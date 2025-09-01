‚Rychlejší i bezpečnější.‘ Správa železnic otevřela modernizovanou trať mezi Mstěticemi a Čelákovicemi
Správa železnic dokončila modernizaci trati mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Šlo o 6 kilomerů dlouhý úsek, který byl na trase mezi Prahou a Lysou nad Labem posledním v původním stavu. V Mstěticích jsou nová nástupiště s podchodem a bezbariérovým přístupem. Práce stály podle ředitele Správy železnic Jiřího Svobody 3 miliardy 200 milionů korun, informuje Český rozhlas Střední Čechy.
Náklady dosáhly téměř 3,2 miliardy korun, dvě třetiny pokryjí evropské dotace, z národních zdrojů stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Práce začaly v listopadu 2022, po jedné koleji zmodernizované trati začaly vlaky jezdit letos v druhé polovině července.
„Trať je plnohodnotně dvoukolejná a zanikly přejezdy. Došlo i k přeložce tratí, čili zvýšila se rychlost. Přiznám se ale, že to o té rychlosti není. Je to zejména o propustnosti, kdy máme ve špičce z bývalých šesti vlaků dnes 12,“ uvedl Svoboda.
Počet vlaků v osobní dopravě se zvýší ze 110 na 180 za 24 hodin. Uvedl, že veřejná doprava je oproti individuální komfortnější, konkurenceschopná a nově i bezpečnější. „V úvodu roku 2026 zde už přejde celá trať do provozu pod ETCS, čili nejvyšší úroveň zabezpečení,“ doplnil Svoboda.
První železniční přeložka v délce 1,9 kilometru napřímila trať za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá zhruba kilometrová vede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice. Soupravy mohou díky napřímení trati úsekem projíždět rychlostí až 140 km/h.
Obnovu má za sebou také 18 železničních mostů, propustků a podchodů. Ve stanici Mstětice slouží cestujícím nové oboustranné nástupiště dlouhé 220 metrů a podchod. Vznikl rovněž silniční nadjezd, který nahradil vytížený přejezd.
Na zakázce pracovalo sdružení firem Eurovia CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.
Výstavba obchvatu
Práce na modernizaci trati umožnily loni na podzim začít s výstavbou obchvatu Čelákovic. Jde o společnou investici krajské správy a údržby silnic, SŽ a města Čelákovice.
„Část, kterou staví Středočeský kraj, je v podstatě dokončená, zahajovali jsme přejímky, druhou částí je most přes železniční trať, kde je investorem SŽ a který je v plné výstavbě, předpoklad zahájení provozu je na jaře příštího roku,“ řekl středočeský krajský radní pro silniční dopravu a starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).