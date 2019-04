Letadlo Smartwings hodinu kroužilo nad Prahou, důvodem byla závada na klapkách

Pražské letiště Václava Havla muselo v pondělí vyhlásit místní poplach, a to kvůli problémům letounu Boeing 737-700 společnosti Smartwings. To na letu linky ČSA mířilo do české metropole z dánské Kodaně, napsal server Zdopravy.cz.

