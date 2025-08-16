S akordeonem jsem začínala už ve školce. Nechci dělat jen to, co je nutné, vysvětluje nadaná hudebnice
Hudebnice Johanka Juklová se od mala věnuje hře na akordeon a mluví plynně několika jazyky. Je několikanásobnou vítězkou prestižní World Open Online Music Competition a dalších domácích i mezinárodních soutěží. Byla oceněna jako Talent Vysočiny v humanitním a uměleckém oboru i Cenou hejtmana kraje Vysočina. „Zahrát si se symfonickým orchestrem by byl doopravdový kumšt,“ říká finalistka soutěže Středoškolák roku v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená být mezi Top 25 středoškoláky v Česku?
Řekla bych, že je to zaprvé určitě obrovská čest objevit se mezi těmi nejaktivnějšími středoškoláky. Já jsem upřímně vůbec nečekala, že se probojuji do tak úzkého výběru. Když jsem viděla, jaké aktivity tam ostatní středoškoláci dělají, překvapilo mě to. Je to pro mě hlavně velká čest, ocitnou se mezi nimi a zároveň obrovská inspirace k další práci samozřejmě.
Proč jste se vůbec rozhodla ke studiu střední školy dělat něco navíc? Co vás k tomu vedlo?
Ono to asi bylo přirozené. Hraji na akordeon, s tím jsem začínala už ve školce. A jelikož jsem už odmalička byla zvyklá jezdit na soutěže, tak se to jenom nabalilo. Řekla bych, že mě to bavilo. Ostatním věcem se věnuji, protože nechci vyloženě dělat jen to, co je nutné. Jsem zkrátka ráda aktivní.
Na začátku studia na gymnáziu, v páté třídě, jsem si řekla, že chci zkusit během střední co nejvíc věcí, zažít co nejvíc věcí a nasbírat co nejvíce zkušeností. Teď je na to totiž ideální příležitost. Takže kombinací tohoto přístupu a toho, že jsem k tomu byla vedená odmalička, se to takhle vydařilo.
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout? Máte nějaký cíl?
Určitě bych byla ráda v životě hlavně šťastná. Co se týče nějakých profesních cílů, chtěla bych do budoucna ještě vyhrát nějakou velkou akordeonovou soutěž. To je můj obrovský sen.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Zároveň bych si ráda zahrála s nějakým symfonickým orchestrem jako sólistka. To by byl už doopravdový kumšt. To je v současné době asi ten cíl, kterého bych chtěla dosáhnout. Zároveň by mě v budoucnu moc lákala pedagogická práce. Mít možnost předat nějakou přidanou hodnotu svým žákům, by bylo taky něco moc hezkého.
Chtěla byste něco vzkázat svým vrstevníkům nebo dalším mladým lidem?
Vždy když přemýšlím nad tím, že jsem mladá, tak se snažím nad tím přemýšlet tak, že mám spoustu možností, kterých můžu využít, a to bych chtěla ostatně vzkázat.
Aby neváhali a využili všech příležitostí, které se naskytnou. Jakmile to zní zajímavě, aby to zkusili a aby tu příležitost zkrátka chytli za pačesy a šli do toho po hlavě.