Posádka Ryanairu našla na palubě pohrůžku bombou. Letadlo bezpečně přistálo za doprovodu stíhaček

Letadlo společnosti Ryanair na trase z Londýna do Norska v pátek bezpečně přistálo na hlavním letišti v Oslu poté, co během letu posádka našla pohrůžku bombou a byl zadržen jeden podezřelý. Jak informovala agentura Reuters, letoun do Norska doprovodily dánské vojenské stíhačky F-16.

Oslo 21:03 17. července 2020