českého území. Rusko dokumenty zveřejnilo v době napjatých česko-ruských vztahů způsobených sporem o výklad dějin. Moskva 20:03 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sovětský tank IS-2 během postupu v květnu 1945 v Čechách | Zdroj: Vojenský historický ústav

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo asi pět desítek stran dokumentů, které se vztahují k počátku operace, ukončení bojů i k dalšímu květnovému vývoji. Naskenované materiály jsou v ruštině a jsou psány azbukou.

Boje s německými vojsky se podle dokumentů odehrávaly celý den poté, co 9. května ráno vstoupily do Prahy první sovětské jednotky. „Vojska (Ukrajinského) frontu 9. května 1945 pokračovala v ofenzivě, zlomila odpor jednotlivých úseků nepřítele a díky rychlému postupu ovládla hlavní město Československa - Prahu,“ píše se ve zprávě určené generálnímu štábu Rudé armády v noci na 10. května. „Během operace od 5. do 10. května bylo zajato 25 000 nepřátelských vojáků. Ztráty činily 73 zabitých a 409 zraněných,“ uvádí materiál.

Osvobozování Prahy

Z dokumentů rovněž vyplývá, že velení části Rudé armády s maršálem Ivanem Koněvem v čele zahájilo operaci zaměřenou na osvobození československého hlavního města po obdržení zpráv o tom, že Pražané „potřebují pomoc v odporu proti fašistickým jednotkám“, které měly za úkol Pražské povstání potlačit. Ruské záznamy se také zmiňují o tom, že po dobu ofenzivy místní obyvatelstvo nadšeně vítalo sovětské vojáky.

Rudá armáda ve dnech bezprostředně po konci války zásobovala Pražany jídlem. Dokumenty uvádějí, že obyvatelům byly rozdány tuny mouky, brambor a dalších potravin. Podporu získali i zemědělci. „S ohledem na situaci, v níž se Československo nacházelo na konci sezóny setí, vláda Sovětského svazu zorganizovala zásilku osiva a krmiva: 500 tun ječmene, 430 tun ovsa, 1070 tun kukuřice a 30 tun luštěnin,“ píše se v odtajněných materiálech.

Českou republiku a Rusko v posledních měsících rozděluje pohled na některé události ze společné historie týkající se roku 1945 či okupace ze srpna 1968. Rusko nelibě nese odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6, nelíbí se mu také odhalení pamětní desky protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy.

Některým českým politikům proto ruští představitelé hrozí trestním stíháním, což naopak vyvolalo ostrou kritiku z české strany. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v posledních dnech opakovaně prohlásil, že sovětské jednotky přijely na konci Pražského povstání do de facto svobodné Prahy. Kvůli sporům s Ruskem dostal Hřib, stejně jako starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), policejní ochranu.