S aktivací článku 66 bych byl opatrný, řekl předseda sněmovny Vondráček. Počkal by na její nové složení

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 Ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Řekl to České televizi (ČT).

