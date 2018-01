S koncem ledna přestávají platit staré dálniční známky, nových už se prodalo přes 760 000

Až ve středu budete sedat do auta, zkontrolujte si, jestli vám náhodou nekončí platnost dálniční známky. Od čtvrtka budete moct jezdit po zpoplatněných úsecích už jen se známkami pro rok 2018. Ne všude ji ale musíte mít. Ministerstvo dopravy totiž rozšířilo bezplatné úseky dálnic. Praha 13:22 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od ledna můžou řidiči podle ministerstva dopravy jezdit bez známky asi po 145 km dálnic. Jde hlavně o úseky okolo měst. Bez poplatku je například část D3 u Veselí nad Lužnicí nebo třeba na D5 okolo Berouna. Nově můžou řidiči zdarma využívat dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Chebem.

180 kilometrů bez poplatků. Ministerstvo dopravy osvobodilo další úseky českých dálnic Číst článek

Středa je poslední den, kdy platí loňská roční známka. Nová má žluto-zlatou barvu. Kde ji lidé koupí a je jich v prodeji dostatek?

Ministerstvo dopravy doporučuje lidem, aby viněty kupovali jen na obchodních místech označených speciálním symbolem, vysvětluje Radiožurnálu mluvčí rezortu Tomáš Neřold. „Bývá to označeno příslušným letákem Státního fondu dopravní infrastruktury a označením, že právě tam se prodávají tyto kupóny. Také je možné je pořídit na pobočkách České pošty.“

Nebo třeba také na čerpacích stanicích. Cena zůstává stejná: 1500 korun. Podle Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by mělo být ročních známek dostatek.

Prodalo se už přes 760 000 známek

V prodeji jsou od prosince loňského roku, do konce roku se prodalo 762 258 kusů, upřesnil ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

To je asi o jedno procento víc než za minulé období. Podle SFDI ve středu končí platnost více než dvou a půl miliónu ročních známek z loňského roku.

Slovensko má už tři roky elektronické dálniční známky, digitální systém začal fungovat teď taky v Rakousku. České ministerstvo dopravy chce předložit návrh na elektronické dálniční známky systémem video-tollingu, který mají právě na Slovensku.

„Kamera rozpoznává poznávací značku vozidla a podle toho pozná, jestli je zaplaceno, nebo není. Budeme to připravovat, ale je tam ještě řada detailů, jak to ještě nastavit,“ vysvětluje fungování systému mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Dodal také, že systém by mohl v Česku fungovat nejdřív za dva roky.