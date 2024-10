‚S ANO bychom nešli za žádnou cenu.‘ Skopečkovy námluvy s ANO stály na vachrlaté podpoře straníků

Střední Čechy mají staronovou vládu, která by měla největšímu českému kraji vládnout až do roku 2028. Cesta k dohodě ale nebyla jednoduchá. Koalice STAN a Spolu má v zastupitelstvu převahu pouze jednoho hlasu, na paty jí bude šlapat posilněné hnutí ANO. I to se snažilo usednout do krajské rady se Spolu nebo jen ODS. Z rekonstrukce povolebního vyjednávání ale vyplývá, že zastupitelé TOP 09, KDU-ČSL a ani část ODS by takovou koalici nepodpořili. Původní zpráva Praha 5:00 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková (STAN) A Jan Skopeček (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

S přihlédnutím k volební matematice a mezilidským vztahům byly po krajských volbách ve Středočeském kraji dvě možné varianty vládnutí. Buď kontinuita s předchozím obdobím ve formě spojení hnutí STAN a koalice Spolu (stejně jako na celorepublikovém půdorysu spojení ODS, TOP 09, KDU-ČSL), anebo revoluční spojení vítězného ANO a koalice Spolu (či pouze samotné ODS).

Během měsíce vyjednávání se nakonec upekla první varianta, byť mají STAN a Spolu jen 33 křesel z 65. Všem je od voleb jasné, že vládnout s většinou jediného hlasu bude mimořádně komplikované. Na rozdíl od Sněmovny je totiž v krajských zastupitelstvech ke schválení čehokoliv nutná většina všech, nikoliv pouze většina přítomných.

Pro oslabené vládní strany však bylo rok před sněmovními volbami klíčové ukázat v největším a nejlidnatějším kraji, že dokážou najít společnou řeč. „Když bude šance vytvořit koalici, byť o jeden hlas, tak ji s kolegy ze Spolu vytvoříme. Než abychom šli do koalice s ANO, tak bychom radši byli v opozici,“ vzkazovala ihned obhajující hejtmanka Petra Pecková (STAN).

V minulém týdnu podepsaná koaliční smlouva a úterní ustavující zastupitelstvo potvrdilo dohodu, že Pecková pokračuje jako hejtmanka a její STAN má v krajské radě pět křesel, zatímco koalice Spolu šest.

STAN přitom od minulých krajských voleb posílil, získal 27 procent hlasů, zatímco Spolu vedené ambiciózním Janem Skopečkem (ODS) zůstalo se ziskem 17,5 procenta hlasů daleko za očekáváním.

Pro pochopení, jak došlo zrovna k takovéto dohodě, je třeba rozplést jednotlivé zákruty povolebního vyjednávání.

Kdo nabídne víc?

Ihned po sečtení hlasů bylo jasné, že Spolu rozhodne. V sobotu 21. září večer už měl jejich vyjednávací tým na stole dvě nabídky. Obě ve formátu pěti křesel v radě pro Spolu a šesti pro silnějšího koaličního partnera STAN, nebo ANO. Nabídka vítězného hnutí ANO se ale lišila v tom, že jedním z pěti křesel pro Spolu by byla i hejtmanská židle pro Skopečka.

„Pro nás je důležité, aby kraj šel dopředu, a ne funkce hejtmana,“ řekl tehdy lídr kandidátky ANO Tomáš Helebrant.

Skopeček a celé Spolu si i přes o mnohem horší výsledek, než si představovali, roli jazýčku na vahách užívali. „Bez Spolu těžko nějaká koalice vznikne. Není důvod k dramatickému spěchání,“ nechal se tehdy slyšet Skopeček s tím, že má v plánu vyjednávat s oběma stranami.

Z první nabídky od Starostů ve Spolu rozhodně nepanovalo nadšení. „Jejich první nabídka byla nepřijatelná. Měli bychom menšinu v radě, ve výborech i v komisích. Ve světle toho, že ANO nabízelo hejtmana, jsme to nemohli přijmout,“ popisuje nyní zdroj z koalice Spolu blízký vyjednávání o povolebním uspořádání.

„Naše první nabídka určitě nebyla nedůstojná, ale vyjednávání se na obou stranách začíná z nějakých pozic a většinou se dospěje ke kompromisu. A to přesně se stalo,“ ohlíží se nyní Michael Kašpar (STAN), který je opět radním pro finance.

V tuto chvíli se začala jednání se STAN a ANO lišit. Pecková a její tým po pár dnech přišly s novou, vylepšenou nabídkou. Stále trvaly na postu hejtmana pro STAN, nově ale vyjednávačům ze Spolu nabídly většinu v radě v poměru 6:5.

„Za koalici Spolu je STAN jako předešlý koaliční partner preferovaným. Přestože s ANO chceme komunikovat dál, chceme, aby bylo platnou součástí zastupitelstva, tak v tuhle chvíli preferujeme spolupráci se STAN,“ potvrdil týden po volbách Skopeček.

Oproti tomu ANO už pomalu od vyjednávání upustilo, z jejich pohledu byla totiž jejich první nabídka zároveň konečným návrhem.

„Ani jsme nějak extra nevyjednávali. Předložili jsme velkorysou nabídku pěti míst v radě včetně hejtmana, jasně jsme tím ukázali, že o fleky a funkce nám nejde,“ říkal poté na začátku října pro iROZHLAS.cz šéf středočeského ANO Karel Havlíček s tím, že většinu v radě už Spolu nabízet nechtěli.

Jasně se rýsující dohoda mezi STAN a Spolu ale v těchto dnech začala dostávat trhliny. Na jednání ve čtvrtek 3. října Starostové mířili s očekáváním toho, že si se Spolu plácnou. Místo toho ale na tiskové konferenci po jednání Pecková říká, že je vyjednávání v patové situaci.

„Jednání probíhalo tak, že byl vysloven nějaký požadavek, který nebudu blíže specifikovat a který je nad rámec naší nabídky. Někteří možná říkají, že je daleko nad rámec nabídky. Pro nás je ten požadavek v současné době opravdu neakceptovatelný. Rozešli jsme se ale ve vzájemné dohodě, že se znovu sejdeme a budeme jednat dál,“ shrnula Pecková.

Jedním z neakceptovatelných požadavků bylo podle informací serveru iROZHLAS.cz přesoutěžení úředníků v čele krajského úřadu. Řeč měla být také o řediteli Janu Louškovi, který na jaře 2021 vyhrál výběrové řízení.

Vodu vyjednávání ale o den později najednou nečekaně čeří ANO. Havlíček své hnutí odhlašuje z povolebních vyjednávání a oznamuje odchod do opozice. „Teď už je to jen mezi Spolu a STAN. My míříme do opozice,“ konstatoval.

V následujícím týdnu se pak nakonec podařilo nesoulady mezi STAN a Spolu vyřešit.

Od jednání ve čtvrtek 10. října obě strany začaly připravovat koaliční smlouvu, v úterý 15. října oznámily domluvu na místech ve vedení kraje, od té doby ještě ladily rozdělení pozic v krajských výborech a komisích až nakonec 24. října podepsaly koaliční smlouvu.

V čele kraje tak zůstala dosavadní hejtmanka Pecková. Spolu si vyjednalo šest míst v radě, STAN se čtyřmi radními (+ hejtmankou) zůstal v menšině. Koalice Spolu také získala předsedy v šesti z celkem deseti krajských výborů a na počet členů by měla „vyhrát“ vyjednávání i v krajských komisích.

‚Koalici s ANO nepodpořím‘

Výhodné pozice pro koalici Spolu pomohla získat i alternativní možnost koalice s hnutím ANO místo STAN.

Jak ale zjistil iROZHLAS.cz, tato varianta stála od počátku na vratkých základech a byla spíš jen teoretická. Neměla totiž plnou podporu ani jedné ze tří stran koalice Spolu. Lidovci a TOP 09 jasně preferovali koalici se STAN, a ani varianta samotné ODS + ANO, která by měla těsnou většinu dvou hlasů, nebyla průchozí.

„Když budu mluvit za TOP 09, tak my bychom do takové koalice nevstoupili. Celou dobu jsem měl jasno o tom, jakou koalici preferuji,“ říká středočeský lídr TOP 09 a radní pro kulturu Václav Švenda. Podobně na celou věc pohlížejí i ve středočeské KDU-ČSL.

Hned po zveřejnění výsledků voleb se i mezi občanskými demokraty ozvali zastupitelé, kteří koalici s ANO odmítli. Prvním z nich byl Michael Pánek. Kolegům napsal zprávu ve znění: „Koalice s ANO je pro mě těžko přijatelná zejména kvůli tomu, že je to strana kolaboranta, který spolupracoval s StB.“

„Toto svoje stanovisko jsem znovu opakoval při našem setkání, aby bylo jasné, že s mým hlasem pro případnou koalici s ANO není možné počítat,“ říká.

Následně se k jeho postoji přidali další minimálně dva občanští demokraté a bylo jasné, že tím se případná křehká koalice s většinou dvou hlasů ještě před vyjednáváním rozpadá.

„Myslím si, že to svůj význam mohlo mít. Přeci jen se tu jednalo o velmi křehké možnosti koalic, kde jde pouze o jeden až dva hlasy, které mohou mít velký vliv a zajistit většinu. A i když koalice se STAN nemusí být pro mnohé ideální, tak je to dobrý politický vzkaz voličům, který je pozitivní pro ODS. Naopak koalice s ANO by nejspíš vyzněla tak, že se ODS kvůli funkcím spojí s kýmkoli,“ ohlíží se nyní Pánek.

Lídr koalice Spolu Jan Skopeček, který vedl vyjednávací tým, ale s takovou interpretací nesouhlasí. „Uvnitř ODS byla racionální diskuse. Určitě to nestálo na jednom člověku nebo několika jednotlivcích, jejichž hlas nebo osoba by něco přetlačila na jednu nebo na druhou stranu, to určitě v žádném případě nebylo,“ přemítá nyní pro server iROZHLAS.cz.

Rozložení sil

Spolu v čele se Skopečkem si nakonec vyjednalo podmínky, které jsou pro koalici s volebním ziskem 17,5 procenta velmi příznivé. „Spolu se zdá jako vítěz vyjednávání díky tomu, že výrazně silnější STAN má v radě jen pět zástupců včetně hejtmanky, zatímco Spolu v ní má většinu se šesti zástupci,“ myslí si Jakub Čapek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Politolog Čapek ale upozorňuje, že obě vládní uskupení mohou z vyjednávání odcházet spokojená. „Hnutí STAN uhájilo post hejtmana v největším kraji, což je extrémně důležité. Spolu z minima vytěžilo maximum a STAN neztratil svou pozici z minulých voleb,“ doplňuje.

Posílený odchází i sám krajský lídr Skopeček, i když nezaznamenal volební výhru, ani nezískal křeslo hejtmana. „Po volbách jsme zvolili jasnou vyjednávací strategii. O té jsme v průběhu vyjednávání vždy diskutovali a schvalovali jsme další postup,“ přibližuje nyní, jak tým postupoval.

„Snažil jsem se pro své kolegy v zastupitelském klubu vyjednat maximum možného. Když se dnes podívám na výsledek, tak myslím, že se nám podařilo vyjednat docela dobrou pozici pro koalici Spolu a ODS,“ říká otevřeně po odhlasování nové krajské vládnoucí koalice.

Nespokojená opozice

Rozložení politiků zastupitelstva do funkcí ve výborech se ale hned od první ustavující schůze nelíbí opozičním stranám.

Již schválená koalice STAN a Spolu nabídla nejsilnějšímu opozičnímu uskupení, hnutí ANO, post předsedy kontrolního výboru. ANO ale odmítlo kohokoliv nominovat. Zastupitel Robert Bezděk to zdůvodnil tím, že nesouhlasí s obsazením ostatních výborů. „Jak je možné, že opozici nabídnete pouze jednoho předsedu výboru, a to kontrolního výboru? Podle jakého klíče?“ dožadoval se odpovědí na ustavujícím zastupitelstvu.

Vedení kontrolního výboru se tradičně přiděluje nejsilnější opoziční straně, nejinak tomu bylo i za dob, kdy Středočeskému kraji vládlo ANO.

Europoslankyně a současně zastupitelka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová pak vznesla požadavek, aby ANO mělo poměrné zastoupení předsedů, místopředsedů i členů výborů podle toho, jak dopadly volby. Hnutí totiž získalo oproti vládní koalici pouze zlomek takových pozic.

Možnost nominovat předsedu kontrolního výboru pak dala vládnoucí koalice druhému nejsilnějšímu opozičnímu hnutí SPD. I to ale nikoho nenabídlo. Jeho člen Tomáš Doležal uvedl, že chápe důvody, proč ANO takovou nabídku odmítlo, a respektuje, že by právě toto hnutí mělo post předsedy obsadit.

Poražené ANO

ANO tak sice vyhrálo volby, ale z povolebního vyjednávání odchází jako poražený. „Nedokázali přetavit 25 mandátů v žádnou koalici a navíc už od začátku nabízeli hejtmanský post výrazně slabšímu subjektu, což za mě nevysílá dobrý signál,“ komentuje politolog Čapek.

Místopředseda hnutí Karel Havlíček se pak nechal slyšet, že očekává, že ještě toto volební období Pecková ve vedení kraje skončí a v křeslech radních Starosty vystřídá právě nejsilnější opoziční hnutí.

Takový scénář není smyšlený a skutečně by k němu mohlo dojít, podle Čapka o tom ale rozhodnou výsledky sněmovních voleb v příštím roce. „Po volbách pak bude záležet na novém rozložení sil. Pokud by volby výrazně vyhrálo hnutí ANO, může to znamenat další pokus o spojení ANO a Spolu a nabídka hejtmanského postu pro Skopečka může být opět na místě,“ předpovídá.