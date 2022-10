Do Česka od úterý nesmí Rusové, kteří by chtěli přicestovat kvůli turistice, kultuře nebo sportu

Cestování do Česka bude pro ruské občany od úterý o něco složitější. Začíná totiž platit opatření, podle kterého na území republiky nově nesmí vstoupit Rusové, kteří získali od některé ze zemí Evropské unie krátkodobé schengenské vízum za účelem turistiky, sportu nebo kultury. V praxi to ale bude komplikovanější. Praha 9:38 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský pas | Zdroj: Profimedia

Česká republika není první zemí, která omezení cestování pro Rusy s krátkodobým vízem zavedla. Stejné opatření platí už v pobaltských státech, Polsku nebo Finsku.

Česká republika se tak podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského z Pirátské strany k těmto zemím připojuje. „V situaci, kdy se ruský režim naprosto bezskrupulózně hlásí k tomu, že bombarduje civilní cíle, otevřeně to přiznávají, ani se nesnaží nějakým způsobem vymlouvat na to, že to snad byl omyl, tak nad tím nemůžeme zavírat oči. Musíme hledat taková opatření, která vyšlou jasný vzkaz i do Ruské federace,“ řekl Radiožurnálu.

Co se týče vydávání víz pro ruské občany, tak to česká vláda jako první v Evropské unii plošně pozastavila hned den po ruské invazi na Ukrajinu, tedy 25. února – a tento zákaz stále trvá.

Neshoda v unii

Na začátku srpna premiérky Estonska a Finska vyzývaly k tomu, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza úplně. Všechny státy Evropské unie se ale v září dohodly jen na tom, že zruší zjednodušené vydávání víz.

Rusy cestující do unijních zemí tak od té doby víza stojí 80 eur místo 35 eur a na vyřízení taky čekají delší dobu. Naopak proti zákazu vydávání víz je například Německo a Francie, které podpořilo taky Rakousko.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že nové opatření platí jen při příjezdu přes vnější schengenské hranice. Tedy že do Česka nebude vpuštěn ruský občan, který přiletí přímo z některé ze zemí mimo schengenský prostor.

„Pokud tedy přicestuje do České republiky občan Ruské federace z vnější hranice schengenského prostoru, v té chvíli musí odcestovat zpátky do země původu,“ popsal. Nebo pak ruský občan může odcestovat z letiště do jiné země, aniž by vstoupil na území Česka.

Pokud už Rusové s turistickým vízem v Česku jsou, anebo přicestují z některého ze států Schengenu – třeba z Francie – nemělo by je to nové opatření ovlivnit. Do Česka přes mezinárodní letiště doteď přicestovalo až 200 ruských občanů denně.