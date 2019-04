Policie radnici v Rýmařově po výbuchu stále hlídá, budova zatím zůstane zavřená, popisuje starosta

„Pyrotechnici udělali svou práci a během ranních hodin odjeli zpět na svá stanoviště. Momentálně na radnici nikdo není. Policie celý objekt hlídá,“ upřesnil před sedmou hodinou ranní ve vysílání Radiožurnálu starosta Luděk Šimek s tím, že policisté budou celou věc vyšetřovat.

Výbuch podle něj zničil na radnici vnitřní vybavení. „Dveře, okna, ale vypadá to, že nic závažnějšího. Je to jen na chodbách. Nevypadá to, že by se v kancelářích stalo něco závažnějšího. Rozsah škod ale zatím ještě nevíme,“ doplnil.

Radnice podle něj zůstane ve středu zavřená: „Záložní plán na fungování radnice zatím nemáme. Dnes bude určitě zavřená. Uvidíme i podle toho, jak nám policie řekne, jak se máme zachovat. Předpokládám, že zítra či v pátek už by mohla radnice dál normálně fungovat. Ale záleží na tom, kdy přijede likvidátor, aby si nafotil škody a my mohli začít s provizorními opravami.“

A uvedl také, že se nikdy s ničím podobným nesetkal, ani v blízkém okolí. Radnicí v Rýmařově na Bruntálsku otřásla exploze v úterý odpoledne. V budově tou dobou bylo několik lidí, nikdo ale nebyl zraněn.

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že za explozí nebyla technická závada. Policisté také zadrželi jednoho podezřelého. „Policisté zadrželi osobu, která je v tuto chvíli prověřována v souvislosti s výbuchem, ke kterému došlo dnes (v úterý, pozn. red.) kolem 17:00 hodin v budově radnice v Rýmařově,“ uvedli na twitteru.

Podobný incident jako v Rýmařově zažili v roce 2005 v Havířově. Krátce po poledni 10. prosince 2005 otřásla budovou radnice exploze, když neznámý člověk na toaletách odboru sociálních věcí zapálil papír a do ohně vložil tlakovou nádobku blíže neurčeného spreje. Nikdo nebyl zraněn a škody byly nepatrné.