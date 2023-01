Hráz rybníka Skříň u Lázní Bohdaneč ukrývala prastaré dřevěné potrubí

Při odbahnění a rekonstrukci hráze rybníka Skříň u Lázní Bohdaneč byla pod nánosy jílu i pozdějšího betonu objevena mohutná dřevěná trubka. Tvořil ji vydlabaný kmen s horní dřevěnou poklicí. Dřevěné potrubí v hrázi rybníka leží možná i více než 500 let. Lázně Bohdaneč (Pardubicko) 14:02 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výpusť rybníka se mnohokrát předělávala, naposledy v roce 1990 | Zdroj: Pardubický kraj

Rybník Skříň, který patří k největším a nejstarším na Bohdanečsku, leží nedaleko Neratova. Vilém z Pernštejna ho ve své době koupil už jako zavedené hospodářství. Není tedy napájený z Opatovického kanálu, ale z okolního povodí. Z něho se průběhu 20. století rybník zanesl sedimentem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Archeologové Východočeského muzea naznačili, že potrubí mohlo vzniknout za vlády Viléma z Pernštejna. Natáčela Naďa Kubínková

Výpusť rybníka se mnohokrát předělávala, naposledy v roce 1990. Viditelné zůstalo jen potrubí z klasických betonových trubek a nikdo nepředpokládal, že by tu mohlo být ještě něco původního. Při překopu hráze a rekonstrukci výpusti dělníci zjistili, že dřevěné potrubí kvůli jeho velikosti a váze v hrázi zůstalo, dřívější technika si s ním neporadila. Měří asi osm metrů a jeho hmotnost je odhadována na 1,5 tuny.

Naposledy ho stavitelé proto jen utěsnili jílem a zabetonovali a zůstalo uložené v hrázi. „Určitě budeme nejprve odebírat vzorky k jeho dataci pomoci dendrochronologie, abychom se dozvěděli, kdy sem bylo uloženo. Nyní se bude také jednat o způsobu uložení a konzervace těchto dřevěných prvků, což právě vzhledem k rozměrům nebude jednoduché,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Adolf Vondrka popisuje objev Romanu Línkovi a Tomáši Libánkovi | Zdroj: Pardubický kraj

Muzeum připravuje na rok 2024 velkou výstavu věnovanou nálezům ze staveb dálnice a dálničních přivaděčů. Jedna její část se bude věnovat studním a vodním dílům, v ní by se nový exponát mohl uplatnit.

Rybník Skříň patří Rybničnímu hospodářství Lázně Bohdaneč, které jej opravuje. „Podobné trubky a dřevěné špunty se používaly od dob zakládání rybníků až do počátku 20. století, takže jejich stáří pohledem nejde určit. Stejně tak to může být stavba předpernštejnská, nebo třeba z 19. století z dob barona Drascheho. Ovšem podle zkušeností na jiných rybnících spíše předpokládáme, že to bude stavba pernštejnská nebo i dřívější,“ přiblížil jednatel společnosti Adolf Vondrka.

Nové potrubí už je připravené v hrázi | Zdroj: Pardubický kraj

Podle něj je potrubí velmi zachovalé, protože k němu nemohl vzduch a bylo stále ve vlhkém prostředí. Pokud by nebylo potřeba v minulosti opravovat hráz, mohlo sloužit svému účelu dodnes.