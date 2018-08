V Nesytu už nejsou mrtvé ryby. ‚Je to citelná ztráta, ale máme rezervy,‘ říkají rybáři o milionové škodě

Na rybníku Nesyt na Břeclavsku skončila po šesti dnech likvidace leklých ryb, které uhynuly vlivem sucha a poklesu vody. Rybářství Hodonín posbíralo přes 100 tun ryb, škoda přesáhla pět milionů korun. Informoval o tom jednatel firmy Oldřich Pecha. Podle něj je to pro společnost citelná ztráta, hospodaří ale i na jiných rybnících. Uhynula většina z bezmála 150 000 nasazených ryb. Sedlec (Břeclavsko) 18:25 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rybníku Nesyt uhynuly kvůli horkému počasí desítky tun ryb | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Na podzim firma odloví zbytek. Další nasadí nejspíš příští rok na jaro. Nyní se chystá sanovat břehy a jedná o možnostech, jak navýšit stav vody.

Hladina poklesla o necelé dva metry. V důsledku ztráty bylo ve vodě málo kyslíku, následkem toho ryby uhynuly. Pecha řekl, že by v rybníce muselo být minimum ryb na to, aby to přežily. Leklé ryby firma odstraňovala od pátku. Nejprve zapojila 20 lidí a o víkendu je posílila o dalších pět.

Ve vodě zůstal život, občas je v rybníce zřetelný pohyb. Pecha ale neví, kolik ryb přežilo. V rybníce bylo 90 procent kaprů, ale také candáti, štiky, sumci nebo karas. Většina uhynula, zůstal nejspíš hlavně nenáročný karas. „Zbylé ryby odlovíme na podzim, abychom se vůbec mohli připravit na další sezónu a nasazovat příští rok,“ uvedl Pecha.

Rybáři očistili Nesyt od stovek uhynulých ryb. Některé druhy pod vodou přežily Číst článek

Firma bude sanovat břehy. Také se snažila vodu provzdušnit pomocí aerátoru, ale na plochu rybníka o 300 hektarech je to podle Pechy zanedbatelné. Rybáři jednají o možnostech navýšení hladiny. Je to však problematické, protože je rybník v přírodní rezervaci, kde nelze manipulovat s vodou. Minimální přítok zajišťuje potok Včelínek, ostatní je závislé na počasí.

„Nedostatek vody a sucho je celorepublikový problém. Nedá se dělat nic dalšího, voda obecně není a není ji kde brát,“ poznamenal Pecha.

Více než pětimilionovou škodu označil za velkou, firma to ale ustojí. „Je to citelný zásah, ale není to jediný rybník, který máme. Navíc máme nějaké rezervy, takže budeme dál pokračovat v činnosti,“ dodal Pecha.

Rybářství Hodonín má asi 50 zaměstnanců, polovina se věnuje rybaření, polovina chovu vodní drůbeže. Firma má roční obrat kolem 70 milionů.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice.