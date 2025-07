S klidnějším soužitím různorodých obyvatel sídliště Maršov v Krupce začali pomáhat asistenti

Do Krupky na Teplicku se po 10 letech vrátili asistenti prevence kriminality. Ve službách se střídají dvě dvojice. Od rána do noci procházejí maršovské sídliště a dohlížejí na dodržování pravidel vzájemného soužití. Preventisté místním lidem poradí, domluví nebo je napomenou, případně přivolají strážníky. Krupka 18:05 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maršovským sídlištěm v Krupce procházejí asistenti dohledové služby | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Dnes je to poklidný, to jsem rád. Žádné konflikty, nepořádek, nic tu není,“ konstatuje jeden z členů hlídky dohledové služby městské policie Krupka, David Kudrík. „Lidé, když nás vidí v těch vestách, tak to respektují, i děti. Sami na tomhle sídlišti bydlíme, tak jsme tu místní. Chodíme dokolečka ulicemi Dukelských hrdinů a Karla Čapka,“ dodává.

Postupně zamíří také do dalších částí maršovského sídliště a od září i ke školám.

„Jejich úkolem je, aby komunikovali s lidmi. Někteří lidé mají z policie obavy, nechtějí se svěřovat s domácími problémy – od toho je tu máme. Ne tedy proto, aby byli represivní složkou,“ vysvětluje ředitel městské policie Jiří Petrák.

Dětem, které se nudí na ulici, doporučí asistenti prevence kriminality místní dopravní hřiště, kde jim půjčí i koloběžku nebo kolo. „Chceme, aby byli navázaní na školy. Proto je máme ve dvou cyklech – jedna parta dělá od 7.00 do 15.30, druhá pak od 13.30 do 22.00,“ dodává ředitel městské policie Petrák.

„Místní by si přáli, aby tato služba fungovala i po 22. hodině, to už ale do té náplně asistentů prevence kriminality nezasahuje. Tak už to, pokud budou nějaké problémy, řeší městská policie. Starousedlíci si hodně považovali toho, že tu ta služba byla před 10 lety zavedená. Pak si po ní stýskali, protože věděli, že to fungovalo“ doplňuje ho místostarostka Miloslava Bačová z uskupení Zdravá Krupka.

Městská policie dostala dotaci na dohledovou službu zatím na druhé pololetí letošního roku.

Krupka, dohledová služba | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas