Policie vzdala vyšetřování ruského diplomata s náboji do odstřelovacích pušek. Pomohla mu imunita

Policie odložila vyšetřování ruského diplomata, který se v Česku snažil koupit na černém trhu speciální náboje do odstřelovacích pušek. Na kauzu upozornil v létě Radiožurnál. Diplomat působil na ruské ambasádě v Praze na postu zástupce oficiálního vojenského přidělence. Odložení případu potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Kauzy 2020 Praha 17:10 3. ledna 2021 Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zatkli diplomata loni v červnu ve středočeských Říčanech přímo při přebírání zboží. (ilustrační foto) | Zdroj: Policie ČR

„Státní zástupce akceptoval usnesení vydané policejním orgánem, kterým byla věc odložena z důvodu nepřípustného trestního stíhání,“ konstatoval.

České úřady přitom neměly jinou možnost. Diplomat měl mezinárodní imunitu a nebylo tak koho stíhat.

„Trestní stíhání nelze zahájit, jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,“ vysvětlil Cimbala s odkazem na mezinárodní právo.

Nákup jako služební úkol

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zatkli diplomata loni v červnu ve středočeských Říčanech přímo při přebírání zboží.

Podle zjištění Radiožurnálu šlo mimo jiné o speciální náboje Lapua do odstřelovacích pušek.

Po zatčení musela policie diplomata propustit právě s ohledem na jeho imunitu. Ten pak podle dřívějších informací Radiožurnálu okamžitě odcestoval zpět do Ruské federace.

Radiožurnálu tyto podrobnosti potvrdily čtyři zdroje z nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie.

Zatčený muž podle nich působil na ruské ambasádě jako zástupce oficiálního vojenského a leteckého přidělence. To je na jakékoliv ambasádě vysoká funkce a její nositel má v popisu práce především péči o vztahy s armádou v dané zemi.

Bezpečnostní riziko

České úřady od začátku pracovaly s verzí, že nákupem munice plnil diplomat služební úkol. Tajné služby jsou podle informací Radiožurnálu přesvědčené, že ve skutečnosti šlo zřejmě o příslušníka ruské vojenské rozvědky GRU.

Například podle bývalého českého velvyslance v Londýně a také Washingtonu Michaela Žantovského jsou na tyto posty příslušníci ruských tajných služeb jmenováni v podstatě automaticky.

„Úřad vojenského přidělence i jeho zástupce je u řady zemí obsazován příslušníky zpravodajské armádní služby. A nepochybně je tomu tak v případě Ruska. Je prakticky jisté, že ten člověk byl zpravodajec, možná s nějakými speciálními úkoly,“ vysvětlil Žantovský.

Na co přesně byly finské náboje Lapua, kupované na parkovišti před říčanským tenisovým klubem Oáza, určené, není jasné. „Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí,“ doplnil velmi dobře informovaný zdroj.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý označil celý incident za velmi závažný: „Pokud je vážné podezření, že to byl agent ruské tajné služby, o to je to závažnější a je to další střípek do té mozaiky toho, jak se Rusko chová na území České republiky a že je tím závažným bezpečnostním rizikem.“

Protiprávní aktivity

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD si kvůli kauze podle informací Radiožurnálu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.

Průběh samotného jednání každopádně jasný není. Petříček schůzku odmítl jakkoliv komentovat a ruská ambasáda na otázky Radiožurnálu neodpověděla.

Mluvčí českého zahraničního resortu Zuzana Štíchová pouze v obecné rovině konstatovala, že kriminální aktivity jakýchkoliv diplomatů český stát nemůže přecházet.

„Lze říci, že vždy, když vznikne důvodné podezření na protiprávní aktivity diplomatických pracovníků jiných zemí na našem území, dáváme rázně najevo danému zastupitelskému úřadu, že podobné aktivity nebudou tolerovány. V nejvážnějších případech se tento protest odehrává na nejvyšší úrovni,“ vysvětlila Štíchová.

Post zástupce vojenského přidělence Moskvy v Praze byl předmětem citlivých diplomatických sporů už před více než deseti lety. V roce 2009 české úřady zaměstnance ambasády na tomto postu České republiky vyhostily. Důvodem přitom bylo podle tehdejších zpráv médií podezření tuzemských tajných služeb, že ve skutečnosti tento diplomat pracuj pro ruskou rozvědku.