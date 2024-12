Rychleji do Rakouska a na Slovensko. Silničáři otevřeli tři navazující úseky dálnice D55 z Babic do Bzence

Silničáři slavnostně otevřeli tři navazující úseky dálnice D55 propojující Babice na Uherskohradišťsku s Bzencem na Hodonínsku. Motoristům začnou sloužit od odpoledne. Jejich dokončením vznikl ucelený úsek dálnice v délce přesahující 21 kilometrů. Jeho výstavba přišla po valorizaci v součtu na více než 7,3 miliardy korun bez DPH, z toho až 5,6 miliardy korun zaplatí Evropská unie, sdělili novinářům zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bzenec 10:55 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silničáři slavnostně otevřeli tři navazující úseky dálnice D55 propojující Babice na Uherskohradišťsku s Bzencem na Hodonínsku. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Dálnice D55 podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) uleví mnoha lidem v obcích, které dosud trpěly tranzitní dopravou. Denně jimi projede přes 10 000 aut, někde je se jejich počet podle ministra blíží až 20 000. „Už nyní se lidem v této části Zlínského a Jihomoravského kraje výrazně zrychlí cestování směrem na Rakousko a Slovensko. A v budoucnu bude D55 z hlediska dálniční sítě stěžejní komunikací pro cestu ze severní části Česka směrem na jih,“ uvedl Kupka.

Na úseku D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku pracovali silničáři od roku 2020, dlouhý je téměř 8,5 kilometru. Budování dalšího úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku trvalo přes tři roky, dlouhý je 8,8 kilometru. Alespoň částečně otevřený už je také zhruba 4,1 kilometru dlouhý úsek mezi Moravským Pískem a Bzencem, staví se od předloňska.

Zatímco první dva úseky jsou průjezdné zcela, úsek z Moravského Písku do Bzence zatím pouze z poloviny, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru. Jeho výstavbu provázejí problémy. Stavbaři se tam potýkají se složitými geologickými podmínkami a vysokou hladinou spodní vody. „Práce ve zbývajících dvou pruzích by v tomto úseku měly trvat minimálně do poloviny příštího roku,“ řekl mluvčí stavební společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Nové úseky dálnice D55 odvedou tranzitní dopravu ze silnice I/55 procházející Babicemi, Huštěnovicemi, Starým Městem, Uherským Hradištěm, Kunovicemi, Ostrožskou Novou Vsí, Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou i ze silnice II/427 mezi Starým Městem, Kostelany nad Moravou, Nedakonicemi, Polešovicemi a Moravským Pískem. Obě silnice jsou dopravně přetížené. Na několika stech metrech podél vybudované dálnice osadili dělníci rozměrné sítě na ochranu ptáků. Dálnice D55 je první v České republice, která je takovými sítěmi vybavena.

Loni začala výstavba mostu přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku, který bude též součástí dálnice D55. S jeho otevřením počítá ŘSD příští rok na podzim. Stavbu navazujícího sedmikilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi plánuje ŘSD zahájit v roce 2026, dokončení předpokládá v roce 2029. Od roku 2023 stavbaři budují více než 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D55 z Olomouce do Kokor na Přerovsku. Jeho zprovoznění plánují silničáři v roce 2025.

Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude více než 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2. Celá by měla být hotová do roku 2033.