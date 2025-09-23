S čím přicházejí noví kandidáti na ústavní soudce? Pročetli jsme jejich neveřejné motivační dopisy
V úterý projedná senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice dvojici kandidátů na ústavní soudce, které na konci srpna navrhl prezident Petr Pavel. Jde o vedoucího Katedry ústavního práva Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, který od září nastoupil jako vedoucí stálé mise Česka ve Vídni. S čím před senátory přicházejí? Server iROZHLAS.cz pročetl jejich motivační dopisy.
Prezident Petr Pavel navrhl Michala Bartoně a Martina Smolka jako náhradu za odcházející ústavní soudce Jaromíra Jirsu a Josefa Fialu, kteří mají ve funkcích skončit na konci října. V úterý mají senátoři výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Pavlův výběr schvalovat. V programu ke schůzi je na to vyčleněna zhruba hodina.
Server iROZHLAS.cz získal neveřejné motivační dopisy obou kandidátů, které dávají nahlédnout do toho, jak by si oba své působení na Ústavním soudu představovali. A také to, co by mohli této instituci nabídnout.
Senátoři musejí o volbě obou Pavlem navržených kandidátů rozhodnout podle senátního tisku nejpozději do 25. října.
‚Nejsem střelec od boku‘
Michal Bartoň je vedoucí Katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti byl i členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády (LRV) a také působil dvanáct let jako asistent soudkyň Ústavního soudu Milady Tomkové a Daniely Zemanové. I proto principy a fungování Ústavního soudu zná velmi dobře, jak podotýká v motivačním dopise.
„Jako asistent jsem se podílel na přípravě několika stovek nálezů a usnesení Ústavního soudu. Věřím, že i díky těmto zkušenostem bych mohl přispět k racionálnímu a efektivnímu fungování Ústavního soudu a k důslednému plnění jeho role strážce ústavnosti,“ píše v dopise senátorům Bartoň.
Během svého případného působení by se chtěl zaměřit především na výzvy, které Ústavní soud podle něj v následujících letech čekají. A to vývoj technologií, otázky digitální suverenity a digitálního vyloučení a také lidskoprávní otázky.
„Ústavní soud bude stále častěji konfrontován nejen s otázkami ústavnosti nových regulačních opatření, ale i novými projevy kriminality či zatím neznámými aspekty spravedlivého procesu. (...) Může vzrůstat počet případů, týkajících se zpochybňování klíčových institucí či institutů demokratického právního státu, ať jíž jde o volby, existenci svobodných médií či nezávislost soudnictví,“ upozorňuje.
V motivačním dopise se označuje spíše za rozvážného člověka, než „experimentátora a střelce od boku“.
Hlásí se k principům soudcovské zdrženlivosti a ústavní dělby moci. Jak totiž podotýká, u Ústavního soudu neustále narůstá počet případů, u nichž jsou společensky sporné otázky představovány jako otázky základních práv, o kterých by měl rozhodovat právě Ústavní soud. To Bartoň nepokládá za správné.
„Pokud bude každá společensky sporná otázka přetavena v lidskoprávní problém, bude každá tato otázka s konečnou platností odpovězena až mocí soudní. Tím ale vylučujeme zákonodárce ze hry,“ vysvětluje svůj postoj.
Nežádá omezení přístupu lidí k Ústavnímu soudu, ale to, aby instituce pracovala efektivněji. „Řešením je (...) soustředit se na to podstatné a to nepodstatné vyřizovat rychle. Ústavní soud by se neměl stávat továrnou na množství nepřesvědčivých, vzájemně rozporných rozhodnutí,“ konstatuje.
Podle Bartoně by měl Ústavní soud spíše korigovat excesy jiných složek moci, než „vést peloton společenských změn“. „Ústavní soudce je rozhodčím, který má pískat rovinu a trestat fauly podle předem daných pravidel. Těmito pravidly je pouze ústavní pořádek, nic víc,“ shrnuje, jak by jeho působení na Ústavním soudu vypadalo.
Formován principem ‚selského rozumu‘
Kandidatura Martina Smolka na ústavního soudce byla velmi překvapivá. Dlouholetý sekční šéf ministerstva zahraničí a od roku 2008 také český zmocněnec u evropského soudního dvora totiž teprve od září nastoupil na novou pozici šéfa stálé mise Česka ve Vídni.
Smolkův motivační dopis je stručnější než dopis Michala Bartoně. Definuje se jako právník, jehož právní myšlení formovala judikatura Soudního dvora Evropské unie, která klade velký důraz na „účel normy – tedy selský rozum“.
„S ohledem na zastupování státu před nadnárodním soudem je mi zároveň vlastní posuzovat jednotlivé případy s ohledem na jejich systémový dopad na celospolečenské vztahy jak na úrovni evropské, tak vnitrostátní,“ píše Smolek v dopise.
Jako svůj přínos deklaruje jednak orientaci ve fungování evropského práva a jeho judikatury, která se podle Smolka rozhodovací praxe Ústavního soudu v některých aspektech dotýká, jednak i zkušenost s fungováním české státní správy i unijních institucí a znalost tvorby právních norem.
„Od roku 2015 jsem členem pracovní komise legislativní rady vlády pro veřejné právo,“ podotýká.
Za svůj nedostatek označuje fakt, že se nespecializuje na ústavní právo ani oblast základních práv, která je pro Ústavní soud klíčová. Stejně tak přiznává, že má jen malou zkušenost s judikaturou Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. A nemá ani zkušenost s vnitřními předpisy a pracovními postupy ústavních soudců.
Smolek očekává, že by se soud mohl v následujících letech zabývat otázkami vyplývajícími ze zkušeností z krizí posledních let: zejména z doby pandemie koronaviru či války na Ukrajině.
„V této souvislosti si lze představit poměrně širokou škálu případů (...), zejména v aspektech jako je svoboda projevu, extradiční řízení nebo zásahy do základních práv spojených s přijímáním individuálních sankčních opatření,“ píše.
Dále vyjmenovává například otázky osobní identity, aspekty sociálních práv v souvislosti se starobními důchody či otázkami klimatické změny.
„V této souvislosti nemám s ohledem na velmi omezenou znalost vnitřních postupů Ústavního soudu konkrétní náměty na zlepšení, disponuji nicméně detailní znalostí vnitřního fungování Soudního dvora EU, jehož vnitřní postupy by mohly být pro Ústavní soud v některých aspektech inspirující,“ dodává.