Ruský ropný tanker vozí náklad do Turecka. Firma, která ‚stínové plavidlo‘ vlastní, má kancelář v Praze

Ropný tanker Gogland převáží náklad mezi Ruskem a Tureckem. Patří ruské firmě Silverina Holding SA ze Samary.

Gogland vyváží ruskou ropu, zatajuje data o své poloze a vyhýbá se sankcím, píše odborný server Black Sea News. Loď nese i další znaky typické pro ruskou stínovou flotilu.

Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že firma má silnou vazbu na Českou republiku. Kancelář si zřídila v luxusním bytě v pražských Vokovicích. Praha 5:00 12. března 2025

Stometrová nákladní loď pluje rychlostí deset uzlů směrem z Ruska do tureckého průlivu Bospor v Černém moři. V podpalubí má čtrnáct nádrží na ropu s obsahem pět tisíc krychlových metrů. Tanker vyrobený v ruské Samaře se jmenuje Gogland a plaví se pod vlajkou Republiky Palau. Ostrovního mikrostátu, jehož barvy si oblíbili kapitáni, kteří se chtějí vyhnout kontrolám úřadů.

Reportéři Radiožurnálu několik měsíců monitorovali podezřelé chování této lodi. Zjistili totiž, že za ropným tankerem stojí lidé s úzkou vazbou na Českou republiku. Kontaktní údaje na stránkách firmy, která loď pronajímá, je zavedly do luxusního resortu v pražských Vokovicích, necelých pět kilometrů vzdušnou čarou od Pražského hradu.

Web, na kterém společnost nabízí služby ropného tankeru Gogland. Po dotazech reportérů stránka z internetu zmizela | Foto: Silverina Holding SA

Internetový server „Black Sea News“ přitom řadí tanker jménem Gogland na seznam lodí, které vyváží ropu z ruských přístavů v Černém moři. Podle pozorovatelů z neziskové organizace „Black Sea Institute of Strategic Studies“ Gogland používá takzvaný „data spoofing“. Jinými slovy záměrně zkresluje údaje o své poloze.

Vývoz nerostných surovin pomáhá Rusku udržovat v chodu jeho válečnou mašinérii na Ukrajině. Proto také Evropská unie a Spojené státy uvalily na ruskou stínovou flotilu rozsáhlé sankce.

Stínová flotila z Vokovic

Majitelem tankeru Gogland je firma Silverina Holding SA z ruské Samary. Na svých webových stránkách ale společnost uváděla pražskou adresu a kontaktní číslo s českou předvolbou. Na pražské adrese se nachází luxusní bytový komplex obehnaný vysokou zdí. Byty o dispozici 4+1 je tady možné pořídit za 29 300 000 korun.

Kontaktní adresa společnosti Silverina Holding SA vede do luxusní novostavby v pražských Vokovicích | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Majitelem jednoho z nich je pětadvacetiletý Daniil Petrov. Rodák ze Samary vyrostl v Karlových Varech, kde hrál vrcholově hokej. S nástupem na vysokou školu v hlavním městě oblékl dres pražské Kobry a krátce na to se přesunul do Slavie, kde hrál druhou nejvyšší českou soutěž. Před dvěma lety ale dráhu profesionálního hokejisty opustil a věnuje se studiu. Loni obhájil bakalářskou práci s názvem „Využití pojišťovacích služeb v oblasti námořní přepravy“.

Daniil Petrov má české občanství. Byt v Praze vlastní napůl se svojí matkou Olgou, manželkou podnikatele Sergeie Petrova ze Samary. Ten v minulých letech podnikal i v Česku, společně s manželkou byl majitelem firmy Farrini se sídlem v Karlových Varech. Postupně ale oba dva převedli své podíly na syna Daniila – Sergei v roce 2021 a Olga v roce 2023. V současnosti Sergei Petrov v Česku nevlastní žádné firmy ani nemovitosti.

Na kontaktní adrese firmy Silverina Holding SA reportéři nikoho nezastihli, telefon ale zvedl právě Daniil Petrov. „Jsem v zahraničí, do Prahy se vrátím až v dubnu,“ řekl.

‚Spojení s Ruskem nemá‘

Bývalý hokejista Radiožurnálu řekl, že je ve společnosti Silverina Holding SA zástupcem pro evropský trh. Momentálně podle něj ale firma neobchoduje s žádnými evropskými společnostmi. „Měli jsme pár smluv s Německem. Do budoucna to plánujeme, ale v tuhle chvíli nebyly žádné nabídky,“ řekl Petrov.

Reportéry se snažil přesvědčit, že Gogland nemá s Ruskem nic společného. „Vůbec žádné spojení s Ruskem ten tanker, ani ta společnost nemá,“ řekl Petrov. K tomu dodal, že tanker má smlouvy s tureckými firmami a pluje pouze mezi tureckými přístavy.

To ale není pravda. Podle veřejně dostupných údajů byl Gogland postaven v loděnici v ruské Samaře, patří ruské firmě Silverina Holding AS a spravuje ho ruská firma Staksel Co Ltd. Obě firmy sídlí v Samaře a jsou spojené se Sergeiem Petrovem, otcem Daniila Petrova.

Na serverech, které sledují dráhy námořních lodí, lze online sledovat pravidelné cesty Goglandu mezi přístavy na západě Turecka a Kerčským průlivem, který ovládá Ruská federace. Za posledních devadesát dní server Vesselfinder zaznamenal hned několik takových cest. Podobně servery ukazují i případ, kdy se Gogland desítky kilometrů od ruských břehů otočil a vyplul zpět do Turecka.

Za devadesát dní stihl Gogland několikrát obeplout Turecko a doplout do Azovského moře | Foto: Vessel Finder

Petrov na otázku reportérů Radiožurnálu popřel, že by Gogland převážel ropu nebo ropné produkty.

„Nepřeváží žádné ropné produkty, převáží slunečnicový olej. Ten tanker ani nemůže převážet ropné produkty, protože to je chemický tanker. Ten tanker není postaven na to, aby vozil ropu,“ říká Petrov.

Podle odborníka na námořní dopravu, kterého Radiožurnál oslovil, jsou ale tankery na převážení ropy a převoz slunečnicového oleje konstrukčně stejné.

„Konstrukce je úplně stejná, jak stavba lodi, tak velikost ládoven (nákladový prostor - pozn. red.). Slunečnicový olej je poměrně dost podobný ropě. Taky je to vazká tekutina, takže tam musí být česla, musí tam být čerpadla, všechno je to stejné. Akorát to bude jinak cítit,“ říká Petr Rožek, odborník na námořní dopravu ze Svazu spedice a logistiky.

Podle Rožka není možné převážet ve stejném tankeru jednou ropu a podruhé slunečnicový olej, nákladní prostory zkrátka nelze tak dobře vyčistit. Webová stránka společnosti Silverina Holding SA přitom inzeruje pouze převážení ropy.

Společnost Silverina Holding SA prezentuje na svém webu jedinou loď: ropný/chemický tanker Gogland | Foto: Silverina Holding SA

„Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné převážení ropných produktů a chemikálií do různých částí světa,“ napsala firma na svůj web. Tanker Gogland je jediná loď, kterou firma na svých stránkách nabízí.

Když reportéři Radiožurnálu konfrontovali Petrova s těmito rozpory, požádal o zaslání konkrétních dotazů e-mailem. Na zaslané otázky ale nikdo neodpověděl. Z webu společnosti krátce na to zmizely kontaktní údaje do pražských Vokovic a na místo českého telefonního čísla se objevilo číslo s tureckou předvolbou. Když na něj reportéři opakovaně volali, telefon byl vypnutý. Na volání a SMS mezitím přestal reagovat i Petrov. Po několika dnech z webu zmizela i celá stránka společnosti Silverina Holding SA.

Když loď vypne vysílač a zmizí

Ropný tanker Gogland nese mnoho znaků typických pro ruskou stínovou flotilu, jak je popisují materiály Evropského parlamentu. Pojem „stínová“ (nebo také „šedá“ či „temná“) flotila vznikl podle situace, kdy loď záměrně vypne telekomunikační vysílač, aby zmizela z dohledu úřadů. Zároveň termín vyjadřuje různé stupně ilegality, ve kterých se tyto lodě běžné pohybují.

Tankery používají nejrůznější triky, aby se vyhnuly zastižení v ruském přístavu. Například přečerpávají ropu přímo na moři z lodi na loď nebo vypínají GPS a falšují údaje o své poloze. Necelá polovina námořního vývozu ruské ropy se odehrává v Černém a Baltském moři a mezi tři největší importéry patří Čína, Indie a Turecko.

Dráha lodi Gogland je v některých chvílích nejasná. Podle serveru Black Sea News loď neudává správné údaje o své poloze | Foto: Vessel Finder

Kromě ruské ropy převážejí lodě stínové flotily také ropu z jiných zemí, na kterou se sankce nevztahují, případně i úplně jiný náklad. Často plují pod vlajkami zemí, které nemají kapacity na vymáhání zákonů na druhé straně zeměkoule, jako jsou Cookovy ostrovy, Panama nebo Palau.

153 lodí na sankčním seznamu

„Lodě ruské stínové flotily představují mechanismus pro obcházení sankcí EU vůči Rusku, zejména cenového stropu Evropské unie a G7 na ropu. Proto EU uvalila na lodě stínové flotily sankce již od června 2023 v rámci 11. sankčního balíčku a tyto sankce průběžně zpřísňuje a přizpůsobuje rozsahu a novým metodám obcházení, ke kterým se Rusko uchyluje,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake.

Na konci února evropští ministři zahraničí podepsali už šestnáctý balík protiruských sankcí, který se zaměřil mimo jiné na lodě z ruské stínové flotily. Na seznamu se nově ocitlo 74 lodí, zejména ropných tankerů. Celkem jich tak na sankčním seznamu je 153. Gogland mezi nimi ale není. Podle mezinárodních odhadů čítá ruská stínová flotila několik set lodí.

Vymáhání protiruských sankcí má na starosti Finanční analytický úřad. Ten zkoumá i jednání lidí a firem, které nejsou jmenovitě uvedené na sankčním seznamu.

„Obecně lze říci, že nákup, dovoz a převádění ropy a některých ropných produktů pocházejících z Ruska je zakázán. Zakázány jsou v této souvislosti navíc i některé další činnosti – například financování, zprostředkovatelské služby či technická pomoc. Zákazy se vztahují na všechny české fyzické a právnické osoby,“ popsala Radiožurnálu mluvčí Michaela Lagronová.

Nařízení Rady Evropské unie ale obsahuje několik výjimek, například v případech, kdy ropa nepochází z Ruska, ale je přes Rusko pouze převážena, upozorňuje mluvčí. Zda ropný tanker Gogland a jeho provozovatelé porušují zákon, Finanční analytický úřad neuvedl.

„Z důvodu zákonné povinnosti mlčenlivosti nemůžeme komentovat konkrétní případy porušení sankcí,“ odpověděla mluvčí.