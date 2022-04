Generál Pavel: Ofenziva na Donbasu nebude jednodušší, Ukrajinci měli čas se na ni připravit

Co se odehrává na ukrajinských bojištích, kde ruská vojska zahájila novou fázi válečné agrese? Do jaké míry by mohly být podmínky pro tuto etapu bojů odlišné od dosavadních střetů obou armád? A nakolik mohou poznamenat i morálku vojsk? Ve vysílání Radiožurnálu se ptal Tomáš Pavlíček svých hostů: zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu v Kyjevě Jaromíra Marka, generála Petra Pavla a bývalého zástupce slovenského generálního štábu Pavla Macka. Rozhovor Praha 8:00 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyplývá jednoznačně z dostupných informací, že Moskva opravdu zahájila očekávanou ofenzivu na východě, nebo by ji přeci jenom ohlásila s „větší nebo se vší slávou“?

Pavel: Ruská federace o tom, že přeskupuje své síly, samozřejmě průběžně informovala prostřednictvím mluvčího generálního štábu.

Političtí představitelé, ať už to byl ministr zahraničí, nebo prezident, hovořili o tom, že operace pokračuje a že jejím cílem je ovládnutí Donbasu v jeho administrativních hranicích. Takže v podstatě to byla dlouho známá a připravovaná věc.

Jak velkou sílu soustředilo Rusko na východě Ukrajiny? Analytik a publicista Tom Cooper upozornil, že je to nejméně 12 až 15 praporních uskupení. Odpovídá to i vašim poznatkům?

Macko: Je to ještě podstatně více. Těch 12 až 15 praporních uskupení bylo spíš jen posílení sestavy na východě Ukrajiny. Je to území ve tvaru podkovy, to znamená, že tu sestavu je třeba vnímat jako celek i z jihovýchodní části. A momentálně Rusové mají v celé oblasti k dispozici zhruba 79, 80 praporových skupin a těch 11 skupin na posílení tam, kde se bojuje – v linii od Izjumu směrem dolů na Slavjansk, Kramatorsk z východní strany.

Ruská armáda má několikanásobně větší převahu v této oblasti, ale na druhou stranu ani to by jim nemuselo stačit. Ukrajinci mají připravené pozice, na kterých budou čelit tomuto útoku. Rusové se budu pokoušet prolomit obranu anebo ukrajinské postavení obejít.

Dá se předpokládat, že boje na Donbasu teď budou mít podstatně jinou podobu než předchozí fáze ruské invaze? Třeba vzhledem k tomu, že se bitvy povedou často v otevřeném prostoru, kde budou mít Ukrajinci menší prostor k útokům guerillového typu. A když v tomto místě Rusové shromáždili velké formace těžké bojové techniky…

Pavel: Je to pravda, protože ruská armáda se zcela určitě z předchozích týdnů poučila a uvědomila si, že boje ve velkých městských aglomeracích jsou skutečně mimořádně náročné, složité a jako útočníci jsou ve velké nevýhodě. Boje v otevřeném terénu jsou vždycky pro útočníka jednodušší.

Ale na druhou stranu je také potřeba počítat s tím, že ukrajinská armáda měla možnost dlouhodobě se na tuto obranu připravit. Má připravena obranná postavení v několika liniích a určitě to nebude pro Rusko jednodušší, i když má početní převahu.

Takže zcela jistě platí, že současná ofenziva je a bude jiná než dosavadní průběh války. Zároveň se také dá říct, že bude rozhodující pro celý konflikt.

Mění se tedy charakter války – místo ostřelování měst a pokusu je obklíčit a obsadit tady bude opravdu široká frontová linie, možná i podobná tomu, co se dělo za druhé světové války?

Macko: Zásadní rozdíl je v tom, že na severu byl terén, kde se ruská vojska bála opustit zpevněné komunikace. Tady je únosný terén, je to rovina. Ukrajinci drží ještě výhodné prostory, kde je přeci jen ještě nějaký zalesněný terén i vyvýšené oblasti. Proto se ruská vojska budou snažit prolomit tuto obranu na nějakém zásadním místě nebo celou soustavu obejít.

Když se podíváte na mapu, tak tato část ukrajinské obrany je velmi východně vysunutá, a kdyby se Rusům podařil útok ve směrech Izjum, Slavjansk, Kramatorsk, mohli by se pokusit odříznout a obklíčit ukrajinské jednotky. Na druhé straně ukrajinské síly mají taky v záloze několik tankových brigád, které jsou poblíž linie dotyku a se kterými umí v tomto volném prostoru rychle manévrovat.

Takže ano, můžeme očekávat větší manévrový boj, kde bude velmi záležet na koordinaci vzdušných a pozemních operací a dělostřeleckých paleb. Jestli se to nakonec uskuteční, to uvidíme. Zatím se ruský tlak stupňuje na celé už zhruba 480kilometrové frontě.

To zatím nesvědčí o nějakém zásadním nástupu, ale zřejmě je to dané tím, že Rusové zvyšují tlak a snaží se nalézt nějaké slabiny v obranné soustavě. Zprávy, že prolomili blokádu na dvou místech, svědčí spíš o konsolidaci přední linie, aby si ji zkrátili pro ofenzivu. 480kilometrová fronta je příliš velká. Prostor se otevírá pro rychlý manévr, proniknutí do hloubky a obklíčení vojsk.

Myslíte si, že se opravdu ruské síly budou snažit vzít do kleští výběžek ukrajinské obrany kolem Severodoněcku, protože se ruské oddíly na jih odtud snaží probít západním směrem? Je možné, že by se v případě velmi koncentrované ruské síly odtud Ukrajinci stáhli, aby neriskovali obklíčení?

Pavel: Myslím, že se takový cíl přímo nabízí, když se podíváte na konfiguraci jak obránců, tak útočníků i na konfiguraci terénu. Útok, který by směřoval ze severu a z jihu s cílem podkovu uzavřít, odříznout, by mohl mít naprosto zásadní vliv na celý průběh dosavadního konfliktu.

V tomto prostoru jsou soustředěny hlavní ukrajinské síly, ty nejlépe vybavené a vyzbrojené jednotky. A pokud by se ruské armádě podařilo je odříznout, pak by došlo k velice tvrdým bojům. A Ukrajina by měla velkou část svých sil paralyzovanou v tomto kotli. Takže to určitě je velkým rizikem, kterého si ale jsou Ukrajinci vědomi, nepochybně podnikli řadu opatření, aby k tomu nedošlo.