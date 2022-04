Dohoda o obranné spolupráci s USA by mohla být jakousi odměnou za Ukrajinu, říká analytik Kraus

Konflikt na Ukrajině podle bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause nastiňuje, jak liché jsou plány Evropské unie na společnou obranu. „Především to ukázalo, jak je Evropa rozdělená politicky. Jaké má rozličné zájmy, a to dokonce i z hlediska primární bezpečnosti,“ říká Kraus v pořadu Osobnost Plus.

