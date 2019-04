Státní zástupce: Útok na radnici v Rýmařově provedl jeden člověk, podezřelý je v péči psychiatrů

V úterý odpoledne otřásl radnicí v Rýmařově výbuch. Exploze mírně poškodila budovu. Nikdo nebyl zraněn, i když v budově bylo několik lidí. Útok byl podle dozorujícího státního zástupce Alexandra Dadama činem jednotlivce. Zatím není nikdo trestně stíhán, podezřelý je v péči lékařů psychiatrie. Rýmařov 9:39 11. 4. 2019 (Aktualizováno: 9:51 11. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice v Rýmařově po výbuchu, ten nejvíce poškodil okna u vchodu do budovy. | Foto: Iva Havlíčková | Zdroj: Český rozhlas

„Zadržená podezřelá osoba byla předána do péče lékařů. Momentálně se zjišťují podmínky pro vůbec zahájení trestního stíhání s ohledem na zdravotní stav. Čekáme na vyjádření, zda ho v tuto chvíli vůbec můžeme stíhat,“ řekl Dadam.

Policie radnici v Rýmařově po výbuchu stále hlídá, budova zatím zůstane zavřená, popisuje starosta Číst článek

Znalci musí posoudit, zda zadržený muž není duševně nemocný nebo zda v době spáchání činu nebyl nepříčetný. Média spekulovala, že příčinou útoku na radnici byl sousedský spor.

„Bylo zabráněno v tom, aby se podezřelá osoba mohla dopustit něčeho dalšího. Jediná informace, kterou můžu sdělit, je, že dosavadní prověřování svědčí o tom, že šlo o čin jednotlivce bez vazeb na nějakou skupinu osob nebo s nějakým mezinárodním přesahem,“ řekl státní zástupce.

Výbuch podle nezávislého starosty obce Luďka Šimka zničil na radnici vnitřní vybavení. „Dveře, okna, ale vypadá to, že nic závažnějšího. Je to jen na chodbách. Nevypadá to, že by se v kancelářích stalo něco závažnějšího. Rozsah škod ale zatím ještě nevíme,“ řekl ve středu ve vysílání Radiožurnálu.

Zároveň řekl, že radnici před výbuchem nikdo nevyhrožoval. Kvůli incidentu je radnice stále zavřená a ve středu ji hlídala ho policie. Ve čtvrtek by měl poškozenou budovu prohlédnout statik, uvidí se, zda bude už v pátek fungovat.