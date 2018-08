Rybáři očistili Nesyt od stovek uhynulých ryb. Některé druhy pod vodou přežily

Rybáři do úterního večera posbírali v rybníce Nesyt na Břeclavsku přes 100 tun leklých ryb. Ve středu už dosbírají pouze zbytky, sdělil Oldřich Pecha, jednatel Rybářství Hodonín, které rybník obhospodařuje. Nepotvrdila se tak obava, že by množství leklých ryb výrazně přesáhlo 100 tun. Sedlec (Břeclavsko) 20:53 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rybníku Nesyt uhynuly kvůli horkému počasí desítky tun ryb | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Na 100 tun leklých ryb počítalo rybářství se škodou pět milionů. Ryby uhynuly vlivem počasí, vedra, úbytku vody, a tím pádem nedostatku kyslíku. Myslí si to i Vlastimil Sajfrt z CHKO Pálava. Likvidační práce začaly na rybníku v pátek, rybářství na místo poslalo asi 20 zaměstnanců. V neděli je posílilo o dalších pět lidí.

„Podle vážních lístků z asanačního ústavu, které se k nám dostaly až dnes, se celkové množství pohybuje lehce přes 100 tun. Ve středu dopoledne posbíráme ještě zbytky kolem břehů a bude konec,“ uvedl v úterý Pecha. Pracovníci odstraňovali ryby vidlemi, na loďkách, ale i pomocí bagru a kontejnerů.

V rybníku Nesyt uhynulo až 100 tun ryb. ‚Škody půjdou do milionů,‘ odhaduje jednatel Číst článek

Rybník má vodní plochu 300 hektarů a bylo v něm možné mít 150 000 ryb. Rybářství plného stavu nevyužilo, do rybníka umístilo ryb méně. Pecha řekl, že ani při menším množství ryb nešlo situaci zabránit.

„To by v rybníce muselo být úplné minimum. Úbytek vody je velký. Oproti normální hladině ubylo 180 centimetrů,“ popsal Pecha. Další ryby rybářství letos nasazovat nebude. Nemá je kde vzít a podle Pechy by to ani nemělo cenu. Další ryby nasadí až příští rok na jaře.

Vyhynula většina kaprů, ve vodě ale přece jen zůstal nějaký život, převážně se podle Pechy objevuje karas. Byli tam ale i candáti, sumci, štiky nebo úhoři.

Rybářství se snaží rybník provzdušňovat pomocí aerátoru, vzhledem k velikosti plochy to má ale podle Pechy minimální účinek. Firma také jedná, aby mohla navýšit stav vody. Vzhledem k tomu, že je ale vodní plocha v přírodní rezervaci, nelze s vodou manipulovat. O to je situace složitější.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Rybářství Hodonín má asi 50 zaměstnanců, polovina se věnuje rybaření, polovina chovu vodní drůbeže. Firma má roční obrat kolem 70 milionů.