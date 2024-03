‚Všechny neuvězníš ani nezabiješ.‘ Na Václavském náměstí protestovali Rusové proti Putinovi

Několik desítek lidí na pražském Václavském náměstí protestovalo proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Akci zorganizovali Rusové v exilu na poslední den prezidentských voleb. Ty jsou podle nich nelegitimní a nedemokratické. Akce proto začala přesně v poledne ze solidarity s protirežimním volebním protestem. Reportáž Praha 17:26 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hořící busta Vladimira Putina jako součást protestu exilových Rusů proti průběhu prezidentských volbeb | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

„Rusové prosí, abys shořel,“ volá rusky směrem k okolo stojícímu shromáždění na pražském Václavském náměstí umělecká malířka Anna Skorko a při tom zapaluje bustu Vladimira Putina připevněnou na tyči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jany Karasové

„Chtěla jsem se nějak vyjádřit k tomu, co se děje. Ty emoce, které mám v sobě, odhalím. A ti lidé uvidí vizuálně, že se toho musíme zbavit,“ vysvětluje svůj krok.

Protestnímu vystoupení přihlížejí desítky lidí – hlavně Rusů žijících v Česku, kteří nesouhlasí s režimem prezidenta Vladimira Putina a ani s ruskou agresí vůči Ukrajině.

„Nechci mít takového prezidenta ještě dalších šest let,“ dodává k davu Skorko a protestující jí tleskají.

Dílo opozičního umělce Antona Litvina – dva metry vysoká kostka složená ze čtyč velkých bannerů. Lidé je postupně vybarvují, aby se na nich objevil nápis Praha proti Putinovi. | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Opoziční umělec Anton Litvin na Můstku společně s iniciativou Kulturus postavil dva metry vysokou kostku složenou ze čtyř velkých bannerů. Dva z nich jsou černé a lidi je postupně vybarvují, aby se na nich objevil nápis Praha proti Putinovi.

„Náš cíl je ukázat Čechům a turistům, že ne všichni Rusové podporují Putinův režim. Že stojíme za Ukrajinou a proti válce. A chceme demokratickou změnu v Rusku,“ vysvětluje umělec Litvin.

Nedaleko stojí i Sergej. V tom, proč během nedělního poledne na Václavské náměstí dorazil, má jasno.

„Přišel jsem sem, abych vyjádřil svůj nesouhlas s tím, co dělá nás ‚jakoby prezident‘. Podle mě není prezident, podle mě je to vrah a lhář,“ říká s tím, že na protestní akci přivedl i svého syna Artema. „Napsal jsem: ‚Putin stop.‘ To znamená, aby Putin přestal,“ vysvětluje malý chlapec.

Kristyna (vlevo) dorazila na protestní akci s přáteli. Jak říká, chce, ať je opět Rusko svobodnou zemí | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Nad protestní instalací vlají čtyři bílo-modro-bílé vlajky. Symbol opozice i protiválečných demonstrací.

Stejnou vlajkou si na transparent namalovala i studentka Kristyna. „Jsme také na této straně – podporujeme opozici a chceme, aby Rusko bylo opět svobodnou zemí. Abychom tam mohli žít a být šťastní bez Putina a jeho kremlovských darebáků,“ říká a ukazuje na svůj transparent.

„Všechny neuvězníš a nezabiješ,“ stojí na banneru ve všudypřítomných barvách ruské opozice.

Lidé vybarvují nápis ‚Rusové proti Putinovi‘ | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Hlavně mladší lidé ve skupince protestujících poznávají i ty, které potkali v pátek ve frontě na hlasování u ruské ambasády v Praze.

Stál v ní i Daniel, který se podobně jako mnoho dalších k odvolení nedostal. Volební místnost totiž zavřela v osm hodin večer, přestože před ní stál ještě dlouhý zástup lidí.

„To, že zavřeli, je neúcta k vlastním občanům. Chtěl jsem hlasovat proti všem. Je to volba mezi tím nedělat nic, nebo alespoň něco. V těchto volbách ale není ani jeden protestní kandidát,“ upozorňuje.

Že byli hlavní opoziční kandidáti z hlasování vyloučeni, všem ostatně připomínají bannery, které s sebou organizátoři protestu na Václavské náměstí v neděli přinesli.