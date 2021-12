Na plošné přidávání úředníkům stát v tuto chvíli nemá, chválí vládu Jabůrková ze svazu průmyslu

Platy státních zaměstnanců a pracovníků veřejných služeb neporostou plošně, jak zamýšlela minulá vláda. Kabinet Petra Fialy (ODS) rozhodl, že v procentech přidá jen zdravotníkům a pedagogickým pracovníkům. „Původní návrh znamenal výdaje z veřejných rozpočtů 12,5 miliardy korun, a to si v situaci, ve které je teď Česká republika, prostě nemůžeme dovolit,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL). Praha 13:01 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policistům, vojákům, hasičům a zaměstnancům sociálních služeb přibude nikoliv několik procent platu navíc, ale po 700 korunách v tarifní složce platu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policistům, vojákům, hasičům a zaměstnancům sociálních služeb přibude nikoliv několik procent platu navíc, ale po 700 korunách v tarifní složce platu. Nová vláda chce i tímto způsobem snížit předpokládaný rekordní schodek státního rozpočtu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké budou reálné výdělky státních zaměstnanců v době vysoké inflace?

Celkové náklady ze státního rozpočtu budou po zrušení plošného zvyšování platů jen necelé 2,5 miliardy, říká Jurečka dne a ujišťuje, že úspory se budou hledat i v běžných výdajích jednotlivých resortů. Pětikoalice se navíc ve stavu legislativní nouze rozhodla schválit zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců.

Jurečka odmítá, že by vláda nechtěla zaměstnancům státu přilepšit. „I to, co jsme ořezali, je přidávání na dluh,“ upozorňuje.

Chybí dialog

Za šťastné ale rozhodnutí politiků nepovažuje předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Ten má za to, že si zaměstnanci, kteří pro stát i samosprávy dělají spoustu práce, faktické zmrazení platů nezaslouží. „Chybí tady sociální dialog,“ kritizuje.

Jinak se na věc dívá viceprezidentka Svazu průmyslu České republiky Milana Jabůrková, která upozorňuje, že zcela neobvykle jsou v současné době platy ve veřejné správě o více než patnáct procent vyšší než v soukromé sféře.

„Víme, že to je způsobeno i odměnami zdravotníkům v pandemii. Ale dlouhodobě doporučujeme, aby mzdy a platy kopírovaly tempo růstu ekonomiky či produktivity tak jako ve firmách. Můžeme přidat, pokud na to v tuto chvíli máme. A stát na to teď nemá,“ tvrdí Jabůrková.

Přestože sama uznává, že vynikající státní úředníci jsou bezpochyby potřeba, vidí ve veřejné sféře spoustu prostoru ke zlepšování.