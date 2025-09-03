Rybáři vysadili sto pstruhů do přítoku řeky Teplé na Chebsku. Chtějí tak zabránit postupnému úbytku ryb

Lesníci s rybáři vysadili sto mladých pstruhů do Pramenského potoka u Kladské na Chebsku. Chtějí tak posílit populaci původního druhu pstruha v řece Teplé, do které Pramenský potok přitéká. Takzvaných tepelských pstruhů tam totiž v posledních desetiletích postupně ubývá. Na záchranném projektu spolupracují Lesy ČR a Rybářství Třeboň. U vysazování byl i Český rozhlas Karlovy Vary.

Vypouštění pstruhů potočních do Pramenského potoka

Vypouštění pstruhů potočních do Pramenského potoka | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

Pytle s pstruhy rozdělává Tomáš Brabec, jednatel rybářství v Mariánských Lázních. „Nejdřív vysadíme ryby,“ říká a přendává je do kbelíku. „Jsou to ryby, které se vylíhly někdy na přelomu února a března, takže jim je zhruba nějakých půl roku,“ popisuje Brabec.

Reportáž o vysazování pstruhů do Pramenského potoka připravila Monika Červená

„Mají 5 až 8 centimetrů. V líhni, v těch řízených podmínkách, překonaly to nejhorší období. A teďka, když už jsou ty rybičky odrostlé a životaschopné, mají větší šanci na přežití. Tak je vysadíme zpátky, abychom podpořili tu místní populaci.“

Pomocí síťky se přendají do Pramenského potoka. „Pomocí síťky v místě, kde ty ryby mají úkryt pod břehem, kde mají šanci se schovat,“ vysvětluje Brabec. Potokem potom pstruzi můžou migrovat až do řeky Teplé.

Úbytek pstruhů

Pstruhy odchovali v líhni v Kladské. „Rybářství Třeboň pstruhy vykulilo. To znamená, že nám dodali oplodněné jikry a my jsme ty pstruhy dochovali do té podoby, kterou jste teď viděli,“ říká Ředitel Lesního závodu Kladská Jan Němický. Teď se pstruzi nasadili sem do Pramenského potoka.

„Jednak je to podpora biodiverzity Pramenského potoka, dále chceme podpořit populaci pstruha potočního formy tepelské, z toho důvodu, že je zvyklý na tu vodu, která je zde s vyšším obsahem minerálních látek, protože Slavkovský les je zdrojem minerálních vod pro okolní lázně a na ty zdejší vody je zde adaptovaný," popisuje Jan Němický.

Pstruhů v místních vodách ubývá. „Faktorů je víc. Hlavní spatřuji v tom, že je vysoký tlak různých vodních predátorů, jako je vydra, volavka, čáp černý,“ popisuje Němický.

„My bychom byli rádi, aby v celé České republice stav pstruhů potočných stoupnul. Tohle je toho takový začátek,“ říká Jan Hůda z Rybářství Třeboň.

„Jinými slovy, pro nás, jako pro produkční rybářství, to má nulový význam, ale z pohledu naší prestiže, odbornosti a takového rybářského fachu je to nesmírně nutné. Ten pstruh tady bude vždycky a i když to tady spadá pod Rybářství Třeboň a je to chráněná rybí osada, tak není povinnosti zarybňovat. My sem můžeme dát jenom tu místní populaci. Takže je tu jediná věc a to je ochrana. Ochrana a dělat všechno pro místní formu,“ říká Hůda.

S vysazováním pstruhu tady budou rybáři pokračovat i v dalších letech.

