Rychlostní milník české železnice. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi se vlaky rozjedou na 200 km/h
V neděli večer se cestující na české železnici poprvé projedou rychlostí vyšší než 160 km/h. Pendolino Českých drah bude od neděle obsluhovat jeden pár spojů z Prahy do Českých Budějovic a zpět. Pojede rychlostí až 200 km/h, což umožnila modernizace tratí, kterou česká vláda odsouhlasila v roce 2018. Nyní je v přípravě na provoz ve 200kilometrové rychlosti několik stovek kilometrů tratí.
Správa železnic po několika letech prací kompletně připravila první části tratí na rychlost 200 km/h. Dosud jsme v této rychlosti mohli vidět pouze testovací jízdy, v neděli se tak ale poprvé projedou i běžní cestující.
České vlaky se na trati Praha-České Budějovice poprvé rozjedou až na 200 km/h. Připravují se na to i další trasy
Rychlost se zvýší v úsecích Votice-Sudoměřice u Tábora a Doubí u Tábora-Soběslav. Vlak tedy v maximální rychlosti pojede zhruba několik desítek sekund až jednotek minut.
Za zrychlením je také nasazení Pendolin, která mají technologii naklápění skříně. Ta jim umožňuje projíždět oblouky vyšší rychlostí, než mohou klasické soupravy.
Pendolino bude odjíždět před půl devátou večer z pražského hlavního nádraží, v Českých Budějovicích bude těsně po desáté. Tam přenocuje a ráno minutu před šestou vyjede zpět do Prahy. Od neděle bude takto provoz fungovat každý den.
Pendolina pojedou v porovnání s ostatními vlaky třídy InterCity a EuroCity o několik minut rychleji, uvedl mluvčí Českých drah Filip Medolský.
„Z Prahy do Českých Budějovic se tím jízdní doba zkrátí o sedm minut. Z Českých Budějovic směrem do Prahy pak o 11 minut,“ potvrdil.
Rozdíl je mezi časy z toho důvodu, že při cestě do Budějovic vlak narozdíl od dalších vozů InterCity a EuroCity navíc zastavuje ve Veselí nad Lužnicí. Cesta z Budějovic do Prahy je také víc z kopce.
Patnáctiletý nápad
Naposledy jsme něco takového zažili skoro přesně před 25 lety. S novým jízdním řádem v roce 2000 mohlo několik spojů zrychlit na 160 km/h.
V polovině devadesátých let vláda rozhodla, že se hlavní tratě, tehdy v katastrofálním stavu, budou opravovat pouze na tuto rychlost.
Tehdejší vedení státu to vnímalo jako nejvýhodnější možnost, protože cestování 200kilometrovou rychlostí by potřebovalo vlastní vysokorychlostní trať a zabezpečovač, což by bylo příliš drahé.
Myšlenka rychlotratí ožila asi před 15 lety. Dlouho se o nich ale jen mluvilo a nic se nestavilo.
Zvyšování rychlosti na 200 km/h na konvenčních tratích je v Evropě už standardem. Česká vláda to odsouhlasila až v roce 2018. Nyní je v přípravě na běžný provoz ve 200 km/h několik stovek kilometrů tratí.