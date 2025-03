Rychetský: Putin vede válku i proti vlastním lidem. Odpoutává tím ruského člověka od jeho problémů

„Západní civilizace je v krizi. V nezanedbatelných skupinách společnosti narůstá pocit osamělosti a beznaděje,“ říká v novém knižním rozhovoru bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Mám pocit, že nám chybí jakási katarze, která by znovu vytvořila mezi lidmi větší pouto, větší míru solidarity, větší míru soudržnosti a sounáležitosti,“ rozvíjí svou myšlenku pro Český rozhlas Plus. Praha 17:42 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Rychetský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Komunikace mezi lidmi už není běžným způsobem života lidí. Mnoho lidí visí hodiny a hodiny každý den na sítích a dochází k jakémusi vzájemnému odcizení,“ přibližuje Rychetský, jak podle něj vzniká mezi lidmi úzkost a osamělost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pavel Rychetský, bývalý předseda Ústavního soudu

Katarze, která současné společnosti chybí, přitom byla historicky spíše negativní, uznává někdejší předseda Ústavního soudu. „Většinou to byly okamžiky, kdy jsme byli ohroženi, nebo dokonce když docházelo ke znásilnění české duše a českého národa. Ať už to byla okupace německá nebo okupace ruská,“ říká.

A i přesto, že na evropském kontinentu se už před lety rozpoutala válka, k této katarzi nedošlo. „Válka, kterou vede Putinův totalitní režim, je nejen proti Ukrajině a zbytku civilizované kultury v Evropě. On ji vede i proti vlastnímu národu,“ popisuje Rychetský.

„Jemu se to patrně hodí, protože i když nejsem znalec psychologie duše ruského člověka, mám pocit, že si poněkud libují v těžkostech, v nesnázích, když jsou ohrožení,“ říká. „Putin možná válku vyvolal nejen z důvodu imperiálních choutek, ale i proto, aby odpoutal běžného ruského člověka od jeho problémů.“

24:15 Procházková: V problémech je Ukrajina i Rusko. Putin hraje o čas, než se mu začne hroutit ekonomika Číst článek

Evropa a Trump

Novou dynamiku přináší do světa i americký prezident Donald Trump a jeho působení v Bílém domě. „Pro mě byla skutečnost, že si Amerika zvolila do čela člověka, který neoplývá intelektem ani schopností sociálního cítění, jedním z velmi varujících a nepříjemných překvapení,“ říká bývalý soudce.

„Trump je člověk, který by chtěl zpět bipolární svět, ve kterém si budou svět rozdělovat dvě velmoci, on a Putin. Zdá se dokonce, že se mu to začíná z části i dařit, že v Americe není dostatek demokratických hnutí a sil, které by postavily bariéru této politice,“ obává se.

To ale bude představovat problém pro Česko. „On, zdá se, pohrdá tím, co je středoevropský prostor. Prostor kultury, prostor tradice. A preferuje velmocenskou politiku bipolárního světa. Také si rozumí s Putinem, protože mají stejné zájmy,“ zdůrazňuje Rychetský.

„Donald Trump je nevyzpytatelný a v tuto chvíli nevíme, co prohlásí za hodinu a co za dvě hodiny opět popře. Je to zvláštní typ člověka, který je velmi úspěšný byznysmen, umí nakládat s kapitálem, umí investovat. Ale pochopení pro moderní kulturní svět, který představuje Evropa, vůbec nemá,“ doplňuje na adresu amerického prezidenta.

Jaké jsou cíle Elona Muska a jemu podobných miliardářů, kteří chtějí ovlivňovat světové dění? Měly by se na Ukrajině za současné situace konat volby? A do jakého světla staví zatykač na Vladimira Putina vyjednávání s Donaldem Trumpem? Poslechněte si záznam celého pořadu Osobnost Plus výše