Ruský útok, opomenutí Moskvy či drony z Ukrajiny. Co říkají čeští politici o incidentu v Polsku?
Téměř dvě desítky ruských dronů vlétly v noci na středu do Polska. Zda šlo o útok, nehodu či test protivzdušné obrany, není dosud zcela jasné. Jak na incident ve středu, 23 dní před sněmovními volbami, reagovali čeští politici? Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) řekl, že šlo o ruský útok. Někteří politici podíl Moskvy relativizovali. Nejdál ale zašel bývalý šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (SOCDEM), který tvrdil, že drony mohli ovládat Ukrajinci.
Ruské drony sestřelené nad polským územím podle prezidenta Petra Pavla jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká.
„Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem,“ reagoval na vlétnutí ruských dronů do Polska prezident, který je nyní na dovolené v zahraničí.
Premiér Petr Fiala (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) uvedl, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Ruské drony nad Polskem pak označil za testování obranyschopnosti zemí NATO.
„Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii,“ doplnil Fiala. Tři týdny před sněmovními volbami v souvislosti s děním v Polsku zmínil Fiala i snahu extremistů přesvědčit voliče, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit.
Česko pošle vrtulníky
Česko pak pošle do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. „Teď je čas ukázat sílu a jednotu,“ zdůraznil Fiala. Zároveň vyzval všechny politické síly, aby útok jasně odsoudily. „Pokud to neudělají, vědomě či nevědomě slouží zájmům Ruska,“ poznamenal.
Také podle Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Sněmovny a šéfky TOP 09, testuje Putinův režim obranu NATO a ohrožuje celou Evropu. „Dnes to bylo Polsko, zítra to může být Česká republika,“ uvedla. Podle ní je to dokladem, že ruská válka se netýká jen Ukrajiny.
Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) bude důležité sdělit Polsku, že jejich čeští partneři za nimi pevně stojí. „Rychlá, silná a společná podpora Polska ze strany zemí NATO je nyní zásadní pro naši současnou i budoucí bezpečnost,“ uvedl.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) hned ráno na sociální síť X napsal, že narušení polského vzdušného prostoru je dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje „nás všechny“.
Zároveň označil drony nad Polskem za ruský útok: „Není žádná pochybnost o tom, že to byl ruský útok.“ Za organizovanou akci označil průnik dronů ve středu večer také polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski. Konkrétní důkazy ale neuvedl. O záměrném vyslání dronů nad Polsko hovořil i šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski.
Podle ministr vnitra Vít Rakušan (STAN, kandiduje ve sněmovních volbách) nezastaví Putinovu drzost a rozpínavost nic jiného než jasná odpověď NATO. „Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v Alianci,“ dodal.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib (kandiduje ve sněmovních volbách) pokládá ruské drony nad Polskem za varování pro Evropu a útok na členský stát NATO. „Je to důkaz, že se Putin před ničím nezastaví. Posílení obrany a výdajů na ni je proto nutnou investicí do naší bezpečnosti a budoucnosti,“ uvedl na síti X.
Také podle Hřiba Rusko testuje schopnost Polska ubránit se útoku dronů. „Pokud Západ nebude reagovat rázně, Rusko bude pokračovat dál," poznamenal.
Opomenutí Ruska
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš (kandiduje ve sněmovních volbách) bez dalších podrobností vyjádřil Polsku plnou podporu.
Exministr obrany Lubomír Metnar (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) před středečním polednem uvedl, že pokud se potvrdí informace, že incident způsobily ruské drony, musí NATO zaujmout jednoznačný a silný postoj. O dronech jako o ruských přitom už ve středu ráno psal polský premiér Donald Tusk na sociální síti X.
Metnar považuje narušení polského vzdušného prostoru za závažný bezpečnostní incident, vyjádřil Polsku podporu. „Incident každopádně potvrzuje význam Severoatlantické aliance," podotkl.
Nejenom on zapomněl dát při svém vyjádření jasně najevo, že nad Polskem šlo o ruské drony. Komu bezpilotní letouny patřily, nezmínil ani maďarský premiér Vikor Orbán ani slovenský premiér Robert Fico.
Předseda opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (kandiduje ve sněmovních volbách) uvedl, že incident v Polsku zdůrazňuje nutnost co nejrychleji ukončit válku, aby se zabránilo její eskalaci. „Je potřeba podpořit jakékoli mírové úsilí,“ napsal ve strohém příspěvku na síti X.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna (kandiduje ve sněmovních volbách) byl mnohem ostřejší: „Opravdu někdo věří tomu, že kdyby chtělo Rusko zaútočit na členskou zemi NATO, tak začne tím, že pošle pár dronů na rodinný dům v polském pohraničí?“
Drony z Ukrajiny?
Šéfka komunistů a lídryně Stačilo! v letošních sněmovních volbách Kateřina Konečná také roli ruských dronů relativizovala. „Pokud ruské drony skutečně poškodily rodinný dům v Polsku, je to nanejvýš odsouzeníhodné a pouze to ukazuje, jak důležité je co nejdříve tento konflikt ukončit!“ napsala na sociální síti X. „Zároveň je pro mě ale velmi důležité, celý incident důkladně vyšetřit,“ dodala.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, která kandiduje jako jednička za Stačilo! v Praze, sdílela na síti X příspěvek Konečné.
Pro server iDnes.cz pak uvedla: „Útoky na naše sousedy, Polsko, nejsou akceptovatelné. Je ale potřeba zachovat chladnou hlavu a vyčkat na výsledky vyšetřování. Už jsme tu jednou měli situaci, kdy paní Černochová a paní Nerudová vyhlašovaly třetí světovou a pak se ukázalo, že raketa byla ukrajinská. A Nord Stream? I ten podle nejnovějších zjištění odpálili Ukrajinci,“ zdůraznila.
Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek ze SOCDEM, dvojka za Konečnou na kandidátce Stačilo! v Moravskoslezském kraji, také v předvolební debatě CNN Prima News zpochybnil, že Polsko skutečně zasáhly ruské drony. Ale šel ještě dál. Tvrdil totiž, že drony mohly být ovládány Ukrajinou.
„Ani nevíme, jestli to byly ruské drony. Drony mohou být ruské, ale ovládat je mohou Ukrajinci,“ prohlásil. „Ukrajina může převzít celý roj a ovládat ho, to je dneska úplně banální situace,“ tvrdil exministr zahraničí.
Server iDnes.cz, který citoval slova Zaorálka, Konečné, Maláčové a Okamury, dodal: „Ani jeden z oslovených politiků Stačilo! a SPD neodpověděli na otázku, zda je Rusko hrozbou pro Českou republiku, když už zaútočilo i na Polsko, členskou zemi NATO a spojence České republiky.“
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka (kandiduje ve sněmovních volbách) mínil, že si Rusko musí dávat pozor, kam co posílá. „Chtěl bych v první řadě ocenit reakci Polska samotného, která byla vedena s chladnou a jasnou myslí a bez jakékoliv hysterie, což je potřeba ocenit. Za druhé oceňuji reakci NATO a aktivaci článku čtyři, což si myslím, že je suverénní a sebevědomá reakce,“ komentoval pro iROZHLAS.cz.