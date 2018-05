Návrh na propuštění opilého ruského řidiče, který v Praze zabil turistku, byl chybou, zjistila prověrka

Státní zástupkyně, která navrhla propustit z vazby Rusa obviněného ze sražení kolumbijské turistky na přechodu v centru Prahy, udělala chybu. Konstatovala to dohledová prověrka pražského městského státního zastupitelství, na jejíž výsledek upozornil server Aktuálně.cz. Nadřízená státní zástupkyně nyní zváží její kárné potrestání. Propuštěný Rus opustil Česko a je na něj vydán zatykač. Praha 14:27 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pneumatika (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Opilý ruský řidič usmrtil Kolumbijku o silvestrovské noci. Po nehodě putoval do vazby. Žalobkyně z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 však krátce poté navrhla jeho propuštění, čemuž soud vyhověl. Muž potom navzdory poskytnutému slibu a složené milionové kauci odjel do Ruska.

„Ve věci byla oddělením dohledu a přezkumu provedena dohledová prověrka, která shledala pochybení intervenující státní zástupkyně spočívající v předčasnosti zvoleného postupu,“ řekla Aktuálně.cz mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

„Zákon o státním zastupitelství jako maximální možný trest stanoví až odvolání z funkce, ale to je za nejzásadnější pochybení. V tomto případě to této intenzity nenabylo, takže spíš to bude výtka nebo něco podobného,“ řekl serveru k možnému potrestání své podřízené šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda.

Rus, který po nehodě nadýchal přes dvě promile alkoholu, čelí obžalobě z nedbalostního usmrcení. Je však možné, že skutek bude překvalifikován na úmyslné obecné ohrožení, za něž by muži hrozilo až 15 let vězení.